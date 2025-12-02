¿Cómo saber si estoy protegido contra el sarampión?

El sarampión puede causar complicaciones graves en menores de cinco años y personas inmunosuprimidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos de sarampión en la Argentina desató una alerta epidemiológica nacional y renovó el interés de las autoridades sanitarias por la protección individual frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

Los brotes recientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la detección de viajeros infectados que recorrieron varias provincias elevaron la preocupación sobre prevención y vacunación.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, el país mantiene el estatus de eliminación del virus desde el año 2000. Sin embargo, la baja cobertura de inmunización infantil generó zonas vulnerables, obligando a reforzar campañas dirigidas a niños y niñas de entre seis meses y cuatro años.

Especialistas como el infectólogo Ricardo Teijeiro advirtieron en declaraciones Infobae: “Cuando empiezan a bajar las coberturas, se incrementa el riesgo de reintroducción del virus”.

¿Cuál es la vacuna para el sarampión?

La vacunación masiva es la principal estrategia para mantener la eliminación del sarampión en Argentina (Freepik)

El sarampión se previene exclusivamente a través de la vacunación.

En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye la aplicación de la vacuna triple viral, que también brinda protección contra rubéola y paperas.

El esquema recomendado es de dos dosis: la primera a los 12 meses de vida y la segunda a los 5 años.

El Ministerio de Salud aclaró que personas nacidas después de 1965 deben tener dos dosis de una vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral), aplicadas con por lo menos cuatro semanas de intervalo. Las personas nacidas antes de ese año se consideran inmunizadas por exposición natural al virus.

Durante campañas extraordinarias, como la actual en el AMBA, se aplican dosis adicionales a niños en función de su rango etario y antecedentes vacunales.

El refuerzo apunta a superar el 95% de cobertura que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera necesario para evitar brotes. Infobae señaló que, en la última campaña, solo el 20% de la población objetivo infantil había sido vacunada.

¿Cómo saber si estoy protegido contra el sarampión?

La serología permite detectar anticuerpos y comprobar la inmunidad en adultos ante el sarampión (Freepik)

Para confirmar si una persona está protegida frente al sarampión, debe reunir al menos una de estas condiciones: haber recibido dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (doble o triple viral) después del primer año de vida, o contar con un estudio de laboratorio que detecte anticuerpos IgG positivos.

El Ministerio de Salud precisó que no se requiere orden médica para la vacunación, ya que las dosis están incluidas en el calendario nacional y disponibles en hospitales y vacunatorios públicos.

También enfatizó que las “dosis cero” aplicadas entre los 6 y 11 meses no reemplazan a las dosis oficiales del calendario.

Las personas embarazadas tienen contraindicada la aplicación de la vacuna doble o triple viral, por lo que sus contactos directos deben acreditar las dos dosis recomendadas. En caso de dudas sobre el esquema propio, y si no se cuenta con comprobante ni serología positiva, la indicación es reiniciar el esquema.

¿Cómo se contagia el sarampión?

La transmisión del virus se produce fácilmente en espacios cerrados si no hay inmunidad suficiente

El virus del sarampión se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias liberadas al hablar, toser o estornudar, e incluso por contacto con superficies contaminadas.

Su capacidad de diseminación es una de las más altas entre las enfermedades infecciosas: hasta 18 personas pueden contagiarse a partir de cada infectado.

El virus permanece activo dos horas en el ambiente, lo que explica su facilidad para expandirse en lugares cerrados y concurridos. El periodo de contagio se extiende desde cuatro días antes de la aparición del exantema cutáneo hasta cuatro días después.

La enfermedad afecta a personas de todas las edades, pero el riesgo de complicaciones graves aumenta en menores de cinco años, personas inmunocomprometidas y quienes presentan desnutrición.

Los síntomas que despiertan el alerta

El sarampión es una enfermedad viral que provoca fiebre alta, erupción cutánea y puede derivar en complicaciones graves (Freepik)

El sarampión suele presentarse primero como un cuadro respiratorio común, con fiebre alta, tos seca, congestión nasal y conjuntivitis. Entre una y dos semanas luego del contacto con el virus, aparecen las manchas rojas características, que surgen en la cara y se extienden al resto del cuerpo.

Según la Mayo Clinic y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunos pacientes presentan además las manchas de Koplik en la mucosa bucal. Las complicaciones incluyen neumonía, encefalitis e infecciones del oído.

Unicef advirtió que uno de cada 20 niños menores de 5 años desarrolla neumonía, uno de cada 1.000 puede sufrir encefalitis y hasta tres de cada 1.000 fallecen como consecuencia de la enfermedad.

¿Cuánto tiempo dura el sarampión y durante cuánto tiempo es contagioso?

El contagio del sarampión ocurre incluso antes de que aparezcan las manchas en la piel, lo que facilita su rápida expansión

La evolución del sarampión suele extenderse entre una y dos semanas. La erupción en la piel dura aproximadamente siete días, pero el paciente puede seguir contagiando hasta cuatro días luego de la aparición del exantema. La capacidad de transmisión antes de manifestar síntomas complica la detección temprana y el control de los brotes.

Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de consultar de inmediato ante la presencia de fiebre y erupción cutánea, especialmente en personas que hayan estado en contacto con casos sospechosos, o que residan en zonas de brote. Las medidas de aislamiento y la notificación rápida son fundamentales para contener la propagación del virus, indicaron desde el Ministerio de Salud.