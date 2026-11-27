La mediciones privadas advierten que la industria sigue sin repuntar. (Reuters)

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La actividad económica argentina se mueve a ritmos distintos según el sector que se observe. Mientras algunas ramas, en especial las ligadas a los recursos naturales, consiguen crecer, otras no logran encaminar una recuperación. Es la llamada economía a dos velocidades, un fenómeno presente durante todo el año.

En octubre, las mediciones privadas de Analytica, Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) y Equilibra coincidieron en señalar una caída tanto frente a septiembre como en comparación con el mismo mes de 2025. Los informes también exponen disparidades entre rubros, con el petróleo o la minería entre los motores que se mantienen en terreno positivo.

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Ahora bien, cada consultora utiliza una metodología diferente, por lo que sus resultados no son directamente comparables entre sí. Por ese motivo, las cifras y el desempeño de cada actividad deben leerse dentro del contexto que cada estudio presenta.

Analytica: el peso de la construcción

El Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estimó que en octubre la economía se contrajo 0,3% mensual en la medición sin estacionalidad y 1% en términos interanuales. El dato llegó después de un tercer trimestre que cerró con una baja desestacionalizada de 1,8 por ciento.

En el desglose del mes pasado, “la construcción explicó la mayor parte de la baja”. El consumo de cemento cayó 8,4% frente a septiembre y regresó al nivel de agosto, mientras que el Índice Construya retrocedió 3,6% y tocó su menor registro desde enero. La venta de insumos en corralones, en descenso desde mitad de año, tampoco dio señales de recuperación.

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Según Analytica, la fuerte baja de la construcción inclinó la balanza en contra del índice general de actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora destacó también el caso de la siderurgia, que mostró comportamientos opuestos. La producción de hierro bajó 29,2% mensual y la de acero crudo, 11,3%. En cambio, la de acero plano, utilizado por la industria automotriz y la de bienes durables, subió 19,4%.

En las terminales, la fabricación de autos aumentó 7,4% y revirtió el retroceso de septiembre. Sin embargo, los patentamientos de esos vehículos disminuyeron 1,5%. “La mejora fue en las terminales y no en la comercialización”, indicó el reporte.

Por el lado de las subas, la producción de petróleo crudo avanzó 1,2% y acumuló ocho meses en alza, lo que la convierte en “uno de los pocos sectores que crecieron de forma sostenida durante la recesión”. También aumentó la producción de gas, al tiempo que las exportaciones de bienes alcanzaron el valor más alto del año.

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De esta manera, los avances compensaron buena parte de los retrocesos y “la caída del nivel general fue leve”. Además, por el arrastre que dejó septiembre, el nivel de octubre quedó 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre. Para los especialistas de Analytica, si la actividad se mantiene en noviembre y diciembre, el cuarto trimestre cerrará en alza.

Ferreres: el agro lideró los retrocesos

El Índice General de Actividad (IGA) de OJF registró en octubre un descenso mensual desestacionalizado de 0,3% y una contracción de 2,3% interanual, según su estimación preliminar. Con este resultado, el acumulado de los primeros diez meses mostró una variación nula respecto de igual período de 2025. La baja se produjo luego de “una recuperación parcial de la actividad tras la fuerte caída de julio”.

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La producción ganadera cayó 6,4% en octubre y condicionó la baja del sector agropecuario. (INTA)

El sector agropecuario tuvo el mayor retroceso interanual, con 9,6% de baja. La producción agrícola disminuyó 12,3% y la ganadería, 6,4 por ciento. De acuerdo con el estudio, “la baja del agro responde a la alta base de comparación” de los últimos tres meses del año. Aun así, acumula un crecimiento de 5,3% entre enero y octubre.

También hubo descensos interanuales en la intermediación financiera, de 5,4%; el comercio, de 3,3%; y la industria manufacturera, de 3 por ciento. Dentro de la actividad fabril, las mayores bajas correspondieron a textiles, plásticos y maquinaria y equipo, en contraste con las subas de productos farmacéuticos, refinerías y químicos.

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En el extremo opuesto, minas y canteras creció 17,8% frente a octubre del año pasado, impulsada principalmente por el petróleo crudo, y acumuló una mejora de 14,5% en diez meses. A su vez, electricidad, gas y agua avanzó 5,6% interanual, aunque moderó el ritmo de los últimos meses.

Hacia adelante, OJF espera una recuperación más paulatina que la considerada inicialmente, “con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento de los rubros dinámicos”. La consultora agregó que “la dinámica de 2027 también estará supeditada a la evolución del contexto político”.

Equilibra: el impulso primario no alcanzó

El anticipo de Equilibra sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) calculó para octubre una baja de 0,5% mensual desestacionalizada, después del rebote de 1,1% en septiembre. En la comparación interanual, la contracción sería de 2,5% y marcaría el cuarto mes consecutivo en rojo. Así, la actividad quedaría 3,3% por debajo del máximo histórico de marzo de 2026.

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La consultora estimó que los sectores no primarios, que excluyen agro, minería, energía y pesca, cayeron 0,7% mensual y 3% interanual. Los primarios, en cambio, crecieron 1,2% contra septiembre y 2,2% frente a octubre de 2025. Su aporte resultaría insuficiente, ya que “no alcanzarían a compensar la incidencia negativa” del resto de la economía, de 2,7 puntos porcentuales.

Para Equilibra, la industria cayó 4,3% en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las proyecciones por rama, la intermediación financiera anotó una caída interanual de 5,5%, seguida por el agro, con 5%; la industria, con 4,3%; el comercio, con 3,9%; y la construcción, con 3,1% de retracción. Entre las subas aparecerían minas y canteras, con 9,6%, y el suministro de electricidad, gas y agua, con 3% de mejora.

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Para el período enero-octubre, Equilibra calculó un alza acumulada de 0,6%, “explicada íntegramente por los sectores primarios”. Este grupo avanzaría 9,9%, mientras que las actividades no primarias retrocederían 0,8 por ciento.

A ese panorama, explica la consultora, se suman la menor cantidad de días hábiles en noviembre, por los feriados vinculados a la visita del Papa, y el peso que tendrá en diciembre el trigo, cuya comparación será contra la cosecha récord del año pasado. Por estas razones, la firma redujo su proyección de crecimiento para 2026 a 0,5% promedio anual.