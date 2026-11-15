Día Mundial de las Víctimas de Tránsito: el plan para reducir a la mitad las muertes viales antes de 2030

Una colisión de tránsito puede dejar secuelas físicas, psíquicas y económicas que se extienden durante años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una muerte en el tránsito no termina en el lugar de la colisión. Deja familias atravesadas por el duelo, personas con lesiones graves y secuelas permanentes, además de consecuencias que pueden afectar la salud física, psíquica, la autonomía y la calidad de vida.

Cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tránsito, una jornada que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005 y se dedica a recordar a quienes perdieron la vida o quedaron discapacitados a causa de un siniestro vial.

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El recuerdo se une a un reclamo hacia las autoridades para que asuman su responsabilidad, brinden sostén a los sobrevivientes e impulsen medidas que permitan reducir las muertes y los traumatismos en calles y rutas.

La jornada recuerda a las personas que murieron o quedaron con discapacidad tras un siniestro vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, más de 6.000 personas mueren cada año en siniestros de tránsito y miles resultan gravemente heridas. El último año, casi la mitad de las víctimas fatales fueron ocupantes de motocicletas, según datos relevados por Luchemos por la Vida. Estas cifras muestran que la seguridad vial excede la conducta individual de quienes conducen: también involucra el estado de la infraestructura, las condiciones de los vehículos, los controles y la respuesta de los sistemas de salud y emergencia.

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Los siniestros viales dejan muertes, lesiones y secuelas permanentes

Las consecuencias de un siniestro de tránsito pueden prolongarse mucho después del hecho. Las personas lesionadas pueden requerir atención médica, rehabilitación y apoyo social para recuperar parte de su autonomía. En los casos más graves, las secuelas afectan la posibilidad de trabajar, estudiar, trasladarse o desarrollar actividades cotidianas.

El impacto tampoco se limita a las víctimas directas. Las familias atraviesan pérdidas económicas, emocionales y sociales, sobre todo cuando la persona fallecida o herida era el principal sostén del hogar. Por eso, el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 plantea la necesidad de fortalecer la asistencia a sobrevivientes y familiares, junto con los mecanismos de investigación y acceso a la justicia.

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La asistencia médica inmediata puede resultar decisiva para evitar muertes y reducir lesiones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención posterior a una colisión ocupa un lugar central. El plan señala que una demora de pocos minutos puede definir la diferencia entre la vida y la muerte. Propone sistemas de alerta y coordinación entre policía, bomberos y ambulancias, además de servicios hospitalarios y de rehabilitación accesibles para las personas lesionadas.

La seguridad vial es un problema de salud pública en todo el mundo

A nivel global, las colisiones en las vías de tránsito causan cerca de 1,3 millones de muertes prevenibles cada año y se estima que provocan unos 50 millones de traumatismos. Según el Plan Mundial, son la principal causa de mortalidad entre niños y jóvenes en el mundo.

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El documento advierte que, si no se producen cambios, durante el actual decenio podrían registrarse otros 13 millones de muertes y 500 millones de traumatismos. La mayor parte de las víctimas se concentra en países de ingresos bajos y medianos, que reúnen menos del 60% de los vehículos del mundo, pero acumulan más del 90% de los fallecimientos provocados por el tránsito.

Los siniestros viales provocan cerca de 1,3 millones de muertes prevenibles por año en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad vial debe abordarse como una cuestión de salud pública y de desarrollo sostenible. La movilidad cotidiana determina el acceso al trabajo, la educación, la salud y otros servicios. Por eso, el diseño de calles, rutas y sistemas de transporte puede reducir riesgos o, por el contrario, aumentar la exposición de peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros.

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Los motociclistas se encuentran entre los usuarios más expuestos

En la Argentina, casi la mitad de las personas fallecidas en siniestros viales durante el último año circulaba en motocicleta. El dato refuerza la necesidad de adoptar medidas específicas para proteger a quienes utilizan vehículos de dos ruedas.

El Plan Mundial propone que los cascos cumplan normas internacionales de seguridad y que los motociclistas cuenten con sistemas de frenos adecuados y luces de circulación diurna. También recomienda infraestructura que contemple carriles destinados a las motos, cruces más seguros y una gestión de la velocidad adaptada a cada tipo de vía.

En la Argentina, casi la mitad de las víctimas fatales de tránsito del último año fueron motociclistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso correcto del casco forma parte de esa protección, aunque la seguridad de los motociclistas no depende solamente de ese elemento. Las condiciones del pavimento, la señalización, la visibilidad, el comportamiento de otros conductores y la velocidad de circulación inciden en la gravedad de las consecuencias cuando ocurre una colisión.

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Los jóvenes también figuran entre los sectores más afectados por los traumatismos de tránsito. El documento de Naciones Unidas plantea que deben participar en el diseño del futuro sistema de transporte, ya que son una de las poblaciones con mayor exposición a estos riesgos.

El Plan Mundial propone reducir a la mitad las muertes para 2030

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante la resolución 74/299, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. El objetivo consiste en reducir al menos un 50% las muertes y traumatismos causados por el tránsito durante ese período.

El Plan Mundial fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las comisiones regionales de las Naciones Unidas. Propone un enfoque de Sistemas Seguros, que ubica la seguridad como un valor central de la movilidad.

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Este enfoque reconoce que las personas pueden cometer errores y que el sistema de transporte debe estar diseñado para evitar que esos errores deriven en muertes o lesiones graves. La responsabilidad se distribuye entre quienes diseñan y mantienen las rutas, fabrican vehículos, elaboran normas, realizan controles y gestionan los servicios de emergencia, junto con los usuarios de las vías.

El documento rechaza la posibilidad de “seguir como de costumbre” y plantea medidas en cinco áreas: planificación del transporte y uso del territorio, infraestructura vial segura, vehículos más seguros, uso responsable de las vías y atención posterior a las colisiones.

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El control de la velocidad aparece como una de las herramientas centrales para reducir la gravedad de los siniestros. En zonas urbanas con convivencia de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones, el Plan Mundial propone límites máximos de 30 kilómetros por hora, salvo que existan condiciones que permitan velocidades superiores sin aumentar los riesgos.

La infraestructura también debe contemplar a todos los usuarios. Aceras, cruces seguros, ciclovías, señalización clara, carriles exclusivos, separaciones físicas entre distintos tipos de tránsito y diseños de intersecciones que reduzcan los puntos de conflicto son algunas de las medidas incluidas en el documento.

El mejor homenaje a las víctimas consiste en reducir la posibilidad de que otras personas atraviesen las mismas pérdidas. Respetar las normas de tránsito, utilizar casco y cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono mientras se conduce, no manejar bajo los efectos del alcohol y exigir educación y seguridad vial son parte de esa responsabilidad compartida.