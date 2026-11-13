Dónde se esconden los microplásticos: 3 objetos de uso diario que pueden liberar estas partículas

La composición química, el tamaño y los aditivos de cada plástico pueden modificar su interacción con el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los microplásticos están en la sal, el agua embotellada, el té y la miel, pero también en objetos que nadie suele asociar a esas partículas: el chicle, los vasos de papel para café y los tickets de caja. Según The Washington Post, los plásticos presentes en productos de consumo diario constituyen una fuente de exposición que pasa, en su mayoría, inadvertida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoce que estas partículas aparecen en muestras de orina, sangre, heces y órganos, pero sostiene que los niveles detectados en alimentos no demuestran, por ahora, un riesgo concreto para la salud. Lo que sí documentan distintos estudios es de dónde provienen muchas de esas partículas.

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Masticar chicle introduce plástico en el cuerpo

Pocos hábitos diarios parecen tan inocuos como mascar chicle. Sin embargo, la base elástica de la mayoría de los chicles comerciales no está hecha del látex natural del árbol de sapodilla que se empleaba históricamente, sino de polímeros sintéticos, compuestos presentes también en neumáticos, suelas de zapatos y envases plásticos.

Un estudio de la Universidad de California estimó que una sola pieza de chicle libera entre 200 y 600 partículas de microplásticos durante su masticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una asociación alemana del sector de confitería citada por The Washington Post, los fabricantes mezclan esa base con edulcorantes, aromatizantes y otros ingredientes. En Estados Unidos, la normativa permite que las empresas consignen simplemente “base de goma de mascar” en sus etiquetas, sin detallar los componentes de fórmulas que se consideran exclusivas de cada fabricante.

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La FDA aprueba como ingredientes de esa base al poliacetato de vinilo, al caucho de butadieno-estireno y al polietileno, y autoriza su uso “en cantidades que no superen las necesarias para producir el efecto físico o técnico previsto”, tal como establece su reglamentación.

Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) estimó que una sola pieza puede liberar entre 200 y 600 partículas de microplástico durante su masticado, aunque los autores señalaron que la cifra podría ser considerablemente mayor. El trabajo arrojó además un dato llamativo: tanto los chicles con base sintética como los de base natural liberaron cantidades comparables.

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La base elástica de los chicles comerciales contiene polímeros sintéticos similares a los utilizados en neumáticos y envases plásticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Asociación Internacional de Chicle (ICGA) defiende esa composición argumentando que “los ingredientes sintéticos continúan ofreciendo beneficios como consistencia, soporte de sabor duradero y textura”, y agrega que “la disponibilidad de polímeros naturales adecuados para la producción de chicle es muy limitada”.

Los vasos de papel y las bolsitas de té son fuentes importantes de microplásticos

Los vasos desechables de papel para café son percibidos habitualmente como una alternativa menos contaminante al plástico, pero contienen un recubrimiento interno de polímero que impide que el líquido caliente traspase el cartón. Ese revestimiento es, precisamente, una fuente de microplásticos en la bebida.

Las bolsitas de té de malla de nylon presentan un problema similar. Según un estudio publicado en 2019, una sola bolsita sumergida en agua caliente puede liberar más de 11.000 millones de partículas de microplástico y 3.000 millones de nanoplásticos.

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Una sola bolsita de té de nylon sumergida en agua caliente puede liberar miles de millones de microplásticos y nanoplásticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos últimos son fragmentos aún más pequeños, de menos de un micrómetro de tamaño (para referencia, el grosor de un cabello humano es de unas 70 micras), y son especialmente difíciles de detectar con los métodos analíticos actuales, lo que complica la evaluación de sus efectos.

Al respecto, Kazi Albab Hussain, investigador posdoctoral de la Universidad de Nebraska en Lincoln, explicó a The Washington Post que “el calor probablemente desempeña el papel más decisivo en la generación de estos micro y nanoplásticos”. La recomendación que se desprende de esa advertencia es evitar calentar recipientes plásticos y optar por alternativas como el té a granel, bolsitas de papel o tela, o tazas reutilizables.

