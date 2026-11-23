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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- La ketamina, conocida en el pasado sobre todo como anestésico para cirugías, es hoy una opción para las personas cuya depresión no mejora con los medicamentos y tratamiento habituales.

A continuación le explicamos qué es la ketamina, cómo alivia la depresión, qué tipos de depresión trata, cuáles son sus efectos secundarios y qué cabe esperar durante una sesión de tratamiento.

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¿Qué es la ketamina?

La ketamina es una sustancia disociativa. Esto significa que, al alterar la percepción, puede hacerle sentir desconectado de su propio cuerpo.

Según StatPearls, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la aprobó inicialmente como anestésico general para cirugías. También se consume de forma indebida como droga callejera con los nombres de «K» o «Special K».

En ocasiones, los médicos recetan ketamina para usos que la FDA no ha aprobado, entre ellos el control del dolor y el tratamiento de personas con depresión y pensamientos suicidas.

En 2019, la FDA aprobó una forma del medicamento en aerosol nasal llamada esketamina para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento sumado a un antidepresivo oral. En 2025 se aprobó su uso como tratamiento por sí solo.

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¿Cómo ayuda la ketamina a aliviar la depresión?

«Todos tenemos una red cerebral que funciona por defecto Las personas con depresión o ansiedad tienden a ver el vaso medio vacío», dijo el Dr. Keming Gao, director de la clínica de infusiones de ketamina para la depresión del University Hospitals (UH) Cleveland Medical Center.

«Lo que hace la ketamina es flexibilizar temporalmente esa [red] que funciona por defecto. A todo esto se le llama neuroplasticidad», explicó.

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones.

En dosis bajas, la ketamina modifica los niveles de glutamato, un mensajero químico del cerebro, lo cual puede dar lugar a nuevas vías de comunicación entre las neuronas y fortalecer las existentes, según explica University of Utah Health.

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Esa mayor flexibilidad puede ayudar a romper con viejos patrones de pensamiento.

Según UH, las personas que llevan mucho tiempo con depresión pueden tener menos sinapsis (los puntos donde las células nerviosas se comunican entre sí) en las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo.

Al ayudar a restablecer esas conexiones, la ketamina podría reducir el peso de los pensamientos negativos y aliviar los síntomas depresivos.

¿En qué tipos de depresión ayuda la ketamina?

«Utilizamos la ketamina en infusión para la depresión bipolar y la depresión unipolar [trastorno depresivo mayor]», dijo Gao. «En cuanto a la gravedad, la mayoría [de nuestros pacientes] presenta depresión, como mínimo, moderada, y en la mayoría de los casos, depresión resistente al tratamiento».

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Que una depresión sea resistente al tratamiento significa que los síntomas no han mejorado con los tratamientos habituales, como los antidepresivos y la psicoterapia, explica UH.

Una revisión de decenas de estudios, publicada en diciembre de 2021 en la revista British Journal of Psychiatry Open, reveló que la ketamina propició un alivio rápido de la depresión unipolar, la bipolar y la resistente al tratamiento y de los pensamientos suicidas.

No obstante, esos efectos solían desaparecer en un plazo que iba de unos cuantos días a 2 semanas, aunque administrar varias dosis ayudó a prolongarlos.

¿En qué consiste el tratamiento con ketamina para la depresión?

Gao explicó que, antes de iniciar las infusiones de ketamina para la depresión, se realiza una consulta preliminar y una evaluación para comprobar si su estado de salud y los medicamentos que toma permiten medicar al paciente con ketamina.

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El día de la primera sesión, el personal de enfermería le colocará una vía intravenosa para administrarle la infusión de ketamina. La sesión completa dura entre 40 y 60 minutos.

Además de la infusión intravenosa, que es la vía de administración más estudiada, la ketamina puede administrarse en aerosol nasal, mediante una inyección en un músculo o debajo de la piel, o por vía oral (se traga o se disuelve bajo la lengua).

Tras el tratamiento con ketamina, hay que permanecer 2 horas en el consultorio bajo observación para detectar posibles efectos secundarios.

Entre ellos, un aumento temporal de la presión arterial, náuseas y vómitos, sensación de desconexión de sí mismo o del entorno (despersonalización y desrealización), ansiedad, mareos y dolor de cabeza.

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Según StatPearls, debe evitar conducir, manejar maquinaria pesada o realizar otras tareas de riesgo hasta 24 horas después del tratamiento, por lo que necesitará que otro adulto le lleve a casa.

«La dosis de ketamina que se administra en la infusión se calcula en base al peso corporal», explicó Gao. «El beneficio consiste básicamente en que el estado de ánimo se estabiliza. En otras palabras, [los pacientes] sencillamente dejan de sentirse deprimidos. Y algunas personas incluso sienten menos ansiedad».

Gao también señaló que su clínica toma como referencia un estudio de la Universidad de Ottawa y del Instituto de Investigación en Salud Mental de The Royal para determinar durante cuánto tiempo debe continuar el tratamiento con ketamina.

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El estudio, publicado en The American Journal of Psychiatry, reveló que, tras 6 sesiones en 2 semanas, los síntomas de depresión resistente al tratamiento se redujeron, como mínimo, un 50% en la mayoría de los participantes (59%). El 23% logró la remisión completa.

El 91% de los que mejoraron mantuvo la mejoría con infusiones semanales durante el mes siguiente.

Gao explicó que, tras esta pauta inicial de tratamiento, los pacientes pueden espaciar las sesiones a una vez por semana o cada varias semanas, según sus necesidades.

¿Qué efectos secundarios tiene la ketamina?

Según UH, los siguientes efectos secundarios son frecuentes a corto plazo:

Náuseas Dolor de cabeza Mareos Somnolencia Visión borrosa Fotosensibilidad o sensibilidad al sonido Cambios en el estado de ánimo Euforia Sensación de disociación o desconexión del propio cuerpo

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La mayoría de estos efectos desaparecen entre 30 minutos y un par de horas después del tratamiento.

A largo plazo, la ketamina puede provocar adicción, problemas de vejiga y de las vías urinarias, y afectación hepática.

Por eso, UH destaca la importancia de mantener el seguimiento médico presencial y desaconseja recurrir a profesionales de telesalud que receten ketamina en aerosol nasal sin una consulta presencial.

La ketamina también eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, señala University of Utah Health. Por eso, las personas que ya tengan algún problema de salud deben hablar con su médico antes de buscar tratamiento.

Gao señaló que, hasta ahora, en su práctica clínica no ha visto ningún caso documentado de síntomas a largo plazo. El efecto más frecuente de la ketamina a corto plazo es que «los pacientes sienten como si estuvieran flotando en la cama Pueden tener la sensación de que una parte del cuerpo es más grande o más pequeña. Suele durar entre 20 y 30 minutos».

Según Gao, el principal beneficio de la ketamina para la depresión es que puede «darle un poco más de flexibilidad a la red cerebral durante un tiempo, ayudarle a aprender más cosas y [avanzar] hacia una manera de pensar más positiva que le haga sentirse mejor».

Más información

Para saber más sobre la depresión, consulte el Instituto Nacional de la Salud Mental.

FUENTES: Entrevista con Keming Gao, MD, PhD. StatPearls, 30 de enero de 2024. University of Utah Health, 9 de enero de 2026. University Hospitals, 16 de marzo de 2023. British Journal of Psychiatry Open, 23 de diciembre de 2021. The American Journal of Psychiatry, 29 de marzo de 2019.