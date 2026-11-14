Correr de menos a más ayuda a ordenar el esfuerzo y cuidar la carga

La carrera progresiva distribuye el entrenamiento en tramos de intensidad ascendente y mantiene una curva continua de esfuerzo a diferencia de los intervalos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La carrera progresiva propone distribuir una salida de running en tramos de intensidad ascendente: comenzar suave, sostener una fase media más extensa y terminar a un ritmo exigente, aunque controlado. El método, difundido por GQ, busca evitar los arranques demasiado rápidos y dar una referencia concreta para administrar la energía durante la sesión.

A diferencia de los intervalos (que alternan aceleraciones y recuperaciones), la progresión mantiene una curva continua de esfuerzo. La meta no es alcanzar la máxima velocidad en el cierre, sino llegar a una intensidad alta que todavía permita conservar la técnica y terminar sin agotamiento total.

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El primer tramo debe permitir hablar con comodidad

La parte inicial funciona como entrada en calor y puede ocupar una fracción relevante del recorrido o del tiempo total. El ritmo debe ser suficiente para mantener una conversación completa, una referencia práctica asociada a una intensidad baja.

Luego llega el bloque central, habitualmente el más largo. Allí el corredor incrementa el paso hasta una zona media: hablar se vuelve más difícil, pero todavía es posible hacerlo en frases breves. El último segmento reúne el mayor esfuerzo de la jornada. Debe sentirse duro, pero sostenible; si obliga a alterar la zancada o a detenerse antes de completar el trayecto previsto, la intensidad fue excesiva.

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El tramo inicial de la sesión funciona como entrada en calor a un ritmo que permite sostener una conversación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes recién empiezan, la división puede hacerse por minutos. En una salida de 20 o 30 minutos, una opción prudente es reservar los primeros 15 o 20 para un paso cómodo y usar los últimos cinco o diez para elevarlo de manera moderada. La distancia, el tiempo y el ritmo final deberían modificarse según la experiencia previa y la respuesta individual.

La evidencia respalda progresar con cautela, no una fórmula universal

No hay suficiente investigación que permita afirmar que la carrera progresiva previene por sí sola las lesiones frente a otros formatos de entrenamiento. Sin embargo, los estudios recientes refuerzan un principio compatible con su lógica: evitar aumentos bruscos de carga dentro de una sesión.

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Un trabajo publicado en 2025 en el British Journal of Sports Medicine siguió a 5.205 corredores durante 588.071 sesiones. El análisis halló un aumento de las lesiones por sobreuso cuando la distancia de una salida superaba en más de 10% la tirada más larga de los 30 días anteriores. El riesgo crecía aún más cuando la distancia se multiplicaba de forma marcada.

Ese resultado se refiere a la distancia, no a una progresión de velocidad dentro de una misma carrera. Aun así, aporta una advertencia útil: la planificación debe considerar la carga que cada persona ya toleró, en lugar de trasladar ritmos o volúmenes de corredores más experimentados.

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La mejora aeróbica depende del volumen y de la recuperación

El aumento gradual de exigencia puede servir para trabajar la percepción del esfuerzo y la resistencia, dos aspectos centrales para correr distancias más largas. Una revisión sistemática de 2024 publicada en Journal of Human Sport and Exercise, que evaluó programas de entrenamiento aeróbico en corredores recreativos, informó mejoras en el consumo máximo de oxígeno y en pruebas contrarreloj cuando el volumen se ajustaba de manera planificada durante períodos de entre seis y diez semanas.

Una revisión en Journal of Human Sport and Exercise registró mejoras en el consumo de oxígeno tras planificar el volumen entre seis y diez semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión incluyó solo siete estudios y 120 participantes, una limitación que obliga a interpretar los resultados con prudencia. El rendimiento no depende únicamente de sumar kilómetros: intervienen el descanso, la intensidad, el historial de entrenamiento, la edad, el estado de salud y la técnica.

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También hay evidencia limitada sobre las estrategias generales de prevención. Una revisión y metaanálisis de 2024 publicada en Sports Medicine concluyó que los programas de ejercicios complementarios no redujeron de forma concluyente las lesiones al analizar todos los estudios juntos. Cuando las actividades fueron supervisadas, sí apareció una reducción del riesgo, aunque los autores advirtieron que buena parte de la evidencia disponible era de baja calidad.

El ritmo final requiere una señal de freno

La carrera progresiva puede incorporarse una o dos veces por semana, siempre que el resto del plan deje margen para recuperarse. Dolor localizado que modifica la pisada, fatiga persistente, falta de aire inusual, mareos o molestias que empeoran son señales para reducir la carga y, si continúan, consultar a un profesional de salud o del entrenamiento.

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El cierre rápido solo cumple su función si el corredor mantiene el control del esfuerzo y respeta el nivel de carga que ya puede sostener.