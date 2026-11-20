La guía de NICE establece que la perimenopausia se identifica mediante la evaluación clínica de síntomas y cambios del ciclo en personas de 45 años o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una molestia en la pelvis que aparece sin menstruación puede coincidir con la perimenopausia, pero no basta para atribuirla a un cambio hormonal. Un dolor nuevo, más intenso o persistente durante esta etapa, requiere distinguir las variaciones del ciclo de otros problemas de salud.

La duda es frecuente porque el sangrado y la ovulación pueden dejar de seguir un ritmo previsible. La guía sobre menopausia de NICE, organismo británico que elabora manuales para la atención sanitaria, fue actualizada en abril de 2026.

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Allí se indica que, en personas de 45 años o más con síntomas vinculados a la menopausia y cambios en el ciclo, la perimenopausia se identifica principalmente a partir de la evaluación clínica.

La menopausia se confirma formalmente después de doce meses consecutivos sin menstruación en ausencia de anticonceptivos hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, Rachel Novik, especialista en salud de la mujer de Cleveland Clinic, dice que los cólicos pueden aparecer o aumentar durante esta etapa, incluso sin sangrado, aunque los cambios en el dolor deben evaluarse.

Los cambios del ciclo orientan la evaluación, pero no explican cada dolor

La perimenopausia es la etapa previa a la menopausia, cuando los ciclos menstruales pueden volverse irregulares. La guía de NICE señala que, en personas de 45 años o más que no tienen otros problemas de salud que modifiquen el cuadro, la evaluación se basa en los síntomas y en los cambios del ciclo.

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Niveles elevados de estrógeno tras la ovulación favorecen la liberación de prostaglandinas y provocan contracciones en el útero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reconocer esta transición no suelen requerirse análisis hormonales ni estudios por imágenes. La menopausia se establece después de 12 meses seguidos sin menstruación, siempre que no se usen anticonceptivos hormonales que impidan evaluar el ciclo, según explicó Novik.

Hasta llegar a ese punto, los períodos pueden espaciarse, durar más o menos tiempo o no presentarse durante algunos meses. Esos cambios aportan contexto, pero no establecen por sí mismos el origen de una molestia abdominal o pélvica.

Los cólicos pueden aparecer con menstruación o sin ella durante esta etapa, indicó la especialista. La situación puede relacionarse con los cambios en la ovulación y con la pérdida de regularidad del patrón hormonal mensual. El dolor puede sentirse en la pelvis o en la parte baja del abdomen y extenderse hacia la espalda o los muslos.

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Afecciones como la adenomiosis, las infecciones ginecológicas y el estreñimiento figuran entre las causas no hormonales de dolor pélvico

Cuando no hay sangrado, la información sobre el ciclo, los síntomas que acompañan a la molestia y los antecedentes de cada persona ayudan a orientar la evaluación, de acuerdo con Novik.

El estrógeno puede favorecer las contracciones que causan cólicos

En un ciclo menstrual regular, los niveles de estrógeno suelen bajar después de la ovulación. Novik indicó que, durante la perimenopausia, esa secuencia puede modificarse y el estrógeno puede mantenerse elevado después de ese momento.

El cambio puede intensificar molestias premenstruales o menstruales ya conocidas, o coincidir con síntomas que antes no estaban presentes. La especialista explicó que niveles altos de estrógeno pueden favorecer la liberación de prostaglandinas, sustancias que hacen que el útero se contraiga.

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El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda una evaluación médica ante sangrados entre períodos o posteriores a la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas contracciones pueden causar cólicos. Se trata de una posible explicación del dolor en esta etapa y no de un diagnóstico aplicable a todos los casos.

Es posible tener cólicos por primera vez durante la perimenopausia, según Novik. Aun así, si el dolor aumenta, cambia respecto de molestias anteriores o continúa después de la menopausia, no corresponde dar por sentado que su causa es hormonal.

El dolor o el sangrado fuera de lo habitual requieren descartar otras causas

Novik mencionó la adenomiosis entre las afecciones que pueden aumentar los cólicos y el sangrado durante la perimenopausia. Ocurre cuando tejido similar al que recubre el interior del útero se encuentra en la pared muscular de ese órgano.

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El uso de anticonceptivos hormonales reduce o elimina el sangrado y dificulta la interpretación sobre el origen de las molestias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también señaló que los trastornos ginecológicos, las infecciones y el estreñimiento pueden causar dolor sin sangrado. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, conocido como ACOG, indica que los cambios en el sangrado pueden ser esperables cerca de la menopausia.

Sin embargo, recomienda consultar ante sangrado entre períodos, después de las relaciones sexuales, más abundante o más prolongado que lo habitual, y ante cualquier sangrado después de la menopausia.

La entidad aclara que esos cambios pueden tener causas diferentes y requieren una valoración para determinarlas.

La perimenopausia no debe usarse como explicación automática del dolor en la pelvis ni de los cambios en el sangrado. Novik indicó que la consulta con un profesional de salud permite establecer si el cuadro se vincula con las variaciones propias de esta etapa, con una afección existente o con otro problema que requiera atención.

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El registro de la evolución de los síntomas aporta datos para la consulta médica si el dolor pélvico aparece por primera vez o empeora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los anticonceptivos y algunos procedimientos médicos también pueden dificultar la interpretación de los síntomas, porque reducen o eliminan el sangrado. En esas situaciones, la falta de menstruación no permite explicar por sí sola el origen de los cólicos, señaló la especialista.

Registrar cuándo comenzó el dolor, cómo cambió, si hubo sangrado y qué otros síntomas lo acompañaron puede aportar información para la consulta.

Novik subrayó que la evaluación es especialmente importante cuando los cólicos aparecen por primera vez, empeoran o continúan después de 12 meses sin menstruación.