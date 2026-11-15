Cinco bebidas que pueden ayudar a bajar el estrés al final del día

La selección incluye infusiones, cacao, leche y jugo de cereza ácida con compuestos asociados a la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de un día de tensión, cinco bebidas de consumo habitual pueden integrarse a una rutina orientada al descanso, según una revisión publicada por Real Simple. La lista incluye infusiones, cacao, leche y jugo de cereza ácida, con nutrientes y compuestos que se vinculan con la relajación. Sus efectos pueden variar entre personas y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud.

La nutricionista registrada Carolina Schneider explicó que el magnesio, la L-teanina y las vitaminas del grupo B son ingredientes que suelen aparecer en productos destinados a reducir el estrés. El magnesio participa en la función de los receptores GABA, relacionados con la relajación.

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Schneider advirtió, sin embargo, que el mercado ofrece bebidas botánicas, nootrópicas y adaptógenas con promesas que no siempre tienen suficiente respaldo científico. Por eso, conviene revisar la etiqueta y considerar estas alternativas como parte de hábitos más amplios, entre ellos una alimentación basada principalmente en alimentos frescos de origen vegetal, actividad física, descanso y atención médica cuando sea necesaria.

1. Té de manzanilla

La infusión de manzanilla aporta apigenina, un antioxidante vinculado con la estimulación de estados de calma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de manzanilla es una de las infusiones más utilizadas al final del día porque no contiene cafeína. La planta aporta apigenina, un antioxidante que puede unirse a ciertos receptores del cerebro vinculados con una sensación de calma.

Una taza caliente antes de acostarse también puede formar parte de un ritual nocturno estable, que ayude a separar las obligaciones del día del momento de descanso.

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La preparación es simple y permite evitar el exceso de azúcar si se toma sola o con una cantidad moderada de endulzante. Quienes padecen alergias a plantas de la familia de las asteráceas, como la ambrosía, deberían consultar antes de incorporarla con frecuencia. La manzanilla puede favorecer la relajación, pero no reemplaza un abordaje médico ante ansiedad persistente.

2. Té verde y matcha

El té verde y el matcha contienen L-teanina, un aminoácido que favorece la actividad de las ondas alfa en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde y el matcha contienen cafeína, por lo que no resultan adecuados para todas las personas durante la noche. A la vez, ambos aportan L-teanina, un aminoácido asociado con un estado de atención tranquila. De acuerdo con la explicación recogida por Real Simple, este compuesto puede favorecer las ondas alfa cerebrales, vinculadas con la relajación sin producir somnolencia.

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La combinación de cafeína y L-teanina puede ser útil durante la tarde para algunas personas, aunque quienes son sensibles a los estimulantes deberían limitar su consumo varias horas antes de dormir. También conviene considerar la cantidad y la concentración de cada preparación.

El matcha suele aportar más cafeína que una taza tradicional de té verde, ya que se consume la hoja molida.

3. Chocolate caliente

El cacao aporta triptófano, un aminoácido que interviene directamente en la producción de serotonina y melatonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao utilizado para preparar chocolate caliente contiene triptófano, un aminoácido esencial que interviene en la producción de serotonina y melatonina. Estas sustancias participan en procesos vinculados con el estado de ánimo y el ciclo de sueño. Una bebida caliente puede aportar además una sensación de confort por su temperatura y por el momento de pausa que propone.

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La elección de la receta puede modificar su perfil nutricional. Preparaciones con cacao amargo y cantidades moderadas de azúcar permiten conservar el sabor sin transformar la bebida en una fuente elevada de azúcares añadidos.

El cacao también tiene una pequeña cantidad de cafeína, un dato relevante para quienes buscan evitar estimulantes al final de la jornada.

4. Jugo de cereza ácida

El jugo de cereza ácida concentra melatonina y proantocianidina B-2, sustancias analizadas por su impacto en el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de cereza ácida concentra melatonina, triptófano y proantocianidina B-2. Estos componentes se han analizado por su posible relación con la reducción del estrés oxidativo, la relajación y una mejor calidad del sueño. El interés por esta bebida creció en redes sociales por su asociación con el descanso nocturno, aunque no existen resultados idénticos para todos los consumidores.

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Es importante diferenciar el jugo de cereza ácida de otras bebidas de fruta con altos niveles de azúcar agregado. Revisar la lista de ingredientes permite elegir versiones con mayor proporción de fruta y sin endulzantes innecesarios.

Las personas con enfermedades metabólicas o que siguen una pauta alimentaria específica pueden consultar con un profesional antes de sumarlo de forma regular.

5. Leche tibia

La leche tibia aporta vitaminas del grupo B y magnesio, con opciones vegetales o deslactosadas según la tolerancia individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche tibia completa las cinco opciones mencionadas por Real Simple. Contiene triptófano, melatonina, lactosa, vitaminas del grupo B y magnesio. La costumbre de beberla caliente antes de dormir se vincula tanto con esos nutrientes como con la rutina que acompaña su consumo. Para algunas personas, esa pausa puede convertirse en una señal de que el día terminó.

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Quienes presentan intolerancia a la lactosa pueden optar por leche sin lactosa y evaluar con un especialista qué alternativa se adapta a sus necesidades. Las bebidas vegetales tienen composiciones distintas, por lo que no siempre aportan las mismas cantidades de proteínas o micronutrientes.