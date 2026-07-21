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Este es el fruto seco que puede ayudarle a controlar la presión arterial alta

Este fruto seco, rico en potasio y grasas saludables, se posiciona como un aliado en la prevención cardiovascular

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Mesa de madera con salmón y pistachos, yogur con granola y frutos rojos, bolitas energéticas, cuencos de pistachos, aceite y hierbas aromáticas.
El consumo regular de pistachos puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial elevada constituye un desafío frecuente en la salud de los adultos, ya que implica que la sangre circula con fuerza excesiva de manera constante sobre las paredes arteriales. Esta condición obliga al corazón a esforzarse más, lo que puede incrementar el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.

Diversos factores influyen en el control de la presión: la alimentación diaria, la actividad física, el peso y los tratamientos médicos. En este contexto, ciertos alimentos, como los pistachos naturales o tostados sin sal, han llamado la atención por su capacidad de integrarse en un patrón de vida cardiosaludable.

Beneficios del consumo de pistachos sobre la presión arterial

Los pistachos destacan por su aporte de grasas insaturadas, fibra, proteínas vegetales y antioxidantes, así como por su contenido de potasio, un mineral clave en la regulación del equilibrio de líquidos y el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Cuando se incluyen dentro de una dieta variada, pueden favorecer la función vascular y ayudar en la gestión de la tensión arterial.

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Según datos de una revisión sistemática publicada en 2021 en British Journal of Nutrition, el consumo de pistachos se analizó en 13 ensayos aleatorizados con un total de 563 adultos. El resultado mostró una reducción media de la presión sistólica de 2,12 mmHg, mientras que la presión diastólica no presentó cambios estadísticamente significativos.

El beneficio del pistacho radica en su alto contenido de potasio y grasas saludables. El potasio tiene un efecto relajante sobre las paredes de los vasos sanguíneos, mientras que los fitoesteroles y las grasas monoinsaturadas favorecen la salud cardiovascular en general.

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