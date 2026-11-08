Salud

10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

La selección compara alimentos cotidianos y advierte sobre azúcares agregados en productos envasados

Un hombre sentado en un escritorio con un recipiente de pistachos, una computadora portátil, una taza de café y estantes con libros.
La nutricionista Sarah Anzlovar reunió diez alternativas de snacks según su aporte de proteína y fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para comparar snacks entre comidas conviene considerar la composición nutricional de cada opción. La proteína, la fibra y el contenido de carbohidratos permiten distinguir alternativas, especialmente cuando se busca evitar productos con azúcares agregados.

La nutricionista registrada Sarah Anzlovar reunió diez alternativas en una guía de Verywell Health. La selección incluye legumbres, lácteos, huevos, pescado, carne seca, frutos secos y semillas, con porciones y aportes de proteína diferentes.

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La lista no ordena los alimentos como una receta única. Cada alternativa tiene un perfil propio y, en varios casos, los ingredientes que se agregan o la versión elegida pueden cambiar la cantidad de azúcar, fibra, sodio o carbohidratos del snack.

1- Edamame tostado

Un frasco de vidrio lleno de edamames tostados sobre una mesa de madera, junto a un paño de cocina y un cuenco cerámico pequeño.
El edamame tostado reúne catorce gramos de proteína y cinco gramos de fibra en un tercio de taza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame tostado aporta 14 gramos de proteína por cada tercio de taza y suma 5 gramos de fibra, según la guía de Anzlovar.

Esa combinación lo diferencia de otras opciones de la lista porque reúne dos nutrientes en una porción pequeña. Puede consumirse solo como snack o formar parte de una mezcla con otros alimentos.

2- Garbanzos tostados

Garbanzos tostados derramados de un frasco de vidrio, cuencos con especias, una servilleta de tela y una cuchara sobre madera blanca.
Una porción de garbanzos tostados aporta seis gramos de proteína y requiere revisar el sodio en la etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los garbanzos tostados aportan 6 gramos de proteína por una porción de 28 gramos y también contienen fibra.

Su aporte proteico es menor que el del edamame, aunque comparten la presencia de fibra. La preparación, los condimentos y la etiqueta pueden modificar el contenido de sodio o de azúcares añadidos.

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3- Queso fresco granulado

Manos de una mujer desmoronando queso blanco sobre un plato de barro colocado en una mesa de madera.
El queso fresco granulado suma hasta catorce gramos de proteína y cinco gramos de carbohidratos por media taza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La media taza de queso fresco granulado aporta entre 10 y 14 gramos de proteína y cerca de 5 gramos de carbohidratos en su versión con 2 % de grasa.

La guía propone combinarlo con tomate, pepino y hierbas, o con fruta y canela. También puede acompañarse con galletas integrales, que modifican el aporte final de carbohidratos.

4- Queso en hebras

Plato con queso en hebras sobre una encimera de madera, junto a un paño de cocina, una tabla de cortar, un cuchillo y un tazón.
Una unidad de queso en hebras contiene entre 6 y 7 gramos de proteína y pocos carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una unidad de queso en hebras contiene entre 6 y 7 gramos de proteína y pocos carbohidratos. Es una opción que puede conservarse refrigerada y consumirse sin preparación. La guía sugiere acompañarla con una manzana o una pera, frutas que agregan carbohidratos y fibra al conjunto del snack.

5- Yogur griego

Un tazón de yogurt griego con frambuesas, arándanos, fresas, rodajas de kiwi y miel, está sobre una mesa de madera con una cuchara y cuencos adicionales de granola y frutas.
Un envase de yogur griego natural contiene entre doce y dieciocho gramos de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envase de yogur griego natural, un lácteo fermentado de consistencia espesa, aporta entre 12 y 18 gramos de proteína. Anzlovar prioriza las versiones sin azúcar agregado.

La guía menciona fruta fresca y mantequilla de maní como acompañamientos, aunque estos ingredientes cambian el perfil nutricional final.

6- Huevo duro

Un huevo duro cortado a la mitad, un huevo parcialmente pelado, escamas de sal, pimienta y brotes verdes sobre una tabla de madera.
El consumo de un huevo duro aporta seis gramos de proteína y menos de un gramo de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un huevo duro aporta 6 gramos de proteína y menos de un gramo de carbohidratos. La lista lo incluye entre las opciones de preparación simple y consumo directo. El aporte total del snack cambia si se combina con otros ingredientes o preparaciones.

7- Pescado en conserva

Lata de metal abierta con pescado enlatado y aceite. Se observa la tapa abierta con anilla y una superficie de madera debajo.
Una porción de atún en conserva ofrece veinte gramos de proteína además de selenio y vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 85 gramos de atún u otro pescado en conserva aporta cerca de 20 gramos de proteína. El atún no contiene carbohidratos por sí mismo y también aporta selenio y vitamina D, según la guía.

Puede acompañarse con galletas integrales, pepino o morrón, alimentos que cambian la composición completa del snack.

8- Pollo o carne seca de res

Hombre con delantal blanco y guantes azules, sujeta un pollo entero en mano izquierda y un corte de res en mano derecha; fondo de bandejas con carne y hielo.
Una unidad de pollo o carne seca de res aporta entre 9 y 11 gramos de proteína y contiene pocos o ningún carbohidrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una unidad de pollo o carne seca de res aporta entre 9 y 11 gramos de proteína y contiene pocos o ningún carbohidrato. La guía recomienda revisar la etiqueta para identificar azúcares agregados, nitratos y nitritos.

Es un producto envasado, por lo que la composición puede cambiar de manera considerable entre marcas y variedades.

9- Pistachos

Pistachos (Freepik)
Una porción de 28 gramos de pistachos aporta 6 gramos de proteína y 3 gramos de fibra (Freepik)

Una porción de 28 gramos de pistachos aporta 6 gramos de proteína y 3 gramos de fibra. También contiene grasas insaturadas, presentes en varios frutos secos y semillas. La guía recomienda elegir variedades sin azúcar agregado, ya que los sabores endulzados modifican el contenido nutricional.

10- Semillas de calabaza tostadas

Un frasco de vidrio con semillas de calabaza tostadas sobre una mesa de madera frente a una cocina con ventana, cuenco y pan.
Las semillas de calabaza tostadas integran ocho gramos de proteína junto con fibra y grasas insaturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 28 gramos de semillas de calabaza tostadas aporta 8 gramos de proteína. También contiene fibra y grasas insaturadas, dos componentes presentes en otras semillas y frutos secos de la lista.

Puede consumirse sola, mezclarse con fruta o añadirse al yogur, combinaciones que alteran el contenido final del snack.

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