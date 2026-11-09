Cómo cuidar la espalda al levantar objetos pesados y recomendaciones para la prevención en el hogar

La mala mecánica corporal al manipular peso favorece la aparición de esguinces, distensiones y lesiones en los discos vertebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La espalda participa en movimientos cotidianos que suelen pasar inadvertidos, desde cargar bolsas y mover una caja hasta inclinarse para alcanzar un objeto. Esa función constante también explica por qué una técnica inadecuada al levantar peso puede favorecer lesiones. La National Library of Medicine señala que las distensiones, los esguinces y las lesiones de los discos de la columna aparecen entre los riesgos asociados a una mala mecánica corporal.

El dolor lumbar puede incluir rigidez, menor movilidad en la zona baja de la espalda y dificultades para permanecer erguido. La misma institución explica que lesiones previas de músculos, ligamentos o discos, junto con la menor flexibilidad que puede presentarse con el paso de los años, pueden aumentar la predisposición a sufrir molestias al agacharse o levantar una carga.

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Según indicó Cleveland Clinic, la planificación previa y el uso de una mecánica adecuada ayudan a reducir el riesgo de lesiones durante todo el proceso, desde tomar una carga hasta trasladarla y apoyarla. El foco no se limita al peso del objeto, sino que abarca el agarre, el recorrido, el calzado, la postura y el cansancio acumulado.

Planificar el levantamiento reduce la exigencia sobre la espalda

La prevención comienza antes de levantar. Matthew Kampert, médico especialista en medicina deportiva y del ejercicio, indicó a Cleveland Clinic que conviene evaluar el peso y la estabilidad del objeto antes de asumir la carga completa. Probarlo con un movimiento leve o elevar una esquina permite identificar si resulta difícil de manipular y si hace falta recurrir a ayuda.

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La evaluación previa del peso y la estabilidad del objeto permite determinar la necesidad de solicitar asistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of North Carolina recomienda revisar el trayecto previsto antes de iniciar el traslado. Escaleras, desniveles, superficies resbaladizas, puertas cerradas, objetos en el suelo o una visibilidad reducida pueden alterar la marcha y obligar a realizar un giro imprevisto. La planificación también contempla si la carga dispone de puntos de agarre seguros y si puede dividirse en partes más pequeñas.

Para cargas pesadas, voluminosas o de formas irregulares, la institución aconseja utilizar medios mecánicos como carros, carretillas manuales o rampas, además de solicitar colaboración cuando sea necesario. La prevención no depende solo de la fuerza física, sino de decidir cuándo una tarea requiere asistencia o herramientas de traslado.

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Al iniciar el movimiento, la National Library of Medicine recomienda separar los pies aproximadamente al ancho de los hombros, ubicarse lo más cerca posible del objeto y flexionar las rodillas en lugar de doblar la cintura. Mantener la carga próxima al cuerpo limita la distancia entre el peso y el tronco, un aspecto que la University of North Carolina vincula con una menor exigencia sobre la zona lumbar.

Kampert explicó que el abdomen debe mantenerse contraído, mientras los hombros permanecen hacia atrás y abajo. El impulso para elevar la carga debe provenir de los pies, las caderas y las rodillas, sin redondear la columna. Esta coordinación busca distribuir el esfuerzo entre distintas zonas del cuerpo en vez de concentrarlo en la espalda.

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El traslado también exige atención. Cleveland Clinic advierte que la fatiga puede afectar la columna y los hombros durante la fase de transporte. Por eso, recomienda llevar el objeto centrado entre la cintura y el pecho, con pasos cortos y controlados. Cuando hace falta cambiar de dirección, los pies deben acompañar el movimiento para que caderas y hombros roten en conjunto, sin torsionar el torso con los pies fijos.

El esfuerzo para elevar el peso debe originarse en los pies, las caderas y las rodillas, con el abdomen firme y sin curvar la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al depositar la carga, el procedimiento debe repetirse en sentido inverso. La University of North Carolina indica que es necesario doblar las rodillas, conservar los músculos abdominales activos y mantener el objeto cerca del cuerpo hasta que esté estable. Soltar la carga antes de asegurar su apoyo puede exponer los dedos, los pies y la espalda a un esfuerzo repentino.

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Cómo cuidar la espalda en el hogar

Colorado State University señala que muchas lesiones de espalda se asocian a errores repetidos, como trabajar en posiciones incómodas, inclinarse de forma frecuente, girar el torso mientras se sostiene peso o permanecer mucho tiempo sentado o de pie con una postura inadecuada.

En el hogar, ordenar los objetos de uso habitual para evitar alcances excesivos y agachamientos frecuentes puede reducir esas situaciones. La University of North Carolina denomina “zona de fuerza” al espacio próximo al cuerpo comprendido entre la mitad del muslo y la mitad del pecho. Colocar materiales en ese rango, sobre estantes o superficies estables, facilita una manipulación más cercana al tronco.

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La presencia de dolor irradiado hacia las extremidades o la debilidad muscular indican la necesidad de una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado también forma parte de la preparación. Kampert recomendó usar zapatos cerrados, con una suela firme que aporte estabilidad y ayude a proteger los pies ante una caída accidental. La estabilidad de tobillos y pies influye en la forma en que la fuerza se transmite por el cuerpo durante el levantamiento, indicó el especialista.

Tras una jornada de esfuerzo físico, Cleveland Clinic aconseja realizar actividad suave, como caminar o estirar, además de mantener una hidratación adecuada, incluir proteínas en la alimentación y priorizar el descanso nocturno. El centro médico diferencia el uso de frío ante lesiones agudas identificables durante las primeras 24 a 48 horas, como dolor intenso o hinchazón, del calor para molestias y rigidez más generales.

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La National Library of Medicine advierte que el reposo absoluto prolongado no suele recomendarse para el dolor de espalda cuando no existen signos de una causa grave. La institución señala que, ante dolor agudo que se irradia hacia un brazo o una pierna, entumecimiento, debilidad o falta de mejoría luego de varios días de autocuidado, corresponde buscar atención médica. Reconocer esos signos permite diferenciar una molestia transitoria de un cuadro que requiere evaluación profesional.