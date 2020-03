“Nuestro objetivo es democratizar la atención sanitaria para los 4700 millones de personas de todo el mundo que no tienen acceso a la imagenología médica. El diagnóstico temprano ayuda a clasificar al paciente frente a los hospitales. Cuanto antes se diagnostique una enfermedad o patología, más rápido se tratará y menos medicamentos o tratamiento harán falta. El costo del paciente bajará. No enviaremos al hospital a pacientes que no tengan la necesidad y solo enviaremos a los pacientes que necesitan ser enviados. Eso reducirá en gran medida el costo para el sistema de salud, en Argentina y en otras partes del mundo”, explicó en diálogo con Infobae Laurent Faracci, recientemente nombrado CEO de la compañía.