Vacunas contra el COVID-19: se evalúa si conviene aplicar la de Cansino como segunda dosis después de Sputnik V

El plan de vacunación contra el COVID-19 en Argentina empezó el 29 de diciembre. Se demoraron las aplicaciones por la escasez de dosis de vacunas/ (Ministerio de Salud de la Nación Argentina)

El atraso en la entrega de dosis de vacunas contra el COVID-19 elaboradas en el extranjero demoró la aplicación de las segundas dosis que completan el esquema. Como una manera de resolver esa situación, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIM) debatirá mañana miércoles las diferentes opciones con miras a hacer un intercambio de vacunas de diferentes laboratorios, una medida que ya se ha adoptado en otros países por diferentes motivos. Dentro de ese análisis que hará la Comisión, existe la posibilidad de aplicar la vacuna de Cansino, elaborada en China, como segunda dosis después de la vacuna Sputnik V.

Hoy se cumplen 6 meses del inicio del plan de vacunación contra el COVID-19 en Argentina. El plan empezó el martes 29 de diciembre de 2020 después de que se recibió un suministro de 300.000 dosis que fueron destinadas al personal de salud. Se buscó reducir los casos de complicaciones por la infección y las muertes. Hasta ayer sólo el 50% de la población adulta argentina había recibido al menos su primera dosis.

“Aún no se tomado una decisión sobre intercambio de vacunas. Todas las posibles estrategias se discutirán en la Comisión Nacional de Inmunizaciones”, dijo a Infobae el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli. El funcionario agregó: “Estamos siguiendo las evidencias de uso de vacunas heterólogas. Esto significa que estamos evaluando distintas opciones, pero es distinto a haberlo definido”.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina se reunirá mañana con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y analizará las diferentes opciones de hacer intercambio de vacunas para que la gente complete los esquemas/ REUTERS/Shamil Zhumatov

Mañana por la tarde, la CONAIM se reunirá y analizará las diferentes opciones. El uso de la vacuna de Cansino como segunda dosis no es la única opción como medida que autorice la intercambiabilidad o combinación de inmunizaciones diferentes. Según pudo saber Infobae, evaluarán también la posibilidad de combinaciones con las vacunas de AstraZeneca y de Sinopharm, que están elaboradas en base a la misma plataforma.

Durante la reunión de mañana, se tratará los resultados de diferentes estudios científicos que han evaluado los beneficios y los riesgos de la combinación de vacunas diferentes. Además, se tendrá en cuenta cuál es la disponibilidad de los laboratorios privados y del mecanismo COVAX para la entrega de las dosis en los próximos meses, los compromisos de llegadas y el nivel de cobertura ya alcanzado por vacunación. Mañana se debatirá todo, pero podría no tomarse una decisión si aún quedan dudas sobre la conveniencia de hacer ajustes en el plan de vacunación.

Ya se han decidido a favor de la combinación de algunas vacunas (una estrategia que se conoce en inglés como “mix & match”) en Canadá, Baréin, Estados Unidos, Italia, Corea del Sur, y España. Los diferentes ensayos clínicos en curso están aportando evidencia para decidir en qué casos se deberían combinar.

Una opción en estudio es la posibilidad de dar la vacuna Cansino elaborada en China como segunda dosis para quienes recibieron la vacuna Sputnik V. Pero aún debe debatirse. La decisión no está tomada/REUTERS/Agustin Marcarian

Las vacunas se han basado en diferentes plataformas para ser desarrolladas. Las de las empresas Pfizer-BioNTech y Moderna crearon vacunas de ARN mensajero. En el caso de las vacunas Sputnik V del Instituto Gamaleya de Rusia, y en el de las vacunas de la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, se basaron en una plataforma de vector viral no replicativo.

En el caso de la vacuna COVID-19 de Sinopharm de China, se basa en una plataforma de virus inactivados. En todos los casos, hubo ensayos clínicos que demostraron que esas vacunas eran eficaces y seguras contra la infección por el coronavirus.

Se están llevando a cabo diferentes estudios para evaluar los beneficios y los riesgos de combinar vacunas. El Fondo Ruso de Inversión Directa informó a la agencia Interfax que no se habían detectado efectos adversos durante un ensayo clínico que combinó dosis de la vacuna de AstraZeneca con la Sputnik V, aunque aún no los resultados no se han difundido en una revista con revisión de pares.

El 4 de junio pasado, el Fondo Ruso de Inversión Directa informó a la agencia Interfax que no se habían detectado efectos adversos durante un ensayo clínico que combinó dosis de la vacuna de AstraZeneca con la Sputnik V, aunque aún no los resultados no se han difundido en una revista con revisión de pares. En España, se lleva adelante el estudio CombivacS, que evalúa una pauta de vacunación combinada usando una segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech (que se llama Comirnaty) en personas menores de 60 años que han recibido una primera dosis de AstraZeneca (Vaxzevria). Los investigadores difundieron los resultados del seguimiento realizado 14 días después de la segunda aplicación: los parámetros indican que la combinación de esas vacunas en particular es segura y eficaz.

Hasta el 28 de junio, se habían alcanzado 20 millones de inoculaciones en Argentina. De acuerdo a los datos del Monitor de Público de Vacunación, se aplicaron un total de 20.156.628 vacunas: hay 16.173.340 personas que recibieron una dosis y 3.983.288 que ya tienen su esquema completo con dos. Además, según los datos del registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino ya fueron distribuidas 24.285.391 dosis a las 24 jurisdicciones del país.

Hasta el momento, según informó el Ministerio de Salud de la Nación, arribaron al país 24.997.645 dosis: 9.415.745 corresponden a Sputnik V, (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2); seis millones al laboratorio Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS, y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford, cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

