Salud

Resistencia a la insulina: qué función cumplen el hígado, el ayuno y los indicadores metabólicos en su tratamiento

En el podcast de Thomas DeLauer, el Dr. Jonathan Schoeff analizó los mecanismos que pueden sostener niveles altos de glucosa y detalló los parámetros que son importantes revisar antes de aplicar protocolos prolongados

Ilustración de un torso humano azul translúcido con un hígado rojo brillante en el centro, rodeado de iconos de comida, bebida y un reloj.
La resistencia a la insulina mantiene niveles elevados de glucosa en sangre incluso tras varios días sin ingesta de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La resistencia a la insulina puede mantener elevada la glucosa incluso después de varios días sin comer, según planteó el Dr. Jonathan Schoeff durante una conversación en el podcast de Thomas DeLauer.

Para el especialista, ese escenario refleja un deterioro metabólico que exige evaluar indicadores como la insulina en ayunas, el índice HOMA-IR, la grasa visceral y la posible presencia de hígado graso.

PUBLICIDAD

Schoeff sostuvo que el ayuno no debe entenderse solo como una cantidad de horas sin alimentos. “El ayuno no es una experiencia de tiempo. Es un proceso biológico”, afirmó durante la entrevista.

Un hombre con gorra negra y camiseta verde gesticula ante un micrófono sobre una mesa, junto a una planta
El doctor Jonathan Schoeff define el ayuno como un proceso biológico y descarta que constituya solo una suma de horas sin comer (Captura de video: YouTube/@ThomasDeLauerOfficial)

Bajo ese criterio, diferenció las estrategias de alimentación con horario restringido de protocolos más prolongados destinados a personas con alteraciones metabólicas marcadas.

El hígado, en el centro de la regulación metabólica

El médico describió al hígado como el órgano que organiza procesos vinculados con el uso y la producción de energía. Allí se regula la gluconeogénesis, mecanismo mediante el cual el cuerpo genera glucosa a partir de distintos sustratos cuando no recibe alimentos.

Según Schoeff, la disfunción metabólica suele involucrar primero al hígado y luego al músculo esquelético. En ese marco, mencionó la acumulación de grasa hepática, la resistencia hepática a la insulina y una alta carga de grasa visceral como señales que requieren atención clínica.

PUBLICIDAD

anatomía humana, holograma realista, ilustración médica, órganos principales, corazón, pulmones, hígado, cerebro, medicina visual, estudio anatómico, cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hígado organiza la producción de energía y presenta alteraciones metabólicas antes de que el daño alcance al tejido muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todo sucede a través del hígado”, expresó. También señaló que una persona con marcadores alterados puede mantener valores de glucosa por encima de 100 mg/dL tras tres días de ayuno. Para él, ese dato permite advertir que el organismo conserva una disponibilidad elevada de combustible, aun sin una ingesta reciente.

El especialista vinculó este comportamiento con la dificultad para alternar entre el uso de carbohidratos y grasas como fuente energética.

Durante las primeras etapas del ayuno, explicó, algunas personas experimentan debilidad, temblores, dolor de cabeza, hambre intensa o sensación de malestar. Schoeff atribuyó esos síntomas a una brecha transitoria entre el metabolismo de la glucosa y la activación de la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos y la producción de cetonas.

Qué indicadores propone controlar antes de un ayuno prolongado

En la entrevista, el Dr. Schoeff planteó que la elección de un protocolo debe partir de datos objetivos y no de una fórmula general. Entre los parámetros que enumeró figuran la insulina en ayunas, el índice de resistencia a la insulina HOMA-IR, la grasa visceral, la masa muscular y las señales compatibles con enfermedad por hígado graso.

Un médico con bata blanca señala un dibujo anatómico de un hígado en un monitor frente a un paciente en una consulta.
El control médico previo a un ayuno prolongado requiere medir la insulina en ayunas, el índice HOMA-IR y la grasa visceral con estudios DEXA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico indicó que utiliza mediciones de composición corporal, aunque también nombró la absorciometría de rayos X de energía dual, conocida como DEXA. Dentro de su práctica, consideró relevante una grasa visceral con índice superior a 10, junto con una insulina en ayunas por encima de 15.

“Tenemos que desmontar todo y reconstruirlo”, comentó al referirse a quienes presentan una alteración metabólica importante.

El experto sostuvo que un ayuno de 36 horas puede funcionar como una herramienta de optimización en algunas personas, aunque afirmó que quienes tienen una mayor carga de grasa visceral, hígado graso y baja masa muscular requieren otro enfoque.

La glucosa durante el ayuno y el papel de la gluconeogénesis

DeLauer consultó por qué algunas personas mantienen una glucosa elevada tras uno o dos días de ayuno. Schoeff respondió que existen múltiples factores y mencionó la gluconeogénesis como una parte del proceso.

