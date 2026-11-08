Resistencia a la insulina: qué función cumplen el hígado, el ayuno y los indicadores metabólicos en su tratamiento

La resistencia a la insulina mantiene niveles elevados de glucosa en sangre incluso tras varios días sin ingesta de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La resistencia a la insulina puede mantener elevada la glucosa incluso después de varios días sin comer, según planteó el Dr. Jonathan Schoeff durante una conversación en el podcast de Thomas DeLauer.

Para el especialista, ese escenario refleja un deterioro metabólico que exige evaluar indicadores como la insulina en ayunas, el índice HOMA-IR, la grasa visceral y la posible presencia de hígado graso.

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Schoeff sostuvo que el ayuno no debe entenderse solo como una cantidad de horas sin alimentos. “El ayuno no es una experiencia de tiempo. Es un proceso biológico”, afirmó durante la entrevista.

El doctor Jonathan Schoeff define el ayuno como un proceso biológico y descarta que constituya solo una suma de horas sin comer (Captura de video: YouTube/@ThomasDeLauerOfficial)

Bajo ese criterio, diferenció las estrategias de alimentación con horario restringido de protocolos más prolongados destinados a personas con alteraciones metabólicas marcadas.

El hígado, en el centro de la regulación metabólica

El médico describió al hígado como el órgano que organiza procesos vinculados con el uso y la producción de energía. Allí se regula la gluconeogénesis, mecanismo mediante el cual el cuerpo genera glucosa a partir de distintos sustratos cuando no recibe alimentos.

Según Schoeff, la disfunción metabólica suele involucrar primero al hígado y luego al músculo esquelético. En ese marco, mencionó la acumulación de grasa hepática, la resistencia hepática a la insulina y una alta carga de grasa visceral como señales que requieren atención clínica.

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El hígado organiza la producción de energía y presenta alteraciones metabólicas antes de que el daño alcance al tejido muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todo sucede a través del hígado”, expresó. También señaló que una persona con marcadores alterados puede mantener valores de glucosa por encima de 100 mg/dL tras tres días de ayuno. Para él, ese dato permite advertir que el organismo conserva una disponibilidad elevada de combustible, aun sin una ingesta reciente.

El especialista vinculó este comportamiento con la dificultad para alternar entre el uso de carbohidratos y grasas como fuente energética.

Durante las primeras etapas del ayuno, explicó, algunas personas experimentan debilidad, temblores, dolor de cabeza, hambre intensa o sensación de malestar. Schoeff atribuyó esos síntomas a una brecha transitoria entre el metabolismo de la glucosa y la activación de la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos y la producción de cetonas.

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Qué indicadores propone controlar antes de un ayuno prolongado

En la entrevista, el Dr. Schoeff planteó que la elección de un protocolo debe partir de datos objetivos y no de una fórmula general. Entre los parámetros que enumeró figuran la insulina en ayunas, el índice de resistencia a la insulina HOMA-IR, la grasa visceral, la masa muscular y las señales compatibles con enfermedad por hígado graso.

El control médico previo a un ayuno prolongado requiere medir la insulina en ayunas, el índice HOMA-IR y la grasa visceral con estudios DEXA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico indicó que utiliza mediciones de composición corporal, aunque también nombró la absorciometría de rayos X de energía dual, conocida como DEXA. Dentro de su práctica, consideró relevante una grasa visceral con índice superior a 10, junto con una insulina en ayunas por encima de 15.

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“Tenemos que desmontar todo y reconstruirlo”, comentó al referirse a quienes presentan una alteración metabólica importante.

El experto sostuvo que un ayuno de 36 horas puede funcionar como una herramienta de optimización en algunas personas, aunque afirmó que quienes tienen una mayor carga de grasa visceral, hígado graso y baja masa muscular requieren otro enfoque.

La glucosa durante el ayuno y el papel de la gluconeogénesis

DeLauer consultó por qué algunas personas mantienen una glucosa elevada tras uno o dos días de ayuno. Schoeff respondió que existen múltiples factores y mencionó la gluconeogénesis como una parte del proceso.

La glucosa puede mantenerse elevada durante los primeros días de ayuno por distintos mecanismos metabólicos (Freepik)

Ambos abordaron la posibilidad de que parte de la glucosa producida durante el ayuno provenga del glicerol liberado cuando se descomponen los triglicéridos. DeLauer explicó que los ácidos grasos y el glicerol siguen rutas diferentes después de la movilización de la grasa corporal.

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Schoeff coincidió en que la gluconeogénesis no implica necesariamente una degradación masiva del tejido muscular. “La gluconeogénesis como proceso biológico depende de una variedad de sustratos”, señaló.

También sostuvo que las cetonas pueden servir como un indicador indirecto de cambios metabólicos durante el ayuno, ya que su aumento requiere determinadas condiciones previas.

Ayuno, ejercicio y reducción de grasa visceral

El entrevistado presentó el ayuno como una herramienta dentro de una estrategia más amplia, que también incorpora actividad física y preservación de masa muscular. En su opinión, los programas de ayuno deben organizarse alrededor de una rutina de entrenamiento para sostener o estimular el músculo.

Los protocolos de ayuno demandan una rutina de entrenamiento físico para sostener la masa muscular y estimular la función de las mitocondrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cuestionó que la discusión sobre el peso se limite a la restricción calórica. “Mi enfoque está en las calorías que salen: consumo y utilización”, afirmó. En esa línea, planteó que el problema metabólico incluye la manera en que el cuerpo utiliza los nutrientes, con participación del músculo y las mitocondrias.

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El médico situó la reducción de la grasa visceral y la normalización de la insulina como objetivos prioritarios. “Priorizar la reducción de la grasa visceral y la normalización de la insulina”, expresó al describir el enfoque que aplica en su práctica clínica.