Qué es el vértigo y por qué aparece al cambiar de posición

El vértigo genera una percepción de giro o movimiento del entorno que lo diferencia del mareo común (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vértigo puede aparecer al levantarse de la cama, inclinar la cabeza o sentarse y provocar una percepción repentina de movimiento aunque el entorno permanezca inmóvil. Según Mayo Clinic, es una sensación de giro o desplazamiento que se diferencia del mareo común y requiere una evaluación médica para identificar su origen.

La confusión entre ambos síntomas es frecuente. El mareo suele describirse como aturdimiento, falta de estabilidad o dificultad para conservar el equilibrio al estar de pie. En cambio, el vértigo genera la impresión de que la persona, los objetos o el espacio alrededor se mueven sin que exista ese desplazamiento.

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“El mareo suele ser una sensación de aturdimiento, o puede tratarse de una pérdida del equilibrio que le hace sentirse inestable al estar de pie”, explicó Neil Shepard, audiólogo y doctor en Filosofía de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. El especialista precisó que esa condición no suele incluir la percepción de movimiento propia del vértigo.

El VPPB es una de las causas más frecuentes del vértigo

Entre los trastornos que pueden causar este síntoma, uno de los más habituales en adultos es el vértigo posicional paroxístico benigno, conocido como VPPB. Se caracteriza por episodios que aparecen ante cambios concretos de postura, como acostarse, incorporarse, mirar hacia arriba o agachar la cabeza.

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El VPPB se origina en el oído interno. Allí existen partículas diminutas, descritas como cristales, que colaboran con la percepción de la gravedad y el mantenimiento del equilibrio. En condiciones normales, permanecen adheridas a una estructura con consistencia gelatinosa.

Movimientos específicos de la cabeza como mirar hacia arriba o agacharse activan este trastorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas partículas se desplazan, pueden alterar la respuesta del organismo a movimientos cotidianos. “Los cristales hacen que uno sea sensible a la gravedad y ayudan a mantener el equilibrio”, señaló Shepard. Un golpe en la cabeza puede favorecer ese desplazamiento, aunque en muchos pacientes, en especial entre los adultos mayores, no se identifica una causa específica.

Una persona que ya tuvo VPPB tiene mayores posibilidades de presentar nuevos episodios. De acuerdo con la institución médica, cerca del 50% de los pacientes tratados con éxito vuelve a experimentar vértigo dentro del año siguiente.

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La prueba de Dix-Hallpike ayuda a confirmar el diagnóstico

El diagnóstico del VPPB suele incluir la prueba de Dix-Hallpike, un procedimiento mediante el cual el médico coloca al paciente en la posición que habitualmente desencadena los síntomas. Mientras ocurre el episodio, el profesional observa si aparecen movimientos involuntarios de los ojos.

Esa respuesta ocular puede ser un indicador relevante para confirmar el trastorno. Si el resultado no es concluyente, pero existen antecedentes de vértigo intermitente, pueden indicarse otros estudios centrados en el movimiento de los ojos o en la capacidad de conservar el equilibrio.

También puede ser necesaria una evaluación de fisioterapia y pruebas diagnósticas adicionales, según el cuadro clínico. La consulta permite diferenciar el VPPB de otras causas que pueden requerir abordajes distintos.

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Especialistas de Mayo Clinic recomiendan una consulta clínica inmediata para determinar el origen del síntoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vértigo puede resultar inquietante, sobre todo durante el primer episodio. La percepción de movimiento puede ser intensa y afectar actividades habituales, como caminar, levantarse o girar la cabeza. Sin embargo, la causa no siempre se vincula con una emergencia médica.

Los movimientos de reposicionamiento suelen resolver el VPPB

El tratamiento más utilizado para el VPPB consiste en una secuencia de movimientos lentos y guiados de la cabeza. El objetivo es devolver los cristales desplazados a una zona del oído interno donde ya no interfieran en la percepción del equilibrio.

Según Mayo Clinic, en la mayoría de los casos el vértigo desaparece después de una sola maniobra de reposicionamiento. El médico puede enseñar el procedimiento para que el paciente lo repita en su casa si los síntomas reaparecen.

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Mayo Clinic indica que el vértigo desaparece tras una única maniobra en la mayoría de los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el problema persiste después de realizar la maniobra durante algunos días, puede ser necesario un control de seguimiento. La indicación profesional resulta importante porque los ejercicios deben adecuarse al diagnóstico y a las condiciones de cada paciente.

Otras enfermedades del oído interno también pueden causar vértigo

No todos los episodios responden al VPPB. La neuritis vestibular y la laberintitis también pueden producir vértigo debido a daños en el oído interno, a menudo asociados con una infección. Otra posibilidad es la enfermedad de Ménière, un trastorno menos frecuente cuya causa no está del todo aclarada.

Estas afecciones pueden ser más complejas de tratar, aunque sus manifestaciones pueden controlarse para que interfieran lo menos posible con las tareas diarias. Por ese motivo, establecer el origen del síntoma es un paso central antes de definir un tratamiento.

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Shepard recomendó solicitar una consulta médica lo antes posible tras un episodio de vértigo. “Es importante encontrar la causa subyacente del vértigo para poder tratarlo de modo eficaz”, afirmó el especialista en declaraciones difundidas por Mayo Clinic.