Salud

Un investigador entrevistó a más de 500 personas centenarias y reveló qué tienen en común quienes viven más años

Dan Buettner analizó las experiencias de quienes alcanzaron los 100 años y puso en duda las fórmulas tradicionales sobre la longevidad. Sus observaciones abren nuevos interrogantes sobre los factores que influyen en el envejecimiento

Un hombre y una mujer de edad avanzada sonríen abrazados frente a la cámara en un campo con olivos y el sol en el horizonte.
Dan Buettner entrevistó a más de 500 personas centenarias y constató que ninguna de ellas atribuye su edad a un conocimiento o dieta especial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 500 entrevistas a personas centenarias llevaron al periodista e investigador Dan Buettner a cuestionar la idea de que exista una fórmula personal para vivir más años. Su planteo pone el foco en las condiciones cotidianas que acompañan los hábitos, antes que en la voluntad individual o en soluciones rápidas.

La longevidad suele asociarse con dietas, suplementos y rutinas orientadas a prolongar la vida. Buettner no ofrece uno de esos recursos como respuesta.

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“He entrevistado a más de 500 centenarios y ni uno solo sabe realmente cómo ha llegado a cumplir los 100 años”, afirmó Buettner, en declaraciones publicadas por Men’s Health.

Un hombre con camisa oscura sonríe sentado en un sillón junto a un micrófono de estudio y una computadora portátil
La hipótesis del investigador sitúa la clave de la longevidad en el entorno cotidiano antes que en la fuerza de voluntad individual (YouTube/@thedanbuettnerpodcast)

Sin embargo, sus hallazgos deben interpretarse con cautela: las experiencias y los patrones identificados entre las personas entrevistadas ofrecen pistas sobre el envejecimiento, pero no constituyen una fórmula médica comprobada ni garantizan una vida más larga.

Las entrevistas trasladan la pregunta de la fórmula individual al contexto

Buettner lleva 20 años dedicado al estudio de las llamadas Zonas Azules. Con ese nombre agrupa comunidades en las que, según explicó, la esperanza de vida supera la media y la proporción de personas centenarias es elevada.

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Entre los lugares estudiados figuran Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (California, Estados Unidos) y la península de Nicoya (Costa Rica). Buettner describe qué observa en esas comunidades, aunque no precisa los criterios demográficos ni el método con el que las compara con otros territorios.

Mujer con sombrero y hombre caminan tomados del brazo en una calle adoquinada entre edificios de piedra y macetas con flores. Un fondo de colinas y árboles se difumina en la distancia.
El estudio sobre las Zonas Azules abarca comunidades específicas de Italia, Japón, Grecia, Estados Unidos y Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, las Zonas Azules no pueden presentarse como un modelo aplicable de forma directa en cualquier lugar. Su enfoque plantea una pregunta: qué peso tienen las condiciones de vida en las decisiones que se repiten durante décadas.

Los relatos de personas centenarias permiten reconocer hábitos y condiciones de interés, pero Buettner no presentó estudios clínicos, comparaciones estadísticas ni revisiones académicas que indiquen cuánto influye cada factor. Por lo tanto, su planteo debe entenderse como una interpretación basada en observaciones y entrevistas.

El entorno es la idea central de Buettner, no una recomendación para todos

El investigador sostiene que las personas longevas de las comunidades observadas no deciden cada día, de manera consciente, qué comer, cuánto ejercicio hacer o cuándo meditar.

Mujer mayor de cabello gris sentada en una mesa, sonriendo mientras sostiene un tenedor y un cuchillo frente a un plato con pollo, brócoli, zanahorias y quinoa.
Las personas longevas de estas regiones no deciden cada día sus hábitos saludables porque su rutina los incorpora en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El secreto es que viven en entornos que no dependen de sus decisiones conscientes. Simplemente viven sus vidas”, afirmó Buettner. Con esa idea, sostuvo que la rutina cotidiana evita que cada elección saludable dependa de una decisión permanente.

¿Qué tienen en común las comunidades donde las personas alcanzan edades extraordinarias? Buettner plantea que la respuesta podría estar en la combinación de actividad física, alimentación, descanso, manejo del estrés, relaciones sociales y sentido de propósito.

Su hipótesis sostiene que el entorno cotidiano favorece la continuidad de estos hábitos a lo largo de los años, aunque no establece una relación directa de causa y efecto con la longevidad.

Dos personas de espaldas caminan con bastones por un camino de tierra entre árboles hacia un pueblo en la colina.
El estilo de vida de las comunidades con alta esperanza de vida articula la alimentación, el movimiento, el descanso y los vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde lo que se come a diario hasta la calidad del descanso y la forma de afrontar el estrés, cada aspecto de la rutina podría influir en el bienestar a largo plazo. A estos factores se suman los vínculos sociales y el sentido de propósito, aunque Buettner no determina cuánto contribuye cada uno a la longevidad ni cuál tiene mayor importancia.

La propuesta cuestiona los atajos, pero no reemplaza la necesidad de pruebas

¿Es posible vivir más años gracias a una píldora, un suplemento o una solución rápida? Buettner cuestiona estas promesas y propone mirar más allá de las fórmulas individuales. En el podcast de ciencia y nutrición de ZOE, afirmó que “las personas que más años viven en el mundo no adoptan conscientemente una rutina saludable”, una observación que desafía la idea de que la longevidad depende exclusivamente de la disciplina personal.

Para el investigador, el verdadero desafío no consiste en incorporar hábitos durante unas semanas, sino en mantenerlos a lo largo del tiempo. Aunque reconoce que los cambios de conducta pueden ofrecer resultados iniciales, advierte que suelen ser difíciles de sostener. “A largo plazo, se trata de cambiar el entorno”, sostuvo, al destacar la importancia de crear condiciones que faciliten las elecciones saludables sin depender constantemente de la fuerza de voluntad.

Adulto mayor, mujer, longevidad, salud mental.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Los datos recopilados no garantizan que la modificación del ambiente produzca por sí sola una vida más larga ni constituyen una pauta médica (Imagen ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Buettner no permiten establecer que una modificación concreta del ambiente produzca por sí sola una vida más larga. Buettner sitúa sus observaciones en comunidades de Italia, Japón, Grecia, Estados Unidos y Costa Rica.

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