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MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los adolescentes que suelen comer papas fritas de bolsa, pretzels y otros aperitivos similares podrían tener más probabilidades de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal (EII), según sugiere una nueva investigación.

Aquellos que optan por alimentos más saludables, como fruta o pescado, parecen tener un riesgo menor.

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«Estos hallazgos coinciden con los datos obtenidos en adultos, que sugieren que determinados grupos de alimentos podrían influir en el riesgo de EII», según el equipo dirigido por Annie Guo, estudiante de posgrado en medicina molecular y clínica de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.

La EII, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, engloba enfermedades crónicas y dolorosas que causan inflamación del aparato digestivo. Según los investigadores suecos, su frecuencia está aumentando y muchos expertos creen que las dietas occidentales podrían ser responsables.

El nuevo estudio analizó datos de 3 grandes estudios escandinavos que incluían a casi 112.000 adultos jóvenes seguidos desde su nacimiento, a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

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Durante la infancia y los primeros años de la adolescencia, los participantes completaron cuestionarios detallados sobre su consumo diario de numerosos alimentos. Después se comparó esa información con datos de 2024 para determinar quiénes habían desarrollado EII, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Cosumir muchos snacks salados durante la adolescencia se asoció a una probabilidad un 32% mayor de desarrollar EII, según el estudio. También se asoció a un riesgo un 51% mayor de colitis ulcerosa.

Comer mucha fruta durante la adolescencia se asoció a un riesgo un 64% menor de enfermedad de Crohn, pero no modificó la probabilidad de colitis ulcerosa.

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Un mayor consumo de pescado durante la infancia, pero no durante la adolescencia, se asoció a un riesgo un 35% menor de enfermedad de Crohn, según el estudio.

El estudio no pudo demostrar la existencia de relación causa-efecto, únicamente asociaciones. No obstante, los investigadores señalaron que los resultados tienen una explicación fisiológica plausible.

Por ejemplo, «se cree que las frutas ejercen efectos beneficiosos sobre el microbioma intestinal al favorecer la diversidad microbiana y aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, a los que se han atribuido efectos antiinflamatorios», escribió el equipo.

Guo y sus colaboradores recordaron que la fruta es rica en fibra, conocida por favorecer una diversidad saludable del microbioma intestinal.

En cuanto a los snacks salados, el equipo sueco señaló que estos alimentos contienen muchas grasas saturadas, que «han demostrado favorecer respuestas inmunitarias proinflamatorias» tanto en el intestino como en otras partes del organismo.

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«Si nuestros hallazgos se confirman en otras cohortes y mediante otros diseños de estudio, fomentar hábitos alimentarios saludables podría ser una estrategia para prevenir la EII», concluyeron los investigadores.

Los hallazgos se publicaron el 23 de noviembre en la revista Gut.