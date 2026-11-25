El brócoli y la coliflor aportan fibra, potasio y vitamina C para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El brócoli y la coliflor suelen ocupar un lugar similar en las compras de verduras, pero sus aportes nutricionales abren una discusión frecuente entre quienes buscan cuidar el sistema cardiovascular. De acuerdo con especialistas consultados por EatingWell, ambas crucíferas aportan nutrientes asociados con la salud del corazón y no hay una ganadora concluyente.

La elección cotidiana, por lo tanto, puede depender del gusto, la tolerancia digestiva y las formas disponibles para incorporarlas a las comidas. Su contenido de fibra, potasio, vitamina C y compuestos vegetales las ubica entre las opciones que pueden acompañar una dieta orientada a controlar factores de riesgo como la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre.

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La fibra y el potasio vinculan al brócoli con el control de la presión arterial

El brócoli contiene fibra, potasio, vitamina C y glucosinolatos, según explicó la nutricionista cardiovascular Michelle Routhenstein a EatingWell. La fibra se ha asociado con una menor presión arterial y con menos inflamación, dos variables que inciden en el deterioro de los vasos sanguíneos y, a largo plazo, en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Una revisión publicada en 2025 en la revista Nutrients señaló que una mayor ingesta de fibra alimentaria se relaciona con beneficios para la salud cardiovascular. En este marco, el consumo de vegetales forma parte de una estrategia alimentaria más amplia y no reemplaza tratamientos médicos ni otras medidas indicadas para personas con enfermedades cardíacas.

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El potasio es otro de los nutrientes presentes en esta verdura. Su función está vinculada al equilibrio frente al sodio y al mantenimiento de una función vascular adecuada. “Puede contribuir a la función normal de los vasos sanguíneos y ayudar a manejar la presión arterial”, indicó la dietista Veronica Rouse.

El potasio del brócoli contribuye a regular la presión arterial y equilibra los efectos del sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli también concentra glucorafanina, un compuesto que el organismo puede transformar en sulforafano. El sulforafano es objeto de estudios por su posible relación con el metabolismo del colesterol y la protección de los vasos sanguíneos. Routhenstein explicó que este compuesto podría activar mecanismos antioxidantes propios del cuerpo, que limitarían la oxidación del colesterol LDL y los procesos inflamatorios.

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La vitamina C y el betacaroteno completan parte de su perfil nutricional. Ambos actúan como antioxidantes, con un posible papel en la reducción del daño oxidativo. Esa acción resulta relevante porque el estrés oxidativo puede afectar el revestimiento interno de los vasos y favorecer la aterosclerosis.

La coliflor combina nutrientes similares con un uso versátil en las comidas

La coliflor comparte buena parte de las características nutricionales del brócoli. Aporta fibra, potasio, vitamina C y glucosinolatos, aunque tiene menos calorías. Su sabor más suave facilita su incorporación en preparaciones donde puede sustituir parcialmente ingredientes con almidón o cereales.

Puede usarse rallada como alternativa al arroz, en bases para pizzas, purés, pastas, tortillas o preparaciones al horno. Estos reemplazos pueden reducir la carga de carbohidratos de una comida, una cuestión que puede ayudar a moderar los aumentos de glucosa después de comer.

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Un estudio citado por EatingWell asoció el consumo de una mezcla de vegetales crucíferos (con cerca de una cuarta parte de coliflor) con niveles más bajos de glucosa posprandial y menor variabilidad glucémica en comparación con una combinación de tubérculos y calabazas. La fibra de la coliflor puede ralentizar la digestión y favorecer un ascenso más gradual del azúcar en sangre.

La coliflor sustituye ingredientes con almidón para reducir el aporte de carbohidratos en los platos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la glucosa elevada de forma sostenida se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, inflamación y daño en los vasos sanguíneos. Por eso, la incorporación de verduras ricas en fibra puede ser útil dentro de un patrón alimentario que contemple el conjunto de los hábitos y necesidades de cada persona.

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Otra investigación mencionada por el medio vinculó una mezcla de verduras crucíferas que incluía coliflor con una presión sistólica más baja. El potasio podría contribuir a ese resultado por su relación con la regulación del sodio, aunque los datos del estudio señalaron que la reducción de la presión no dependió exclusivamente de la ingesta de ese mineral.

La variedad de vegetales pesa más que elegir una sola crucífera

Los especialistas consultados descartaron una superioridad clara de una verdura sobre la otra. “Si hay que elegir entre brócoli y coliflor, cualquiera de los dos es una buena opción”, sostuvo Rouse. También remarcó que comer una amplia variedad de vegetales tiene más relevancia que identificar una única verdura como la mejor.

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Esta recomendación coincide con el enfoque de la Asociación Americana del Corazón, que promueve una alimentación con variedad de verduras para apoyar la salud cardiovascular general. Alternar colores, texturas y formas de cocción ayuda a ampliar la diversidad de nutrientes consumidos.

Existen, de todos modos, consideraciones individuales. Algunas personas toleran mejor uno de estos vegetales que el otro, especialmente por la producción de gases que pueden provocar las crucíferas. Además, el brócoli tiene un contenido más alto de vitamina K que la coliflor. Quienes toman anticoagulantes deben mantener estable su consumo de vitamina K y consultar sus cambios de dieta con un profesional de salud.

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Cocción, congelados y colaciones amplían las opciones de consumo

El consumo de ramilletes crudos junto a pastas de legumbres incorpora fibra soluble contra el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli y la coliflor pueden comerse crudos, al vapor, salteados, asados, grillados o preparados en freidora de aire. Cambiar la técnica de cocción puede facilitar su incorporación regular, en especial para quienes no disfrutan de una textura o sabor particular.

Las versiones congeladas también conservan un lugar práctico en la cocina. Permiten disponer de vegetales ya lavados y cortados, y pueden sumarse a sopas, salteados, omelets, pastas, arroces y guisos.

Para una colación, los ramilletes crudos pueden acompañarse con hummus u otros untables a base de legumbres. La combinación suma la fibra de las verduras y la fibra soluble de los garbanzos o los porotos, un componente relacionado con la disminución del colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

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