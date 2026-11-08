10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

Para comparar snacks entre comidas conviene considerar la composición nutricional de cada opción. La proteína, la fibra y el contenido de carbohidratos permiten distinguir alternativas, especialmente cuando se busca evitar productos con azúcares agregados.
La nutricionista registrada Sarah Anzlovar reunió diez alternativas en una guía de Verywell Health. La selección incluye legumbres, lácteos, huevos, pescado, carne seca, frutos secos y semillas, con porciones y aportes de proteína diferentes.
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La lista no ordena los alimentos como una receta única. Cada alternativa tiene un perfil propio y, en varios casos, los ingredientes que se agregan o la versión elegida pueden cambiar la cantidad de azúcar, fibra, sodio o carbohidratos del snack.
1- Edamame tostado
El edamame tostado aporta 14 gramos de proteína por cada tercio de taza y suma 5 gramos de fibra, según la guía de Anzlovar.
Esa combinación lo diferencia de otras opciones de la lista porque reúne dos nutrientes en una porción pequeña. Puede consumirse solo como snack o formar parte de una mezcla con otros alimentos.
2- Garbanzos tostados
Los garbanzos tostados aportan 6 gramos de proteína por una porción de 28 gramos y también contienen fibra.
Su aporte proteico es menor que el del edamame, aunque comparten la presencia de fibra. La preparación, los condimentos y la etiqueta pueden modificar el contenido de sodio o de azúcares añadidos.
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3- Queso fresco granulado
La media taza de queso fresco granulado aporta entre 10 y 14 gramos de proteína y cerca de 5 gramos de carbohidratos en su versión con 2 % de grasa.
La guía propone combinarlo con tomate, pepino y hierbas, o con fruta y canela. También puede acompañarse con galletas integrales, que modifican el aporte final de carbohidratos.
4- Queso en hebras
Una unidad de queso en hebras contiene entre 6 y 7 gramos de proteína y pocos carbohidratos. Es una opción que puede conservarse refrigerada y consumirse sin preparación. La guía sugiere acompañarla con una manzana o una pera, frutas que agregan carbohidratos y fibra al conjunto del snack.
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5- Yogur griego
Un envase de yogur griego natural, un lácteo fermentado de consistencia espesa, aporta entre 12 y 18 gramos de proteína. Anzlovar prioriza las versiones sin azúcar agregado.
La guía menciona fruta fresca y mantequilla de maní como acompañamientos, aunque estos ingredientes cambian el perfil nutricional final.
6- Huevo duro
Un huevo duro aporta 6 gramos de proteína y menos de un gramo de carbohidratos. La lista lo incluye entre las opciones de preparación simple y consumo directo. El aporte total del snack cambia si se combina con otros ingredientes o preparaciones.
7- Pescado en conserva
Una porción de 85 gramos de atún u otro pescado en conserva aporta cerca de 20 gramos de proteína. El atún no contiene carbohidratos por sí mismo y también aporta selenio y vitamina D, según la guía.
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Puede acompañarse con galletas integrales, pepino o morrón, alimentos que cambian la composición completa del snack.
8- Pollo o carne seca de res
Una unidad de pollo o carne seca de res aporta entre 9 y 11 gramos de proteína y contiene pocos o ningún carbohidrato. La guía recomienda revisar la etiqueta para identificar azúcares agregados, nitratos y nitritos.
Es un producto envasado, por lo que la composición puede cambiar de manera considerable entre marcas y variedades.
9- Pistachos
Una porción de 28 gramos de pistachos aporta 6 gramos de proteína y 3 gramos de fibra. También contiene grasas insaturadas, presentes en varios frutos secos y semillas. La guía recomienda elegir variedades sin azúcar agregado, ya que los sabores endulzados modifican el contenido nutricional.
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10- Semillas de calabaza tostadas
Una porción de 28 gramos de semillas de calabaza tostadas aporta 8 gramos de proteína. También contiene fibra y grasas insaturadas, dos componentes presentes en otras semillas y frutos secos de la lista.
Puede consumirse sola, mezclarse con fruta o añadirse al yogur, combinaciones que alteran el contenido final del snack.
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