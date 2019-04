"El Código Civil y Comercial actual establece que la persona humana comienza desde la concepción. Antes aclaraba que comenzaba desde la concepción en el seno materno, pero al no especificarlo claramente, alguien puede entender hoy por hoy que el embrión no implantado es persona sólo por estar ya concebido". El abogado Carlos Massolo es asesor legal de Procrearte y sobre el status de los embriones congelados consideró que "por imprecisiones de la ley argentina, se puede interpretar que un embrión no implantado es persona" y abrió el debate en torno a las parejas que deciden poner fin a la crioconservación.