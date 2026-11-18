Guardar

MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Las pruebas visuales sencillas podrían ofrecer una señal de alerta temprana del deterioro cerebral, según un nuevo estudio.

Las personas con deterioro cognitivo leve respondieron más lentamente y obtuvieron peores resultados en pruebas visuales que exigían recordar y procesar información contradictoria, informaron recientemente los investigadores en la revista Brain Sciences.

PUBLICIDAD

«Nuestro estudio demuestra que los tiempos de reacción pueden aportar información valiosa sobre la función cognitiva que las pruebas convencionales de memoria podrían pasar por alto», afirmó en un comunicado de prensa la investigadora principal, Shahina Pardhan, directora del Instituto de Investigación de la Visión y el Ojo de la Universidad Anglia Ruskin, en el Reino Unido.

Para el nuevo estudio, los investigadores propusieron tareas visuales a 115 participantes, entre ellos adultos jóvenes y mayores con una función cognitiva normal y adultos mayores que ya habían dado positivo en una prueba de detección del deterioro cognitivo leve.

Una tarea consistía en identificar y recordar palabras que designaban colores, escritas con tinta del mismo color o de otro diferente; por ejemplo, la palabra «ROJO» impresa con tinta azul.

PUBLICIDAD

Otra tarea exigía recordar flechas cuya dirección y movimiento coincidían o eran contradictorios.

Las personas con deterioro cognitivo obtuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de memoria en general y tardaron un 27% más que los adultos mayores sanos en responder a las tareas.

Cuando se les presentó información visual contradictoria, sus tiempos de reacción fueron aún más lentos: un 42% mayores que los de los adultos mayores sanos.

«Las personas que dieron positivo en la prueba de detección del deterioro cognitivo leve no solo tuvieron menos precisión a nivel general, sino que necesitaron mucho más tiempo para procesar la información y responder, especialmente a señales visuales contradictorias», explicó Pardhan.

PUBLICIDAD

Estos tiempos de reacción podrían revelar cambios sutiles en la función cerebral que las herramientas tradicionales de detección no identifican, según los investigadores.

«Estos hallazgos sugieren que medir los tiempos de reacción sumado al rendimiento de la memoria puede ayudar a los profesionales sanitarios a detectar cambios cognitivos sutiles en una fase más temprana de la enfermedad», aseguró Pardhan. «Con el envejecimiento poblacional, la demencia se va convirtiendo en todo un desafío para la salud pública, y va siendo cada vez mayor la necesidad de contar con herramientas sensibles y accesibles que permitan identificar a las personas con mayor riesgo antes de que los síntomas se agraven».

PUBLICIDAD

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre el deterioro cognitivo leve.

FUENTE: Universidad Anglia Ruskin, comunicado de prensa, 11 de noviembre de 2026