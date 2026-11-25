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MIÉRCOLES, 26 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El consumo de creatina, un suplemento utilizado para desarrollar masa muscular, casi se duplicó en solo 5 años entre los estudiantes universitarios estadounidenses, según un nuevo estudio.

La mayoría de quienes la consumían eran hombres jóvenes, y los investigadores sospechan que la creciente presión de las redes sociales para ganar musculatura podría estar impulsando esta tendencia.

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«Nuestros hallazgos sugieren que el uso de estos productos se está convirtiendo en una práctica cada vez más frecuente entre los universitarios, por lo que es importante que los profesionales de la salud comprendan por qué los jóvenes los consumen y cómo ayudarlos a tomar decisiones seguras y bien fundamentadas», afirmó el autor principal del estudio, Kyle Ganson, profesor adjunto de trabajo social de la Universidad de Toronto, en Canadá.

La creatina es un compuesto que se produce de forma natural y ayuda a los músculos a reutilizar energía. También favorece la entrada de agua en las células musculares, lo que mejora el rendimiento durante el ejercicio.

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En líneas generales, aunque se considera que el suplemento es seguro en las dosis recomendadas (de 3 a 5 gramos al día), los expertos advierten que las dosis más altas pueden provocar cólicos abdominales, náuseas o diarrea.

El nuevo estudio utilizó datos del Healthy Minds Study, una encuesta anual realizada entre universitarios estadounidenses. El equipo de Ganson analizó las respuestas de casi 40.000 estudiantes recogidas entre 2020 y 2025.

El estudio mostró que, mientras que en 2020 el 7,7% de los estudiantes dijo consumir creatina, en 2025 esa proporción casi se había duplicado, hasta el 13,5%. Los hombres eran 4 veces más propensos a tomar el suplemento que las mujeres.

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También aumentó el consumo de suplementos de proteínas, otra ayuda para desarrollar musculatura: del 23,8% en 2020 al 28% 5 años después. Una vez más, los hombres eran, con mucha diferencia, quienes más los utilizaban.

El consumo de esteroides anabólicos, más peligrosos, fue poco frecuente: se mantuvo estable en apenas el 0,5% de los encuestados durante los 5 años del estudio.

Ganson señaló que las redes sociales, que cada vez promocionan más entre los hombres jóvenes tendencias para mejorar el aspecto físico como el «looksmaxxing», explicarían el aumento del consumo de creatina.

«Estamos observando un mayor énfasis cultural en desarrollar músculos y alcanzar un ideal físico determinado, especialmente entre adolescentes y hombres jóvenes», afirmó Ganson en un comunicado universitario.

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«Las redes sociales podrían estar contribuyendo a estas presiones al normalizar el uso de suplementos como parte de las rutinas cotidianas de ejercicio», continuó. «No obstante, es importante reconocer que no todo consumo de suplementos es problemático per se y que los motivos por los que los jóvenes utilizan estos productos varían considerablemente».

El estudio aparece en el número de febrero de Performance Enhancement & Health.

## Más información

Consulte la Universidad de Rochester para obtener más información sobre la creatina.

FUENTE: Universidad de Toronto, comunicado de prensa del 18 de noviembre de 2026.