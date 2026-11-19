El vapor facial ablanda la acumulación de sebo y suciedad para optimizar la limpieza del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El vapor facial suele incorporarse a rutinas domésticas de cuidado de la piel con la expectativa de limpiar los poros o preparar el rostro para otros productos.

La práctica consiste en acercar la cara al vapor de agua caliente, ya sea con un dispositivo, una toalla húmeda o un recipiente con agua. El punto relevante no está en presentar el procedimiento como una solución para todos los tipos de piel, sino en delimitar su alcance.

PUBLICIDAD

Puede integrarse a la limpieza facial en determinadas circunstancias, pero el calor también puede resultar irritante y requiere atención frente a afecciones cutáneas o sensibilidad a la temperatura.

La cuestión central es qué uso concreto puede tener el vapor y cuáles son sus límites antes de sumarlo a una práctica doméstica.

Lori Scarso, esteticista licenciada, explicó en Cleveland Clinic que el vapor puede ayudar a aflojar restos de sebo, maquillaje y suciedad, pero advirtió que debe suspenderse si provoca incomodidad o irritación.

La esteticista Lori Scarso desaconseja presionar los puntos negros con las manos tras la exposición al vapor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor puede acompañar la limpieza, pero no reemplaza una rutina de higiene

Según indicó Scarso, el calor y la humedad pueden suavizar la superficie de la piel y facilitar que un limpiador retire acumulaciones de aceite, maquillaje y otras partículas.

PUBLICIDAD

El beneficio que describe está vinculado con la preparación previa a la higiene, no con sustituir el lavado cotidiano ni con resolver por sí solo una afección dermatológica.

La profesional señaló que la práctica puede resultar útil cuando el rostro presenta sensación de suciedad o acumulación en los poros. En ese marco, el sebo es una sustancia oleosa producida por la piel que forma parte de su protección natural.

Puede mezclarse con células muertas y otras partículas, y esa acumulación puede contribuir a la aparición de puntos negros.

El contacto con el vapor deja la piel más receptiva a la acción de tónicos, sueros y humectantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scarso explicó que los puntos negros también reciben el nombre de comedones abiertos. Según su descripción, el vapor puede aflojar el contenido acumulado y facilitar su extracción durante un tratamiento facial.

PUBLICIDAD

Esa posibilidad no equivale a que la manipulación doméstica de los comedones sea recomendable sin límites. La esteticista aconsejó no apretar los puntos negros con las manos. Para extracciones leves, mencionó el uso cuidadoso de un extractor de acero inoxidable con forma de aro.

Si la extracción no resulta sencilla o genera dificultades, la profesional recomendó recurrir a un esteticista habilitado o a un dermatólogo. La distinción importa porque el vapor, de acuerdo con Scarso, actúa como un recurso de preparación y no como un tratamiento autónomo para el acné.

La especialista vinculó su uso posterior a la limpieza con la liberación de sebo acumulado, antes de aplicar productos tópicos indicados para esa condición. Los productos tópicos son aquellos que se colocan directamente sobre la piel.

PUBLICIDAD

La especialista propone una frecuencia de dos a tres sesiones semanales según la reacción individual cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de calor no debe confundirse con un efecto permanente

Scarso sostuvo que el vapor facial puede dejar la piel más receptiva a tónicos, sueros y humectantes. La recomendación se refiere a la aplicación posterior de productos de cuidado y no establece que el vapor modifique de forma permanente la estructura cutánea.

La profesional indicó que el agua aporta humedad durante la exposición y que un humectante o un suero aplicado después puede ayudar a conservarla. También mencionó que la piel puede adquirir un tono rosado o rojizo temporal por el aumento del flujo sanguíneo asociado al calor.

Ese enrojecimiento transitorio no debe interpretarse como una señal de que la piel necesita más tiempo de exposición.

Scarso relacionó la circulación con la llegada de oxígeno a la piel y con una apariencia momentáneamente más tersa, pero recomendó observar cómo responde la piel y detener la práctica ante cualquier molestia.

PUBLICIDAD

El aumento del flujo sanguíneo asociado al calor genera un tono rojizo momentáneo en la cara (Freepik)

La frecuencia tampoco debe presentarse como una regla universal. La esteticista mencionó entre dos y tres sesiones semanales como referencia, aunque aclaró que el tiempo y la continuidad dependen de cómo reaccione la piel.

La temperatura, la duración y las afecciones previas marcan los principales límites

Según Scarso, una sesión de vapor debe resultar confortable. Si la temperatura parece excesiva, aparece irritación o se percibe sobrecalentamiento, la práctica debe interrumpirse.

Esta advertencia aplica tanto a los vaporizadores faciales como a los métodos caseros con toallas o recipientes de agua. La especialista señaló que diez minutos o menos es un tiempo de referencia para las técnicas con toalla caliente o recipiente, siempre que la piel lo tolere.

PUBLICIDAD

También recomendó revisar las instrucciones del fabricante en el caso de los dispositivos, que deben indicar el tipo de agua, la distancia de uso, el tiempo de exposición y la limpieza del aparato.

Una tetera de hierro emite vapor de agua sobre el fuego encendido de una cocina doméstica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se utiliza una toalla, Scarso propuso una pauta práctica: si está demasiado caliente para sostenerla con las manos, no debe colocarse sobre el rostro. En la técnica con recipiente, el agua debe estar caliente, no en ebullición.

Scarso también recomendó precaución al calentar agua con una tetera o en el microondas y aconsejó dejarla enfriar unos minutos cuando sea necesario.

Scarso identificó situaciones en las que conviene evitar los tratamientos caseros con vapor y recomendó prescindir de ellos en caso de piel muy sensible o extremadamente seca, hipertensión arterial o un problema de salud que aumente la sensibilidad al calor. También incluyó afecciones inflamatorias de la piel, como eccema y psoriasis.

PUBLICIDAD

La advertencia alcanza además a quienes tienen rosácea, pequeños vasos sanguíneos visibles o tendencia a la hiperpigmentación. La hiperpigmentación es la aparición o persistencia de zonas de la piel con un color más oscuro que el tono habitual.

Los diagnósticos de rosácea, eccema, psoriasis o tendencia a la hiperpigmentación contraindican el vapor casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estas condiciones, Scarso planteó la consulta profesional con un esteticista habilitado o un dermatólogo antes de incorporar el vapor a la rutina.

El criterio final que surge de sus indicaciones es concreto: el vapor puede tener un lugar limitado como preparación para la limpieza, pero no debe utilizarse para forzar extracciones, prolongar la exposición al calor ni tratar problemas cutáneos sin orientación profesional.

PUBLICIDAD