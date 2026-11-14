Salud

Qué síntomas anticipan la menopausia y cuándo es necesario consultar

La especialista Pelin Batur, de Cleveland Clinic, detalló que esta transición puede durar hasta una década y puede estar acompañada de señales que el organismo envía mucho antes del desenlace hormonal

Ilustración de una mujer sentada ante un escritorio con una computadora portátil, que sostiene un abanico y se lleva la mano a la frente.
La perimenopausia puede extenderse hasta una década antes de la menopausia, la cual se confirma tras doce meses consecutivos sin menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La perimenopausia puede durar hasta una década y llegar con síntomas que van desde cambios en el ciclo menstrual hasta pérdida de cabello y aumento de peso, aunque la experiencia varía radicalmente de una persona a otra, según advirtió Pelin Batur, especialista en salud de la mujer de la Cleveland Clinic.

El cuerpo avisa antes de que el reloj hormonal se detenga. En promedio, la perimenopausia dura alrededor de cuatro años, aunque puede comenzar hasta 10 años antes de la menopausia, que es el momento en que la mujer lleva 12 meses consecutivos sin menstruar, de acuerdo con Batur.

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Las alteraciones menstruales son la señal más temprana y consistente de la transición

El primer indicio suele aparecer en los ciclos: períodos más seguidos o más espaciados de lo habitual, más abundantes un mes y casi inexistentes el siguiente, o acompañados de síntomas nuevos como sensibilidad en los pechos, cambios de humor e irritabilidad premenstrual.

Infografía con ilustraciones y textos sobre síntomas de la perimenopausia organizados en manifestaciones físicas y motivos de consulta médica.
Las alteraciones marcadas en el ciclo menstrual y el sangrado entre períodos representan signos que demandan una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió que algunos patrones merecen atención médica inmediata. “Si estás saltándote meses enteros y luego el período siguiente es muy abundante, como si el cuerpo intentara compensar, hay que hacer una consulta”, señaló Batur en declaraciones a Cleveland Clinic. Lo mismo ocurre si aparece sangrado entre ciclos, mayor cantidad de cólicos o coágulos.

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Los sofocos pueden agravarse con el estrés y ciertos hábitos alimentarios

A medida que el organismo se adapta a los cambios en la producción de estrógeno, pueden aparecer los sofocos: sensaciones repentinas de calor o rubor que se consideran uno de los signos más reconocibles de esta etapa.

“El estrés puede empeorarlos, al igual que el consumo elevado de cafeína y alcohol”, indicó Batur. Para reducir su frecuencia e intensidad, la médica recomendó usar ropa de telas livianas como algodón o lino, reducir el azúcar y los alimentos picantes, y sustituir las bebidas con cafeína por versiones sin ella. Para quienes este problema interfiere con la vida cotidiana, existe la opción de la terapia hormonal.

La caída de estrógenos tiene efectos en la salud vaginal. Una de las manifestaciones más frecuentes es la sequedad, que en algunos casos puede afectar el bienestar en la intimidad. El riesgo de que este problema sea más intenso es mayor en quienes tienen o tuvieron cáncer de mama. Si los lubricantes de venta libre no resultan suficientes, un médico puede recetar hormonas vaginales en forma de cremas, anillos o supositorios.

Dibujo a mano alzada con tres colores: manos en tono piel sostienen un útero brillante y azul rodeado de iconos tecnológicos sobre un fondo gris claro.
Los tratamientos con hormonas vaginales locales en crema o anillo resultan más efectivos para la sequedad que las opciones orales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos tratamientos llevan la hormona exactamente donde se necesita y suelen ser más efectivos que las hormonas sistémicas que se aplican en la piel o se toman por boca”, explicó Batur, quien también subrayó que la consulta por este tema es frecuente, aunque muchas pacientes creen estar solas en esta situación.

La caída de estrógeno adelgaza el cabello y acumula grasa en la cintura

Otro efecto del descenso del estrógeno es que acelera la pérdida de cabello que ya se produce con la edad, además de reducir el vello en brazos, piernas y zona púbica. En paralelo, puede aparecer vello nuevo en zonas como el mentón, porque “a medida que el estrógeno baja, la testosterona puede tener un efecto más dominante”, explicó la especialista. Los productos de venta libre son el primer paso ante la caída de cabello; si no dan resultado, un profesional puede indicar otras opciones.

En cuanto al peso, los cambios se concentran especialmente en la cintura y responden a varios factores a la vez: metabolismo más lento, menor actividad física, fluctuaciones hormonales y mayor dificultad para ganar masa muscular. Si los intentos por controlarlo no funcionan, Batur recomendó consultar si existe algún problema subyacente, como alteraciones de la tiroides o efectos secundarios de medicamentos.

Perder estrógenos antes de los 40 años aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurológicas

La perimenopausia suele concluir y dar paso a la menopausia a comienzos de los 50 años, aunque hay excepciones importantes. La menopausia precoz ocurre antes de los 45, mientras que la insuficiencia ovárica primaria (IOP) puede detener los períodos en la treintena o incluso en la veintena.

“Perder estrógeno antes de los 40 se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, pulmonares, neurológicas y osteoporosis”, advirtió Batur, quien subrayó la importancia de consultar al médico ante esa situación. En el otro extremo, si a los 55 años aún no comenzó la menopausia, se habla de menopausia de inicio tardío.

Una paciente y una ginecóloga charlan en un consultorio médico. La doctora, con bata blanca, explica algo mientras la paciente escucha atenta.
La pérdida de estrógeno antes de los cuarenta años eleva el riesgo de padecer osteoporosis y trastornos cardiovasculares o neurológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se está en plena perimenopausia, no hay forma de saber con certeza cuál será el último período. La transición a la menopausia no garantiza el fin de las molestias: algunas pueden cambiar, otras empeorar y otras mejorar.

Para quienes estas afecciones afectan la calidad de vida, la recomendación es acudir al médico de cabecera o a un ginecólogo.

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