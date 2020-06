Los coronavirus son virus zoonóticos, es decir que pueden transmitirse entre animales y humanos. Varias evidencias científicas permiten determinar que el origen del-SARS-CoV 2 o COVID-19 es natural y no artificial. Por un lado el análisis genético mostró un estrecho parentesco con los coronavirus que infectan a murciélagos y a pangolines, sin embargo, la similitud no es tan alta como para pensar en un salto directo de murciélagos o pangolines a humanos, por lo que se especula con la existencia de un hospedador intermedio que aún no se ha determinado. Otra posibilidad es que el virus se haya esparcido automáticamente en humanos durante un tiempo, evolucionando hasta desarrollar la virulencia que observamos actualmente. Por otro lado, la falta de rastros moleculares de ingeniería genética muestra que el virus no ha sido manipulado artificialmente, sino que ha evolucionado naturalmente.