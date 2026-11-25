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MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Se ha indicado a los residentes del sureste de Iowa y el noreste de Missouri que permanezcan en sus casas o se marchen mientras el Ejército de Estados Unidos destruye casi 5 toneladas de explosivos deteriorados que podrían liberar polvo de plomo tóxico en suspensión.

La explosión estaba programada para hoy a las 9 a. m., hora del centro, en la planta de municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, según informó The New York Times.

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El material, azida de plomo, se utiliza para detonar municiones militares. Estuvo durante más de 2 décadas guardado en 2 búnkeres cubiertos de tierra y se ha deteriorado tanto que las autoridades consideran que no puede trasladarse de forma segura.

El Ejército afirma que su objetivo es que no se libere nada de plomo. Sin embargo, su modelo más reciente indica que el polvo en suspension podría desplazarse unas 50 millas hacia el suroeste y llegar al condado de Clark, en Missouri, según The Times.

Si la detonación sale mal, los mapas del Ejército indican que el plomo podría dispersarse hasta una distancia de 100 millas a la redonda.

Se ha ordenado evacuar a los residentes situados a menos de 5 millas al suroeste de la planta. Una alerta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también pidió a las personas que se encuentran a menos de 20 millas que permanecieran en sus casa debido al polvo, el ruido y las vibraciones.

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El plomo es una neurotoxina y no existe un nivel seguro de exposición. Es especialmente perjudicial para los niños, cuyos cerebros aún están en desarrollo, y para las embarazadas, que corren un mayor riesgo de parto prematuro y aborto espontáneo. Los adultos mayores también son más vulnerables.

Inhalar partículas de plomo en suspension es el peligro más inmediato. Aun así, una exposición breve «rara vez constituye una emergencia médica», señaló el Dr. Dan McCabe, director médico del Centro de Control de Intoxicaciones de Iowa.

Mantener cerradas las puertas y ventanas y apagar la calefacción o el aire acondicionado para impedir la entrada de aire exterior puede «reducir considerablemente la posibilidad de exposición», explicó McCabe en un comunicado.

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Las autoridades sanitarias recomiendan permanecer en interiores entre 24 y 48 horas después de la explosión.

A más largo plazo, preocupa que el polvo en suspension termine depositándose en patios, parques infantiles, automóviles y terrenos agrícolas. Los nuevos modelos indican que unas 350 explotaciones agrícolas podrían encontrarse en la trayectoria de la nube de polvo, informó The Times.

Los cultivos de hoja verde podrían dejar de ser seguros para el consumo si sobre ellos se deposita polvo de plomo, declaró anteriormente a The Times.Murray McBride, profesor emérito de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Cornell.

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Añadió que es poco probable que las partes comestibles de las plantas de maíz y soja absorban plomo, y que probablemente tampoco llegue a la carne ni a la leche. Las autoridades de Iowa también instaron a los agricultores a resguardar al ganado siempre que sea posible.

Para contener la explosión, el Ejército explicó que rodeó los búnkeres con bloques de espuma y tanques que contienen más de 120.000 galones de agua. Unidades de nebulización y rociadores empaparán el aire y el suelo para que las partículas caigan a tierra en lugar de dispersarse.

Antes de la detonación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recogió muestras de suelo, aire y agua para establecer los niveles habituales de plomo, y tiene previsto continuar con los análisis después.

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El Ejército se ha comprometido a enviar equipos de análisis a las zonas situadas en la trayectoria de la nube inmediatamente después de la explosión y a descontaminar cualquier terreno cuyos niveles de plomo superen los límites federales.

Más información

Consulte la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para obtener más información sobre cómo proteger a su familia del plomo.

FUENTES: The New York Times, 25 de noviembre de 2026; Centro de Control de Intoxicaciones de Iowa, comunicado de prensa, 22 de noviembre de 2026.