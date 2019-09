"Néstor me llevó con un poblador de la zona, un hombre que vivía en el borde de la zona. El señor local me contó las historias de allí, me mostró los sectores en los que jugaba y se detuvo en un punto en particular. Me dijo que en un punto específico del bosque, había un tronco de un árbol en el que él jugó durante años con sus amigos de la infancia. En ese 2009, ese tronco se encontraba un metro sumergido debajo del agua", afirmó el investigador mediante una charla telefónica con Infobae.