El simple hecho de iluminar la piel puede reemplazar los pinchazos en los dedos en personas con diabetes Créditos; Freepik
La glucosa puede mantenerse elevada durante los primeros días de ayuno por distintos mecanismos metabólicos (Freepik)

Ambos abordaron la posibilidad de que parte de la glucosa producida durante el ayuno provenga del glicerol liberado cuando se descomponen los triglicéridos. DeLauer explicó que los ácidos grasos y el glicerol siguen rutas diferentes después de la movilización de la grasa corporal.

Schoeff coincidió en que la gluconeogénesis no implica necesariamente una degradación masiva del tejido muscular. “La gluconeogénesis como proceso biológico depende de una variedad de sustratos”, señaló.

También sostuvo que las cetonas pueden servir como un indicador indirecto de cambios metabólicos durante el ayuno, ya que su aumento requiere determinadas condiciones previas.

Ayuno, ejercicio y reducción de grasa visceral

El entrevistado presentó el ayuno como una herramienta dentro de una estrategia más amplia, que también incorpora actividad física y preservación de masa muscular. En su opinión, los programas de ayuno deben organizarse alrededor de una rutina de entrenamiento para sostener o estimular el músculo.

Un plato blanco con un reloj metálico en el centro, flanqueado por un tenedor y un cuchillo sobre un fondo dividido en dos colores.
Los protocolos de ayuno demandan una rutina de entrenamiento físico para sostener la masa muscular y estimular la función de las mitocondrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cuestionó que la discusión sobre el peso se limite a la restricción calórica. “Mi enfoque está en las calorías que salen: consumo y utilización”, afirmó. En esa línea, planteó que el problema metabólico incluye la manera en que el cuerpo utiliza los nutrientes, con participación del músculo y las mitocondrias.

El médico situó la reducción de la grasa visceral y la normalización de la insulina como objetivos prioritarios. “Priorizar la reducción de la grasa visceral y la normalización de la insulina”, expresó al describir el enfoque que aplica en su práctica clínica.

Temas Relacionados

InsulinaHígadoGlucosaMetabolismoBienestarAyunoEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

La selección compara alimentos cotidianos y advierte sobre azúcares agregados en productos envasados

10 snacks con proteína y fibra para incorporar entre comidas

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

Para Artemis IV, la NASA prevé usar Starship como módulo de alunizaje, después de una cadena de recargas de combustible y acoplamientos en órbita que aún no fue validada por completo

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

Glúteos fuertes: los tres ejercicios que ayudan a proteger la espalda, las rodillas y prevenir caídas

Más allá de la estética, trabajar esta zona puede mejorar la estabilidad de la pelvis, la movilidad y el equilibrio a cualquier edad. Qué errores evitar y cada cuánto conviene incorporar estos movimientos a la rutina

Glúteos fuertes: los tres ejercicios que ayudan a proteger la espalda, las rodillas y prevenir caídas

Nueve hábitos para hacer una pausa de las pantallas y cuidar el bienestar emocional

La serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, interviene en el ánimo, el descanso, el apetito y la respuesta al estrés. Especialistas consultados por Infobae explicaron qué prácticas cotidianas, desde estar al aire libre hasta tocar un instrumento, pueden favorecer la salud

Nueve hábitos para hacer una pausa de las pantallas y cuidar el bienestar emocional

¿Cuándo podrá superarse el actual límite de 120 años?: la respuesta de un reconocido endocrinólogo

Jesús Fernández-Tresguerres, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, dice que hoy le interesa más la calidad del envejecimiento que su extensión, pero que ya se trabaja en generar “piezas de recambio” para todo lo que se va dañando en el organismo

¿Cuándo podrá superarse el actual límite de 120 años?: la respuesta de un reconocido endocrinólogo

DEPORTES

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

Detienen a un hombre por acoso fuera de la casa de LeBron James en Los Ángeles: decía ser su hijo

Federico Coria, íntimo: su última ilusión en el tenis, por qué le ganó “la guerra a su cabeza” y el sueño de una clase con Messi

El gesto obsceno de un luchador al público tras ganar una pelea que desató una batalla campal nunca vista en el boxeo

TELESHOW

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

INFOBAE AMÉRICA

Sin luz, vigilados y sin poder salir de casa: el operativo de Cuba que bloqueó a activistas, periodistas y familiares de presos políticos

Sin luz, vigilados y sin poder salir de casa: el operativo de Cuba que bloqueó a activistas, periodistas y familiares de presos políticos

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah

Honduras incorporará inyección preventiva contra el VIH que se aplica cada seis meses

“Vamos a continuar en la misma dirección”: vicepresidente salvadoreño anticipó el eje de la campaña oficialista de 2027

Costa Rica vuelve a registrar subidas de precios después de más de un año de bajas