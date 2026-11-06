Salud

Qué efectos tienen las plataformas vibratorias en los músculos y cuáles ejercicios se pueden realizar para aprovechar sus beneficios

Una especialista en medicina deportiva consultada por Cleveland Clinic explicó los alcances de este dispositivo, las precauciones para determinados grupos y las alternativas para incorporarlo a una rutina física

Ilustración de una mujer en ropa deportiva que hace una sentadilla sobre una plataforma vibratoria en una sala con plantas y un ventanal.
Las plataformas vibratorias provocan contracciones y relajaciones musculares varias veces por segundo sobre una base oscilante (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las plataformas vibratorias sumaron presencia en gimnasios y rutinas domésticas como una alternativa para elevar la exigencia de ejercicios habituales.

Su mecanismo consiste en generar oscilaciones rápidas bajo los pies, las manos o el cuerpo, lo que obliga a los músculos a responder ante una base inestable.

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Según un informe de Cleveland Clinic, estos dispositivos podrían contribuir al trabajo de la fuerza, la estabilidad, la circulación y el gasto calórico.

No obstante, la institución médica advirtió que los estudios disponibles todavía no permiten establecer con precisión el alcance de esos efectos ni definir una configuración o un tiempo de uso adecuados.

Las vibraciones exigen una respuesta muscular constante

Una plataforma vibratoria tiene un formato similar al de una base pequeña y fija. Sus movimientos hacen que los músculos se contraigan y relajen varias veces por segundo. La persona puede utilizarla de pie, sentada o con puntos de apoyo como las manos y los pies, según el tipo de ejercicio.

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Un hombre apoya las manos en una plataforma vibratoria sobre el piso de madera frente a un sofá.
Cleveland Clinic advierte que los estudios actuales no definen la configuración ideal ni el tiempo de uso adecuado de estos dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Lauren Wichman, especialista en medicina deportiva, explicó a Cleveland Clinic que el aparato incrementa la dificultad de las rutinas porque crea “una superficie irregular y oscilante”. Ese desafío obliga a mantener la estabilidad corporal y activa grupos musculares que podrían intervenir menos durante una práctica convencional.

El trabajo de equilibrio ocupa un lugar central en esta dinámica. Al mantenerse sobre una superficie móvil, el cuerpo debe ajustar su postura de forma continua.

Esa respuesta puede favorecer la activación muscular y colaborar con la flexibilidad cuando existe rigidez, aunque la especialista alertó que un uso excesivo puede provocar calambres o molestias musculares.

La fuerza y la tonicidad requieren más estudios

Las contracciones provocadas por el movimiento de la plataforma pueden contribuir al desarrollo muscular. Aun así, la experta señaló que no está claro si el uso de estos equipos genera resultados duraderos comparables con los del entrenamiento de fuerza tradicional.

Primer plano de las piernas de una persona, con una mano tocando la pantorrilla. Se observan venas varicosas y tonalidad irregular en la piel.
Las plataformas vibratorias podrían estimular de forma transitoria el flujo sanguíneo, especialmente en piernas y pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma cautela rige para otros beneficios que suelen asociarse con estos aparatos. Las vibraciones podrían mejorar el flujo sanguíneo, sobre todo en piernas y pies, pero falta determinar si esa mejora se mantiene a largo plazo.

Las primeras investigaciones también sugieren una posible relación con una mayor densidad mineral ósea, aunque sin una diferencia clara frente al ejercicio habitual.

En el caso del peso corporal, el equipo puede sumar gasto energético durante una sesión. Sin embargo, el medio médico remarcó que no alcanza para sostener un peso saludable sin actividad física regular y una alimentación equilibrada. La plataforma vibratoria no reemplaza el ejercicio cardiovascular ni las rutinas de resistencia.

Un hombre realiza una plancha y una mujer sostiene una pesa rusa sobre esterillas en un gimnasio con zonas iluminadas de rojo en el torso.
El empleo de la plataforma incrementa el consumo calórico pero no sustituye al ejercicio cardiovascular ni a las rutinas de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tenemos ninguna prueba sobre qué configuración usar ni cuánto tiempo usar este equipo para obtener estos beneficios”, afirmó Wichman. La especialista agregó que se necesitan más investigaciones antes de atribuirle efectos positivos concluyentes.

Sentadillas, planchas y flexiones entre las opciones sugeridas

Para las personas sanas que decidan incorporar una plataforma vibratoria, la recomendación es empezar con niveles bajos de frecuencia y amplitud. El objetivo es que el cuerpo se adapte a la sensación antes de aumentar la intensidad.

Wichman desaconsejó los ejercicios con saltos mientras la base está en movimiento por el riesgo de caídas. En cambio, planteó alternativas estáticas que utilizan el peso corporal o movimientos controlados.

Entre ellas figuran las sentadillas sostenidas o repetidas, las zancadas con la pierna trasera apoyada en el suelo, las flexiones de bíceps, el press de hombros, las lagartijas y las planchas.

Una mujer con ropa deportiva hace una zancada apoyando un pie en una plataforma vibratoria dentro de una sala con chimenea y ventanales.
El apoyo de manos o pies en la superficie móvil eleva la demanda sobre la estabilidad corporal durante flexiones y planchas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios realizados cerca del suelo pueden volverse más exigentes con este recurso. Para las planchas y las flexiones, las manos o los pies pueden apoyarse sobre la superficie móvil, una variante que incrementa la demanda sobre la estabilidad y el control corporal.

Embarazo, lesiones y problemas de equilibrio requieren precaución

La especialista indicó que algunas personas deberían evitar estos aparatos o consultar antes con un profesional de la salud. Entre ellas se encuentran quienes cursan un embarazo, presentan dificultades para mantener el equilibrio, tienen lesiones en tobillos o piernas, o padecen dolor articular, cervical o lumbar.

También se recomienda precaución ante ciertas afecciones cardiovasculares, incluidas las enfermedades cardíacas. Aunque algunos modelos incorporan manijas y ajustes de frecuencia, amplitud o duración, las vibraciones se transmiten a todo el cuerpo.

Mujer embarazada de perfil con vestido marrón claro, mirando por la ventana en una habitación luminosa.
Las personas con embarazo, dolor cervical o afecciones cardíacas requieren consulta médica previa ante el riesgo de mareos y náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si padece dolor de cuello o espalda, o tiene problemas de equilibrio, las vibraciones de alta frecuencia podrían provocar mareos, náuseas o vértigo”, señaló Wichman. El uso de estos dispositivos requiere atención a la respuesta física y una selección de ejercicios acorde a las condiciones de cada persona.

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