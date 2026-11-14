Salud

Qué es la espermidina y por qué la ciencia estudia su posible efecto sobre el envejecimiento

Presente en alimentos como el germen de trigo, los champiñones y los quesos curados, esta sustancia también es producida por el organismo. Especialistas analizaron sus posibles propiedades a partir de la evidencia científica disponible

Ilustración de una mesa con cereales, queso, verduras, legumbres y un frasco de pastillas bajo un dibujo de un hígado y enlaces moleculares.
La espermidina es una molécula presente de forma natural en alimentos cotidianos como el germen de trigo, los champiñones y los quesos curados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos compuestos despiertan tanta expectativa en la comunidad científica como la espermidina, una molécula que el propio organismo produce y que también se incorpora con la comida de todos los días: el germen de trigo, los champiñones, los quesos curados, los fermentados de soja.

Pasa desapercibida en la mesa, pero especialistas del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación (IMDEA Nutrición) sostienen que podría tener un papel activo en el modo en que envejecemos dentro de nuestras células.

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Si el deterioro celular que acompaña al paso del tiempo puede modularse con lo que comemos, la alimentación dejaría de ser apenas un factor de riesgo o protección para convertirse en una herramienta de intervención biológica. Esa posibilidad está detrás del creciente interés científico por esta molécula.

La autofagia, el proceso celular que explica el interés científico

Lidia Daimiel Ruiz, investigadora principal del área de Control Nutricional del Epigenoma y Nutrición de Precisión en Obesidad de IMDEA Nutrición, y Andrés López González, doctorando en Nutrigenómica de la misma institución, publicaron un análisis en The Conversation en el que explican el mecanismo central que conecta a la espermidina con el envejecimiento: la autofagia.

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Un cuerpo humano adulto translúcido muestra el cerebro y el intestino conectados por una red luminosa, con diversos microorganismos en la microbiota intestinal.
El paso de los años altera la absorción de nutrientes y la composición bacteriana, lo que reduce la disponibilidad natural de espermidina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata del proceso por el cual las células reciclan sus propios componentes dañados para mantener un funcionamiento eficiente. Con los años, esa capacidad de reciclaje se deteriora y los residuos se acumulan. Daimiel Ruiz y López González sostienen que la espermidina puede estimular la autofagia y favorecer el mantenimiento de la maquinaria energética celular, cuyo mal funcionamiento se asocia con enfermedades como la diabetes, el hígado graso o ciertas patologías cardiovasculares.

Los niveles en el organismo dependen de tres factores a la vez

La espermidina pertenece a la familia de las poliaminas, junto con la putrescina y la espermina, y cumple funciones esenciales en el mantenimiento y la división celular. Los niveles que circulan en el organismo resultan de la interacción entre tres variables: la producción propia del cuerpo, la ingesta a través de los alimentos y la actividad de la microbiota intestinal (el conjunto de microorganismos que habita en el intestino), que también participa en el procesamiento de estas sustancias.

Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias intestinales, gastrointestinal, Intestinos, Ciencia y salud, microbioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La concentración de espermidina en el organismo depende de la producción propia del cuerpo, la ingesta alimentaria y la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se envejece, los tres factores cambian. Los hábitos alimentarios se modifican, la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente y la composición de la microbiota se altera. Ese triple desplazamiento es lo que llevó a Daimiel Ruiz y López González a plantear si un patrón de alimentación rico en espermidina podría compensar, al menos en parte, esa caída.

Un posible efecto protector sobre el hígado graso

Uno de los terrenos donde la evidencia resulta más sugerente es el de la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, conocida popularmente como hígado graso. Esta patología, vinculada a factores como la hipertensión, la obesidad y la resistencia a la insulina, se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado.

Hígado humano translúcido 3D, venas, células hepáticas, núcleos, vacuolas de grasa amarillas, partículas luminosas azules, naranjas y blancas, filamentos, fibrosis verde.
Diversas investigaciones vincularon el consumo de espermidina con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis publicado en The Conversation, algunos estudios recientes asociaron un mayor consumo de espermidina con un menor riesgo de esta enfermedad, posiblemente porque la molécula favorece la capacidad del hígado para utilizar la grasa como fuente de energía. Los propios autores advierten, sin embargo, que se trata de asociaciones estadísticas observadas en poblaciones y que la causalidad directa en humanos aún no fue demostrada.

Los suplementos proliferan, pero la ciencia pide cautela

El entusiasmo que genera la espermidina en el laboratorio tuvo una consecuencia comercial directa: el mercado de suplementos que contienen este compuesto creció con fuerza. Estos productos se promocionan con promesas que van desde la longevidad hasta la mejora de la memoria o la salud cardiovascular.

Una mano abierta con cápsulas beige en la palma junto a un frasco de plástico blanco sobre una mesa de madera.
El compuesto celular estimula la autofagia, un mecanismo biológico que recicla los residuos y componentes dañados del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de los investigadores frente a ese mercado es clara. “La comunidad científica no recomienda actualmente la suplementación con espermidina como estrategia antienvejecimiento”, señalaron Daimiel Ruiz y López González en The Conversation. Aunque existen extractos vegetales ricos en espermidina aprobados como suplemento para adultos (con exclusión de mujeres embarazadas y en período de lactancia), los datos disponibles en humanos son todavía insuficientes para respaldar su uso con esa finalidad.

Los estudios en células y animales muestran resultados alentadores, y varios análisis en poblaciones humanas encontraron asociaciones entre mayores niveles de la molécula y mejores indicadores de salud. Pero la distancia entre una correlación y una recomendación clínica es, en términos científicos, considerable.

La dieta mediterránea, una fuente natural del compuesto

Mientras la investigación avanza hacia estudios clínicos de mayor escala, Daimiel Ruiz y López González sugieren una alternativa con respaldo nutricional sólido: priorizar un patrón de alimentación variado que incluya fuentes naturales de espermidina. Además de los alimentos mencionados, el brócoli, las chauchas, la avena y el tofu concentran cantidades relevantes de la molécula, y la mayoría forma parte habitual de la cocina mediterránea y latinoamericana.

Trozos de brócoli crudo sobre una mesa de madera rústica junto a un cuchillo y un cuenco al fondo.
El brócoli, las chauchas, la avena y el tofu integran la lista de alimentos que concentran este compuesto en la dieta cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre la espermidina no invita a reinventarla, sino a valorarlo desde una perspectiva biológica más precisa: la clave no estaría en aislar una sustancia en particular, sino en comprender cómo la alimentación cotidiana influye en los procesos del envejecimiento, según plantean los especialistas de IMDEA Nutrición.

Los próximos años, con estudios clínicos de mayor escala en marcha, deberían aportar respuestas más definitivas sobre si esta molécula puede convertirse en una herramienta terapéutica real o si su rol seguirá limitado al de indicador de una alimentación saludable.

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