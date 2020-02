“Los caballos son una especie que tiene mucho arraigo cultural, y lo que hace la Argentina con respecto a la biotecnología es muy importante, Argentina produce conocimiento en este ámbito”, sostuvo la doctora Sansiñena, al mismo tiempo que explicó: “Para hacer in vitro en el caballo hay dos técnicas: la clonación, donde con esta técnica no se mezcla la genética, no hay recombinación de genes y la fecundación in vitro, donde sí hay presencia tanto del macho como de la hembra”.