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Los tickets de caja contienen compuestos químicos presentes en algunos plásticos

Los comprobantes impresos en papel térmico constituyen el tercer punto de exposición cotidiana que identifican los especialistas. Ese tipo de papel está recubierto con sustancias llamadas bisfenoles, generalmente BPA (bisfenol A) o BPS (bisfenol S), que actúan como el sistema de impresión del ticket, en lugar de la tinta convencional.

El papel térmico de los tickets de compra contiene bisfenoles que el organismo absorbe a través del contacto con la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bisfenoles son compuestos utilizados en la fabricación de ciertos plásticos y tienen la capacidad de imitar a las hormonas del organismo, con lo cual pueden interferir en funciones como el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Sean McCann, toxicólogo médico de la Universidad de Illinois en Chicago, señaló que el simple contacto con esos comprobantes implica que el compuesto puede absorberse a través de la piel, aunque aclaró que ese carácter potencialmente tóxico “no es necesariamente” definitivo.

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Para quienes no manipulan tickets de forma continua y profesional, la exposición resulta muy acotada. Un estudio de 2023 estimó que la dosis diaria de BPA derivada del contacto con papel térmico de tickets es entre 5.000 y 50 millones de veces menor que los estándares fijados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La FDA advierte que “la presencia de microplásticos derivados del medioambiente en los alimentos, por sí sola, no indica un riesgo”, y puntualiza que la ausencia de métodos estandarizados para detectar, cuantificar y caracterizar estas partículas limita la capacidad de comparar estudios y formular conclusiones regulatorias sólidas.

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Las investigaciones de laboratorio detectaron que los microplásticos producen estrés oxidativo celular y alteraciones en los glóbulos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia también señala que evaluar la toxicidad de los plásticos es un problema de múltiples variables: su rigidez, densidad, composición química y la presencia de aditivos como retardantes de llama o agentes antimicrobianos influyen en cómo se degradan y en cómo pueden interactuar con el organismo. Por eso, indicó que “se necesita más investigación antes de que pueda evaluar los posibles efectos de los microplásticos y nanoplásticos en la salud humana”.

Los microplásticos llegan al cerebro, la placenta y el corazón, según una revisión publicada en el BMJ

Mientras los organismos regulatorios aguardan métodos más precisos para cuantificar los riesgos, la ciencia sigue ampliando el mapa de hasta dónde llegan estas partículas en el cuerpo humano. Una revisión publicada en noviembre de 2026 en la revista BMJ, que analizó 35 estudios en humanos, confirmó su presencia en fluidos como saliva, semen, líquido folicular y leche materna, así como en tejidos de pulmón, placenta, hígado, riñón, testículos y cerebro.

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Entre los hallazgos que más atención concentran, figura la detección en placas de ateroma de arterias carótidas: el polietileno apareció en aproximadamente el 60% de los pacientes analizados, y el cloruro de polivinilo en cerca del 12%.

Una revisión de estudios médicos confirmó la presencia de partículas plásticas en órganos vitales como el cerebro, el corazón y la placenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión señaló, además, que la concentración en cerebro, hígado y riñón aumentó alrededor de un 50% entre 2016 y 2024, y que las muestras de tejido cerebral de pacientes con demencia mostraron niveles considerablemente más elevados que los de personas sin esa enfermedad, aunque los datos son asociativos y no permiten establecer causalidad.

En paralelo, un trabajo publicado en octubre de 2026 en Nature aportó una pista sobre los mecanismos de daño. Al entrar en contacto con agua, los microplásticos generan moléculas conocidas como radicales hidroxilo, capaces de provocar estrés oxidativo, un desequilibrio celular asociado con inflamación y deterioro de tejidos.

El fenómeno se reprodujo al mezclar las partículas con sangre de ratón, donde se observaron cambios en la forma y actividad de los glóbulos rojos, aunque los autores reconocieron que su alcance en el organismo humano aún no está del todo claro.