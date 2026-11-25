La endocrinóloga Anira Iqbal sitúa el umbral de la hipoglucemia en menos de 55 miligramos por decilitro para la población general y en 70 para personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La glucosa aporta energía al organismo y sus niveles pueden variar a lo largo del día. Sin embargo, cuando el azúcar en sangre baja demasiado o se mantiene por encima de lo esperable, pueden aparecer síntomas y ser necesaria una evaluación adecuada.

Los nombres se parecen, pero hipoglucemia e hiperglucemia son alteraciones opuestas. La primera describe un nivel bajo de glucosa y la segunda, un nivel alto. Ambas pueden causar problemas graves, aunque no avanzan de la misma manera ni requieren las mismas medidas.

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Según explicó la endocrinóloga Anira Iqbal en Cleveland Clinic, es importante interpretar los valores junto con los síntomas y los antecedentes de salud de cada persona.

Los números por sí solos no siempre son suficientes para comprender qué ocurre. También importan el momento de la medición, el contexto clínico y el nivel considerado normal, que puede variar de una persona a otra, según señaló Iqbal.

El protocolo ante una baja de azúcar consiste en ingerir 15 gramos de carbohidratos de acción rápida y verificar el nivel tras 15 minutos de espera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipoglucemia aparece cuando la glucosa es demasiado baja

La hipoglucemia se produce cuando la glucosa en sangre no alcanza para cubrir las necesidades de energía del cuerpo. Iqbal indicó que, en la mayoría de las personas, se considera hipoglucemia un valor inferior a 55 miligramos por decilitro.

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En quienes tienen diabetes, el umbral señalado por la especialista es de 70 miligramos por decilitro. La baja de azúcar puede aparecer rápidamente, según explicó Iqbal.

La confusión mental es uno de los signos que pueden presentarse y, de acuerdo con la endocrinóloga, puede hacer más difícil advertir con claridad lo que sucede.

La hipoglucemia también puede presentarse en personas sin diagnóstico previo. En quienes reciben tratamiento, la causa debe ser evaluada por un profesional de salud.

La hipoglucemia grave se desarrolla en pocos minutos y puede ocasionar desorientación, convulsiones o pérdida del conocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la persona puede comer o beber sin dificultad, Iqbal recomienda consumir 15 gramos de carbohidratos de acción rápida, como miel, jugo de fruta, tabletas o geles, y esperar 15 minutos. Si el nivel no mejora, el procedimiento se repite y corresponde consultar al equipo de salud.

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Iqbal agregó que las personas con antecedentes de hipoglucemia grave y riesgo de perder el conocimiento pueden necesitar glucagón si así lo indicó su profesional tratante. El glucagón es un medicamento que puede aumentar el nivel de glucosa.

La hiperglucemia puede ser puntual o persistir durante meses

La hiperglucemia ocurre cuando hay demasiada glucosa en sangre. Iqbal explicó que puede deberse a una cantidad insuficiente de insulina o a la resistencia a esta hormona.

La resistencia a la insulina significa que las células no responden de manera adecuada y les cuesta incorporar la glucosa. Como resultado, el azúcar permanece en la sangre.

Los niveles elevados de glucosa pueden persistir sin detección durante meses o años en cuadros clínicos como la prediabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando falta insulina o las células no responden bien, los riñones filtran más azúcar. En cuadros graves, el organismo usa grasa y músculo para obtener energía, explicó la endocrinóloga.

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A diferencia de la hipoglucemia, la hiperglucemia puede presentarse en un episodio puntual o mantenerse durante meses o años sin ser detectada. Iqbal mencionó como ejemplo la prediabetes, una situación en la que el nivel de glucosa es elevado de manera sostenida sin que se haya desarrollado diabetes.

La hiperglucemia persistente necesita una valoración médica. Iqbal explicó que, si una persona no recibió un diagnóstico de diabetes y sus niveles de glucosa se mantienen elevados, los profesionales pueden estudiar la posibilidad de diabetes tipo 2 u otras condiciones que influyan en esos valores.

En personas con diabetes, la elevación de glucosa suele tratarse con insulina, según indicó Iqbal.

Las mediciones superiores a 240 miligramos por decilitro requieren el control de cetonas para prevenir complicaciones médicas urgentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endocrinóloga añadió que, ante un nivel superior a 240 miligramos por decilitro, es necesario controlar la presencia de cetonas, sustancias que pueden aumentar cuando el organismo utiliza grasa como fuente de energía, para descartar complicaciones que requieran atención urgente.

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Los cuadros graves se diferencian por la rapidez con que avanzan

La hipoglucemia y la hiperglucemia pueden causar emergencias médicas en sus formas graves. Iqbal señaló que la principal diferencia está en la velocidad con que pueden aparecer las complicaciones.

La hipoglucemia grave puede avanzar rápidamente y provocar convulsiones, desorientación o pérdida de conciencia. Iqbal indicó que, en esos casos, el tiempo para actuar puede ser de pocos minutos.

Si la persona no puede comer, beber o administrarse medicación de manera segura, corresponde pedir asistencia de emergencia.

La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico representan las complicaciones centrales asociadas al aumento crítico de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la hiperglucemia grave, Iqbal mencionó dos complicaciones principales: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética ocurre cuando se acumulan cetonas en el organismo.

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El estado hiperosmolar hiperglucémico es una descompensación asociada con un nivel muy alto de glucosa y deshidratación. Según Iqbal, ambos cuadros pueden ser mortales, aunque sus síntomas suelen avanzar durante horas o días.

Las variaciones de azúcar en sangre durante el día pueden ser normales. Iqbal advirtió que el seguimiento sin supervisión médica puede llevar a interpretar como un problema una oscilación habitual.

Cuando los síntomas se repiten, la consulta con un profesional permite evaluar los valores, los tratamientos y las circunstancias de cada caso. La diferencia entre una baja rápida y una elevación sostenida define los riesgos, las medidas necesarias y los tiempos de respuesta.

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