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El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El abogado Reza Shafakhah informó que el hombre de 40 años fue detenido en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a viajar a la isla de Kish. La Justicia lo declaró culpable de “corrupción en la tierra”, un delito que contempla la pena capital

Una bandera iraní ondea en un parque de Teherán, Irán, el 6 de octubre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una bandera iraní ondea en un parque de Teherán, Irán, el 6 de octubre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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La Justicia de Irán condenó a muerte a Amirhosein Musavi, detenido desde diciembre de 2024 por publicaciones en redes sociales, según informó su abogado y confirmaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Musavi, de 40 años, fue declarado culpable de “corrupción en la tierra”, un delito castigado con la pena capital. La sentencia se vinculó con la actividad de la cuenta de X “James B. Dean”, que él presuntamente administraba de forma anónima bajo el usuario @james_bidin.

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En el sistema judicial iraní, el cargo de “corrupción en la tierra” no se limita a delitos económicos o administrativos. La figura se considera un delito capital y las autoridades la aplican en causas vinculadas con la disidencia política, las protestas y la libertad de expresión.

“(Fue condenado) en relación con ‘la actividad en línea de la cuenta de Twitter ‘James B. Dean’’”, escribió en X su abogado, Reza Shafakhah.

El acusado publicó contenidos en X e Instagram bajo los nombres James Bi Din, que en persa significa “James sin fe”, y James B. Dean. Ambas cuentas están suspendidas. Las autoridades identificaron a Musavi como responsable de la cuenta de X y lo detuvieron en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a viajar a la isla de Kish, en el golfo Pérsico.

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La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, sostuvo que la condena responde a su “disidencia en línea” contra las autoridades iraníes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, también confirmó la sentencia.

Una persona alza la bandera de Irán en la Plaza Valiasr en Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Una persona alza la bandera de Irán en la Plaza Valiasr en Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

IHR señaló que Musavi apareció en octubre de 2025 en la televisión estatal iraní, donde realizó confesiones en un reportaje que lo acusó de actuar como agente israelí para incitar a las protestas nacionales de 2022. La organización indicó que luego se retractó de esas declaraciones.

Entidades de derechos humanos acusan a las autoridades iraníes de recurrir a torturas para obtener confesiones forzadas que después son difundidas en la televisión estatal. Según IHR, Irán ejecutó a 36 hombres vinculados con las protestas de enero de 2026.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, alertó que Irán intensificó la represión y amplió el uso de la pena de muerte después de las protestas nacionales registradas entre finales de diciembre y mediados de febrero.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP)
Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP)

En un informe distribuido el jueves a la Asamblea General de la ONU, Guterres indicó que 151 personas fueron ejecutadas en los primeros tres meses de 2026. “En algunos casos, parece que la pena capital también se utilizó como medio de control, con un efecto disuasorio sobre activistas, manifestantes y aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional, o por motivos políticos”, señala el documento.

La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que al menos 53.777 personas fueron detenidas en Irán por su presunta vinculación con las protestas que tuvieron lugar entre el 25 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

El organismo recogió denuncias de torturas y malos tratos atribuidos a las autoridades iraníes. Los testimonios mencionan violencia sexual, palizas graves, ahogamiento simulado y aislamiento prolongado. El informe indicó que las autoridades invocaron razones de seguridad nacional tras la escalada de hostilidades del 28 de febrero para ampliar el uso de la pena de muerte, las detenciones masivas y los arrestos.

(Con información de AFP)

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