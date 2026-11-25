Hungría contabiliza 31 muertes fetales y neonatales por el brote de sífilis congénita registrado en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hungría registra un brote de sífilis congénita que ya dejó 31 muertes (26 fetos en el útero y 5 recién nacidos) entre los 144 casos confirmados hasta el 12 de noviembre de este año, según informó el Centro Nacional de Salud Pública y Farmacia (NNGYK, por sus siglas en húngaro) al medio Telex. La cifra ubica al país entre los más afectados de la Unión Europea y llevó a las autoridades a imponer controles obligatorios para todas las embarazadas.

Entre 2020 y 2025, el número de contagios anuales pasó de 777 a 2.462. Solo en los últimos tres meses de 2026 se contabilizaron 747 nuevos casos, distribuidos entre las provincias (516) y Budapest (231). Los condados de Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok y Heves concentran los mayores índices de infección activa.

PUBLICIDAD

El brote en embarazadas supera el doble del umbral fijado por la OMS

La situación más grave se da en mujeres embarazadas. En 2025 se detectó sífilis en 91 recién nacidos, lo que equivale a 126 infecciones por cada 100.000 nacidos vivos; en los primeros ocho meses de 2026, ese número ascendió a 100. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como techo aceptable 50 casos por cada 100.000, un umbral que Hungría duplicó.

La tasa de infecciones por sífilis en recién nacidos en Hungría duplica el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción que le corresponde al país dentro del contexto europeo es llamativa. De los 140 registros de sífilis congénita en los países de la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) en 2024, 42 (el 30% del total) ocurrieron en Hungría, de acuerdo con datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

PUBLICIDAD

En ese mismo período, la tasa húngara fue de 47,9 casos por cada 100.000 nacidos vivos, apenas por debajo de Bulgaria (52,5), mientras que Alemania y Suecia se mantuvieron por debajo de 1 caso por cada 100.000. Más de la mitad de los países de la UE/EEE no registraron ningún caso confirmado.

La detección tardía complica la protección del feto

Un estudio publicado en 2026 por especialistas de la Universidad Semmelweis analizó 185 embarazos de 180 mujeres con sífilis entre 2015 y 2025, y encontró que el 75% de las infecciones solo se detectaron en el segundo o tercer trimestre, cuando el margen para proteger al bebé ya es más reducido.

PUBLICIDAD

Además, el 94% de las pacientes no presentaba ningún síntoma en el momento del diagnóstico, lo que dificultó una intervención temprana. La investigación señaló el inicio tardío de los controles prenatales y el abandono de las consultas posteriores como los principales obstáculos.

El uso adecuado de penicilina previene el paso de la bacteria Treponema pallidum al feto a través de la placenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bacteria causante de la sífilis, el Treponema pallidum, puede pasar de la madre al feto a través de la placenta; a eso se llama sífilis congénita. Sin tratamiento oportuno, la infección puede provocar aborto espontáneo, muerte del bebé o una enfermedad grave en el recién nacido. Con penicilina, el antibiótico habitual para tratarla, la transmisión al feto se previene en la mayoría de los casos, siempre que se actúe con rapidez.

PUBLICIDAD

Varios factores sociales y sanitarios explican la propagación

La expansión de la sífilis en Hungría responde a una combinación de causas. El uso menos frecuente del preservativo amplía el riesgo de transmisión en relaciones sexuales vaginales, anales y orales.

A eso se suma que muchas personas no saben que están infectadas: los primeros síntomas (una llaga generalmente indolora, dolor de cabeza, pérdida de peso o inflamación de los ganglios) pueden desaparecer sin tratamiento sin que eso implique la cura.

Como la enfermedad imita los síntomas de otras dolencias, el diagnóstico suele llegar tarde y la cadena de contagio se extiende. Las aplicaciones de citas, por su parte, facilitan el cambio frecuente de pareja y amplían esa cadena.

PUBLICIDAD

La reducción en el uso de preservativos y el empleo de aplicaciones de citas facilitan la propagación de la infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación regional ilustra la magnitud del problema húngaro. Según el informe del ECDC publicado en mayo de 2026, la tasa de infección del país fue de 18 casos por cada 100.000 habitantes en 2024, frente a 13,1 de Eslovaquia, 7,9 de Polonia y apenas 0,9 de Croacia.

El NNGYK impone pruebas obligatorias a todas las gestantes y fija plazos de tratamiento

Ante el avance del brote, el NNGYK emitió en 2026 un protocolo nacional de cumplimiento obligatorio. Todas las embarazadas deben hacerse una prueba de sífilis en el primer trimestre y una segunda entre las semanas 24 y 28.

En el momento del parto, quienes no hayan seguido el control prenatal o presenten alto riesgo de infección deberán someterse a una prueba rápida. En caso de resultado positivo, el tratamiento debe iniciarse dentro de las 72 horas siguientes al diagnóstico, y la búsqueda e información de las parejas sexuales debe comenzar en un plazo máximo de 48 horas.

PUBLICIDAD

El protocolo apunta a cerrar la brecha que los propios datos del país dejan en evidencia: donde el embarazo se controla a tiempo y con regularidad, los bebés se protegen; donde no, las consecuencias pueden ser fatales.