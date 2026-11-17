Caminar a paso rápido tres horas semanales reduce la grasa corporal y mantiene la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos de las actividades físicas más accesibles del mundo están en el centro del debate sobre el control del peso. Mientras correr quema más calorías en menos tiempo, caminar se consolida como una herramienta igualmente válida para perder grasa cuando se combina con una alimentación adecuada.

Andrea Markin, fisioterapeuta y nutricionista registrada, resume la tensión entre ambas opciones: “Correr es una actividad de mayor intensidad y puede gastar más energía en menos tiempo, pero caminar es una forma de ejercicio increíblemente valiosa, con frecuencia más accesible y sostenible”, afirmó en declaraciones recogidas por EatingWell.

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El incremento del movimiento cotidiano contribuye a la pérdida de peso en adultos con sobrepeso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar tres horas semanales reduce la grasa corporal de forma sostenida

El argumento a favor de la caminata es más sólido de lo que suele creerse. Una revisión de gran escala concluyó que caminar a paso rápido durante tres horas semanales —unos 25 minutos por día— produce mejoras en la composición corporal, con mayor pérdida de grasa y mantenimiento de masa muscular, según un metaanálisis publicado en el Journal of Physical Activity and Health.

Esa dosis también cubre el mínimo de 150 minutos de actividad moderada por semana que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para adultos sanos.

El entrenamiento de resistencia preserva la masa muscular y optimiza la composición corporal junto al ejercicio aeróbico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aumentar el movimiento cotidiano —subir escaleras, estacionar lejos del destino, ir caminando al trabajo— ya mostró efectos favorables sobre el peso. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity determinó que incorporar más actividad física diaria a través de cambios simples de estilo de vida contribuye a la pérdida de peso en adultos con sobrepeso.

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La nutricionista Payton Brewer lo sintetiza así: “Caminar, combinado con elecciones nutricionales intencionales, es una herramienta poderosa para bajar de peso”, declaró en el artículo de EatingWell.

Correr prolonga el gasto de energía después del entrenamiento debido al mayor consumo de oxígeno post-ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr quema más calorías y prolonga el gasto energético tras el ejercicio

Correr ofrece ventajas metabólicas concretas. Al ser más intenso, genera un mayor consumo de oxígeno post-ejercicio (EPOC), conocido como efecto “afterburn”: el organismo continúa gastando energía incluso después de haber terminado la sesión.

Un metaanálisis en Obesity Reviews confirmó que el ejercicio de alta intensidad produce una mayor magnitud y duración de ese consumo elevado de oxígeno, en comparación con el ejercicio continuo de intensidad moderada.

La práctica regular de la carrera reduce la grasa corporal y visceral en personas adultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cindy Dallow, doctora en Ciencias y nutricionista, señala además que “correr de forma consistente ayuda a la pérdida de peso reduciendo la grasa corporal y la grasa visceral”. Un estudio en el Journal of Physiological Anthropology que siguió a personas de entre 18 y 65 años confirmó que la práctica regular de esta actividad produce reducciones significativas en la masa grasa total.

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Sin embargo, Brewer advierte que correr también implica mayor estrés mecánico, mayor necesidad de recuperación y puede ser difícil de sostener para quienes recién empiezan. “Es una herramienta efectiva para bajar de peso una vez que se establece una base de condición física”, precisa.

El apoyo social cotidiano favorece la regulación alimentaria y eleva los kilos perdidos en tratamientos para la obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dosis importa: entre 150 y 300 minutos semanales maximizan los resultados

Independientemente de la actividad elegida, el volumen de ejercicio tiene peso propio. Un metaanálisis de dosis-respuesta publicado en JAMA Network Open determinó que entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico están asociados con una pérdida de peso mayor en adultos, una cifra coherente con las Guías de Actividad Física para Estadounidenses del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que recomiendan ese rango junto con al menos dos días de entrenamiento de fuerza por semana.

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Precisamente, el entrenamiento de resistencia aparece como un componente que no debería quedar fuera del plan. “No haría de caminar o correr el plan de ejercicio completo”, advierte Markin. Un estudio publicado en Frontiers in Endocrinology concluyó que el entrenamiento de resistencia es una estrategia clave para lograr pérdida de peso de calidad, preservando la masa muscular y mejorando la composición corporal tanto en hombres como en mujeres.

Las investigaciones vinculan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica con un mayor descenso del peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo social es uno de los factores más subestimados en el proceso

Más allá de la fisiología del ejercicio, la adherencia a los hábitos depende en buena medida del entorno. Un estudio en Obesity Science & Practice encontró que el apoyo social diario orientado al control del peso se asocia con mayores niveles de actividad física, mejor regulación alimentaria y más kilos perdidos en personas que atraviesan programas de tratamiento para la obesidad.

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“No tienes que hacerlo solo. Un amigo, un familiar, un compañero de entrenamiento, un nutricionista o un fisioterapeuta pueden brindar apoyo y responsabilidad”, refuerza Markin en declaraciones a EatingWell.

La elección entre caminar y correr, en definitiva, debería responder al nivel de condición física actual, la disponibilidad horaria y, sobre todo, a la posibilidad real de mantener el hábito. Las guías de actividad física para estadounidenses recomiendan combinar ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza como la estrategia más completa para la salud a largo plazo.