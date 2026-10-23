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“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

La autora estadounidense compartió en su pódcast gestos simples para que otras personas se sientan escuchadas y acompañadas. Cuáles son y cómo aplicarlos en la vida diaria

Una mujer con gafas negras sentada frente a un micrófono con el logotipo de Mel Robbins, hojas de papel y una taza
La autora definió la empatía como la comprensión de la experiencia ajena antes de emitir juicios o proponer soluciones (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)
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Mel Robbins presentó 4 prácticas de empatía para fortalecer los vínculos personales en un episodio de The Mel Robbins Podcast, mediante preguntas, gestos de contacto, ayuda concreta y saludos cotidianos dirigidos a hacer que otras personas se sientan comprendidas.

La conductora y autora estadounidense definió la empatía como la capacidad de entender la experiencia ajena antes de emitir juicios, ofrecer consejos o intentar resolver un problema. “La empatía es comprender”, señaló al citar al psicólogo Stuart Ablon, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard.

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Sostuvo que esta habilidad influye en la percepción que los demás tienen de una persona porque genera una sensación de escucha y reconocimiento. Para explicarlo, recordó una frase atribuida a Maya Angelou: “La gente no recuerda lo que haces; recuerda cómo la hiciste sentir”.

Preguntar permite conocer la situación antes de juzgar

Ilustración en acuarela con tres escenas de personas conversando en una oficina, una sala de espera y una mesa con útiles escolares.
Robbins relató que su hijo requería escucha y comprensión frente a sus dificultades escolares en lugar de respuestas inmediatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera recomendación fue reemplazar las suposiciones por preguntas. Según Robbins, interpretar el mal humor, una demora laboral o una reacción distante sin conocer sus causas puede impedir una respuesta de apoyo. Por eso propuso expresiones como: “¿Qué está pasando?” o “Ayúdame a entender”.

La autora relató el caso de un editor cuyo rendimiento había bajado y llegaba tarde al trabajo. Cuando un productor le preguntó qué ocurría, supo que el empleado cuidaba a su madre enferma y la acompañaba a sus consultas médicas mientras mantenía un empleo de tiempo completo.

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También vinculó esa idea con su experiencia como madre de un niño que enfrentaba dificultades escolares asociadas con dislexia, disgrafía, problemas de funcionamiento ejecutivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Robbins afirmó que su impulso inicial fue buscar soluciones, aunque luego identificó que su hijo necesitaba sentirse escuchado. “No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”, dijo.

La conductora añadió que preguntar es importante tanto ante dificultades como frente a una buena noticia. En esos casos, recomendó detenerse, pedir más detalles y reconocer el entusiasmo de la otra persona, aun cuando el tema no despierte el mismo interés en quien escucha.

Los pequeños contactos pueden ampliar las redes de apoyo

Adam Grant frente a un micrófono, un vaso de licor y un recipiente con piedras sobre una mesa ante una pared de madera
El psicólogo Adam Grant comparó el envío digital de enlaces o memes con el intercambio de piedras entre pingüinos para conectar (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La segunda práctica consiste en tomar la iniciativa para contactar a alguien. Robbins la denominó “ir primero” y sugirió enviar un mensaje, hacer una llamada o recordar una fecha importante en lugar de dejar la intención sin concretar.

En ese apartado citó al psicólogo organizacional Adam Grant, quien explicó el concepto de “pebbling” (obsequiar piedras), inspirado en ciertas especies de pingüinos que entregan piedras a sus parejas durante el cortejo.

En el entorno digital, el término se refiere a compartir un meme, un artículo o un enlace elegido para una persona específica. “Cada piedra es una invitación a conectar”, sostuvo Grant. Robbins señaló que esas acciones pueden servir para retomar vínculos interrumpidos.

También mencionó una investigación de Stanford realizada con más de 5.000 estudiantes universitarios, que describió una “brecha de percepción de empatía”: las personas suelen subestimar la disposición de otros a brindar ayuda o valorar un acercamiento.

De acuerdo con los datos citados en el episodio, los estudiantes estimaron que el 87% de sus compañeros ayudaría a alguien con un problema, pero el 96% respondió que personalmente lo haría. Quienes comenzaron a contactarse más ampliaron sus redes sociales con el paso de los meses.

La ayuda concreta evita trasladar decisiones a quien atraviesa una crisis

Frank Caprio con traje azul y gafas sentado frente a una mesa de madera con papeles y un micrófono de brazo articulado
El juez Frank Caprio recordó cómo una conversación con su padre, durante su primer día en un tribunal de Rhode Island (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La tercera propuesta se centra en ofrecer apoyo práctico sin esperar instrucciones. Robbins retomó un consejo de la terapeuta clínica KC Davis, quien recomienda llevar platos, vasos y cubiertos descartables a una persona que atraviesa una situación difícil.

La lógica, explicó, es reducir una tarea cotidiana cuando alguien no cuenta con energía para organizar sus necesidades. En lugar de preguntar “¿Qué puedo hacer por ti?”, sugirió identificar una acción posible, como preparar comida, limpiar, cuidar mascotas o asumir una tarea pendiente.

Como ejemplo, recordó una reunión de amistades en su casa mientras ella estaba enferma. Según relató, las visitas cocinaron, limpiaron y pasearon a los perros sin que ella tuviera que pedirlo. “En vez de preguntar qué podían hacer, se hicieron cargo de todo”, afirmó.

La conductora también recuperó un relato del fallecido juez Frank Caprio sobre su primer día en un tribunal municipal de Rhode Island. Caprio contó que inicialmente se negó a retirar la inmovilización de un automóvil a una mujer que no podía pagar multas. Su padre le recordó que ella debía trasladar a sus 4 hijos y podría necesitar el dinero para alimentarlos.

Un saludo puede abrir una relación entre vecinos

Ilustración de un niño que saluda con la mano a un adulto en una calle con casas unifamiliares, aceras, árboles y varios transeúntes
El caso de un niño en Carolina del Norte evidenció cómo un saludo diario puede consolidar una red de apoyo vecinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta práctica, “seguir saludando”, parte de la idea de que un gesto breve puede iniciar una relación. Robbins relató la historia de Roman, un niño de 4 años de Concord, Carolina del Norte, quien solía saludar desde el jardín de su casa a los vecinos.

El niño se sentía solo tras la separación de sus padres y la mudanza de su padre a Florida. Uno de los residentes, Wade, respondió al saludo, cruzó la calle para presentarse y comenzó a visitarlo. Con el tiempo, otros vecinos asistieron a actividades escolares, partidos de fútbol y celebraciones de cumpleaños de Roman.

El caso muestra cómo una acción cotidiana puede crear contactos entre personas que apenas se conocían. La autora señaló que las personas disponen, en promedio, de 9 oportunidades diarias para practicar la empatía y recomendó aprovecharlas mediante preguntas, mensajes, ayuda visible o un saludo.

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