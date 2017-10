En tanto, de este lado del mapa poco y nada se sabe de éstas practicas que parecen ser practicadas lejos de los ojos de quienes se pronunciarían en contra de tamaña práctica. Activistas de las citadas organizaciones y de la uruguaya For the Animals Uruguay (FTA) aseguraron que la "sangría" se realiza en Argentina y Uruguay desde hace treinta años "porque las leyes no permiten hacerlo en Europa".