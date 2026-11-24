La astaxantina es un pigmento carotenoide producido por microalgas que otorga su coloración a especies marinas y flamencos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Piel más suave, memoria más aguda, articulaciones más fuertes y protección contra el envejecimiento: las promesas de los suplementos de astaxantina abarcan casi todas las áreas de la salud. Sin embargo, la evidencia científica disponible hasta hoy sugiere que los beneficios comprobados en personas son mucho más limitados de lo que el marketing del producto suele presentar, según una revisión publicada en The Conversation por Mayur Ranchordas, profesor de Nutrición Deportiva Aplicada en la Universidad Hallam de Sheffield.

La astaxantina es un pigmento de tono rojizo anaranjado producido principalmente por microalgas. Los salmones, los camarones y otros animales marinos lo acumulan a través de su dieta; los flamencos, de manera similar, obtienen su coloración característica a partir de alimentos ricos en pigmentos carotenoides.

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El compuesto pertenece a la misma familia que el betacaroteno (presente en zanahorias y batatas) y la luteína, que se encuentra en espinacas y col rizada. Su atractivo para la industria radica en su capacidad antioxidante: puede ayudar a proteger las células frente a moléculas inestables generadas durante el metabolismo normal, las enfermedades y el ejercicio físico.

La piel es el área donde la ciencia ofrece el respaldo más sólido

Esa acción antioxidante ofrece una explicación biológica que hace posible pensar en los efectos de la astaxantina sobre la salud. Pero que un compuesto actúe sobre células en un laboratorio no implica necesariamente que mejore el bienestar, el rendimiento o la longevidad de las personas, advierte Ranchordas.

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Una mujer adulta examina la textura y la elasticidad de la piel de su rostro frente al espejo de un cuarto de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base más firme hasta la fecha corresponde al cuidado de la piel: una revisión de 11 estudios encontró que la astaxantina mejoró la hidratación y la elasticidad cutánea en comparación con un placebo.

No se detectó una reducción clara en la profundidad de las arrugas, y los beneficios estuvieron circunscritos en gran medida a estudios realizados en mujeres sanas. La mayoría de los ensayos fueron pequeños y de corta duración, por lo que es difícil saber si esas mejoras perduran. Además, los cambios detectados por equipos especializados pueden ser invisibles a simple vista. En cualquier caso, la astaxantina no reemplaza la protección solar.

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Los efectos sobre el ejercicio no se traducen en mejor rendimiento

Las afirmaciones sobre la recuperación del ejercicio físico tienen menos sustento. Una revisión de 24 estudios encontró que la astaxantina redujo indicadores de daño muscular tras el esfuerzo, pero no hubo mejoras claras en la capacidad aeróbica, la potencia máxima ni el rendimiento deportivo. Un valor más bajo en un análisis de sangre no equivale necesariamente a menos dolor muscular o a una recuperación más rápida, señaló el investigador.

Para la mayoría de los deportistas, terminar una carrera más rápido o estar listos para la siguiente sesión de entrenamiento importa bastante más que un pequeño cambio en un resultado de laboratorio.

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Los ensayos en deportistas demostraron una reducción en los marcadores de daño muscular, pero sin variaciones en la potencia ni en el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los supuestos beneficios para la memoria y la función mental son los que cuentan con menor respaldo científico. Un análisis de 11 estudios con 346 participantes sanos no encontró mejoras claras en el tiempo de reacción y solo un efecto marginal en la precisión a la hora de responder tareas cognitivas.

Eso dista mucho de demostrar que la astaxantina proteja contra la demencia o el deterioro propio de la edad. Las afirmaciones sobre la salud ocular y cardiovascular tampoco tienen mejor respaldo, ya que descansan principalmente en mecanismos teóricos y estudios de alcance limitado.

Aunque algunas investigaciones en humanos señalaron mejoras en el colesterol, el azúcar en sangre y otros factores de riesgo cardiovascular, mejorar una medición aislada no prueba que un suplemento prevenga infartos o accidentes cerebrovasculares, lo que requeriría estudios de mayor escala y seguimiento prolongado.

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Nueve ensayos clínicos no encontraron efecto sobre el peso corporal

En cuanto a la pérdida de peso, otro reclamo habitual de los vendedores del producto, un análisis de nueve estudios clínicos no encontró ningún efecto significativo sobre el peso corporal ni sobre el índice de masa corporal. Tomar dosis más altas tampoco produjo mejores resultados, lo que descarta la idea de que una mayor cantidad del compuesto produzca mayores beneficios.

Sobre la seguridad del producto, la evidencia a corto plazo es tranquilizadora. Los efectos adversos suelen ser leves e incluyen molestias estomacales y cambios en el color de las heces. Al tratarse de un pigmento, el consumo muy elevado puede dar a la piel una tonalidad rojiza.

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Una persona se encuentra descalza sobre una báscula en un dormitorio, junto a una cinta métrica y un par de zapatillas deportivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que 8 mg diarios provenientes de suplementos, sumados a la astaxantina de los alimentos, constituyen una cantidad segura para adultos. Esa cifra, sin embargo, no implica que dosis mayores sean beneficiosas, ni revela qué ocurre tras años de consumo diario. La información disponible también es escasa para niños y durante el embarazo y la lactancia.

La astaxantina es un compuesto de interés científico, y sus efectos sobre la hidratación de la piel y la recuperación muscular merecen investigación adicional con estudios más amplios e independientes. Mientras esa investigación no avance, según Ranchordas, el efecto más perceptible del suplemento podría ser sobre el bolsillo de quienes lo consumen.

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