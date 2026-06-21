El fenómeno de las cerezas dobles: qué lo causa y por qué afecta a la producción

Una cereza doble surge cuando una misma flor desarrolla dos pistilos y ambos frutos crecen unidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Encontrar una cereza con dos frutos unidos puede parecer una rareza curiosa o incluso un golpe de suerte. Sin embargo, detrás de esa forma llamativa existe una explicación científica relacionada con las altas temperaturas y el desarrollo de las flores del cerezo durante la temporada anterior.

Los especialistas describen este fenómeno como la formación de “frutos dobles” o “cerezas gemelas”, una anomalía fisiológica que preocupa a productores de distintos países porque afecta la calidad comercial de la fruta y puede generar importantes pérdidas económicas.

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Por qué aparecen las cerezas dobles

Según investigaciones citadas por instituciones especializadas en fruticultura, las cerezas dobles se originan cuando una flor desarrolla dos pistilos funcionales en lugar de uno. Como consecuencia, al llegar la etapa de fructificación, ambos frutos crecen unidos en una misma estructura.

El fenómeno no ocurre durante la cosecha ni en las semanas previas a la aparición de la fruta. En realidad, comienza meses antes, durante el verano de la campaña anterior, cuando las yemas florales que darán origen a las futuras cerezas están en pleno proceso de diferenciación.

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Las altas temperaturas durante la formación de las flores aumentan el riesgo de que aparezcan cerezas gemelas (Freepik)

Los estudios indican que las temperaturas elevadas durante ese período pueden alterar el desarrollo normal de los órganos reproductivos de la flor y favorecer la aparición de dos pistilos en una misma yema.

El papel del calor en la formación de los frutos unidos

La evidencia científica muestra que el principal desencadenante es el estrés térmico. Diversos trabajos encontraron que cuando las temperaturas superan determinados umbrales durante la etapa crítica de formación floral, aumenta significativamente la probabilidad de que aparezcan cerezas dobles.

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Los investigadores señalan que las temperaturas superiores a 30 °C durante la diferenciación del pistilo representan un factor de riesgo importante. A medida que el calor se intensifica, la incidencia de este tipo de malformaciones también puede incrementarse.

Por ese motivo, algunos expertos consideran que las olas de calor más frecuentes registradas en distintas regiones productoras podrían favorecer una mayor aparición de frutos dobles en determinadas variedades de cerezo.

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¿Son peligrosas para el consumo?

Las cerezas dobles son completamente seguras para el consumo humano. La diferencia es principalmente estética. Aunque mantienen sus propiedades nutricionales y su sabor, presentan una forma irregular que dificulta su comercialización en los mercados que exigen frutas de apariencia uniforme.

Por esta razón, muchas de estas unidades son retiradas durante los procesos de selección y clasificación realizados en los centros de empaque.

Por qué suelen desaparecer antes de llegar al supermercado

Aunque son seguras para el consumo, las cerezas dobles suelen descartarse por criterios comerciales y estéticos (Canva)

Las normas comerciales utilizadas en gran parte del mercado internacional consideran los frutos dobles como defectos de forma.

Esto provoca que una gran proporción de las cerezas gemelas sea descartada para exportación o destinada a categorías comerciales inferiores. Como resultado, la mayoría de los consumidores rara vez las encuentra en los supermercados, salvo en temporadas donde la producción total es menor y los estándares de selección se vuelven más flexibles.

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Los especialistas explican que la presencia de más cerezas dobles en los puntos de venta no siempre significa que hubo más anomalías en los huertos. En muchos casos responde a decisiones comerciales vinculadas con la disponibilidad de fruta y las condiciones del mercado.

Una señal de los desafíos que enfrenta la producción

La aparición de cerezas dobles se convirtió en uno de los desafíos más estudiados por la fruticultura moderna debido a su relación con las altas temperaturas y el estrés ambiental.

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Para reducir el problema, los productores utilizan estrategias como mallas de sombreo, sistemas de enfriamiento mediante aspersión y técnicas destinadas a proteger las yemas florales durante los meses más calurosos del año.

Aunque para los consumidores una cereza doble puede resultar una curiosidad llamativa, para los científicos y productores representa un indicador de cómo las condiciones climáticas pueden influir directamente en la formación y calidad de los frutos.

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