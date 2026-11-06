Generación Silver

La disminución de la sed eleva el riesgo de deshidratación en adultos mayores

Cambios corporales, variaciones en la función renal y horarios de bebida planificados ayudan a sostener una ingesta adecuada de líquidos durante la vejez

Un hombre mayor toma un vaso de agua sentado en un sillón junto a una mesa con un reloj despertador que tiene vasos en lugar de números.
Un adulto mayor bebe agua en un sillón junto a un reloj despertador que señala horarios de consumo con vasos en lugar de números. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La disminución de la sensación de sed puede hacer que las personas mayores pasen varias horas sin beber lo necesario. El riesgo puede aumentar con el calor, la fiebre, los vómitos o la diarrea, pero también puede instalarse de forma gradual en la rutina diaria, cuando la bebida queda fuera de alcance o no existen horarios que la incorporen.

Con la edad, el organismo dispone de una reserva menor de agua y responde con menos precisión a la necesidad de reponer líquidos. La revisión sistemática publicada en Nutrients vincula el mayor riesgo de deshidratación en adultos mayores con cambios fisiológicos asociados a una sed menos intensa y a una menor capacidad renal para concentrar la orina.

PUBLICIDAD

El problema no se limita a la percepción corporal. Según explicó Mayo Clinic, enfermedades crónicas como la diabetes o la demencia, algunos medicamentos y las dificultades de movilidad pueden elevar el riesgo de deshidratación. La institución también advierte que las personas mayores no siempre sienten sed hasta que ya existe falta de líquidos.

Por eso, la hidratación diaria conviene abordarla como un hábito regular y no solo como respuesta a la sed. La prevención de la deshidratación adquiere relevancia en la rutina cotidiana, sobre todo cuando la movilidad, la memoria, una enfermedad transitoria o el calor dificultan una ingesta suficiente de líquidos.

PUBLICIDAD

La sed pierde intensidad y las reservas de agua son menores

La gerontóloga clínica Anne Vanderbilt señaló en un artículo de Cleveland Clinic que muchas personas de 65 años o más no consumen suficiente líquido. La especialista indicó que, en esta etapa, percibir sed puede ser ya un signo temprano de falta de hidratación, debido a que el organismo tiene menos agua corporal que en edades más jóvenes.

La misma fuente explica que los cambios en la función renal pueden dificultar la conservación de agua. A esto se suman situaciones que reducen el acceso autónomo a una bebida, como problemas de movilidad o deterioro cognitivo. La preocupación por la incontinencia también puede llevar a restringir el consumo de líquidos, aunque esa decisión no sustituye una evaluación médica de fondo.

Mayo Clinic enumera entre los signos que pueden acompañar la falta de líquidos la menor frecuencia al orinar, la orina oscura, el cansancio, los mareos y la confusión. La entidad sostiene que la deshidratación grave requiere atención médica inmediata y que algunos síntomas, como desorientación, incapacidad para retener líquidos o diarrea que persiste durante 24 horas, justifican una consulta profesional.

Una mujer mayor sentada ante una mesa con un cuaderno de crucigramas, un bolígrafo, unas gafas, una botella y un vaso de agua.
Una revisión sistemática publicada en la revista Nutrients asoció diversos factores con el estado de hidratación en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recordatorios y la elección de bebidas pueden ordenar la rutina diaria

Una intervención que no espera a la aparición de sed tiene mayor sentido en las personas mayores. La revisión publicada en Nutrients analizó 19 estudios sobre medidas para mejorar la hidratación en adultos mayores institucionalizados o con enfermedades agudas. Los autores hallaron que las estrategias conductuales, como los recordatorios verbales y una mayor disponibilidad o variedad de bebidas, mostraron resultados favorables, aunque subrayaron que la evidencia disponible sigue siendo limitada.

La British Dietetic Association recomienda ofrecer una bebida con las comidas y entre ellas, y aprovechar la toma de medicamentos como otro momento para ingerir líquidos. También aconseja elegir la temperatura y el tipo de bebida de acuerdo con las preferencias de cada persona, ya que la aceptación influye en la continuidad del hábito.

Según la entidad británica, las mujeres mayores pueden apuntar a 1,6 litros de líquidos diarios y los hombres a 2 litros, con un aumento durante el calor. Estas cantidades son referencias generales y deben adaptarse cuando existen enfermedades o tratamientos que exigen restricciones específicas de líquidos.

La British Dietetic Association señala que el agua no es la única alternativa. Leche, infusiones, café, jugos y otras bebidas pueden contribuir a la ingesta diaria, según las necesidades y preferencias individuales. En quienes se sacian con facilidad, repartir el consumo en porciones pequeñas durante la jornada puede resultar más adecuado que concentrarlo en vasos grandes.

El entorno puede facilitar el acceso a los líquidos

Mesa de madera con una taza de infusión humeante, dos vasos de agua, un cuenco con frutas, yogur, una tostada y blísteres de pastillas.
El temor a la incontinencia induce a algunas personas mayores a restringir de manera voluntaria el consumo de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de la deshidratación en personas mayores también depende de elementos concretos del entorno. La guía del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos sugiere mantener un vaso o una botella cerca de la cama o del lugar de descanso, usar recipientes grandes que sean fáciles de sostener y recurrir a alarmas o recordatorios de familiares.

El documento de la institución estadounidense incluye entre las opciones de hidratación el agua, las bebidas saborizadas sin calorías, la leche, las infusiones, el café, los caldos bajos en sodio y los licuados. Además, incorpora alimentos con alto contenido de agua, como sopas, sandía, frutos rojos, duraznos, tomate, pepino y calabacín.

La elección del recipiente también puede reducir barreras prácticas. La British Dietetic Association recomienda prestar atención al tamaño, el peso y la facilidad de agarre de vasos, tazas o jarros. Los recipientes transparentes pueden ayudar a identificar la bebida disponible, mientras que los momentos sociales pueden convertirse en otra oportunidad para incorporar líquidos.

Cuando hay tos o atragantamiento, o aparecen dificultades para tragar, la British Dietetic Association aconseja solicitar orientación de profesionales de salud. Las personas con insuficiencia cardíaca u otras condiciones que requieran control de líquidos deben mantener la pauta definida por su equipo médico antes de realizar cambios en su consumo diario.

Temas Relacionados

DeshidrataciónAdultos mayoresHidrataciónNewsroom BUEgeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El negocio de envejecer bien: casi la mitad de los consumidores pagaría medio año de ingresos por una década más de salud

Un informe global revela que médicos y pacientes ya hablan de longevidad en la consulta mensual. Detrás de esa conversación hay retornos de hasta USD 16 por cada dólar invertido y una economía en plena reconfiguración

El negocio de envejecer bien: casi la mitad de los consumidores pagaría medio año de ingresos por una década más de salud

Día de las Personas Cuidadoras: alertan que la demanda en Argentina crecerá a un ritmo difícil de sostener para las familias

El 10% de los adultos mayores del país requiere asistencia para actividades cotidianas, y esa proporción crece con la edad. Las familias absorben la mayor parte de esa carga, casi siempre sin preparación ni recursos suficientes

Día de las Personas Cuidadoras: alertan que la demanda en Argentina crecerá a un ritmo difícil de sostener para las familias

Las pruebas cognitivas realizadas a los 60 años pueden anticipar un mayor riesgo de ictus

Un seguimiento llevado a cabo en Suecia vinculó puntuaciones bajas de memoria y rapidez mental con episodios cerebrovasculares posteriores, sin demostrar que una condición cause la otra

Las pruebas cognitivas realizadas a los 60 años pueden anticipar un mayor riesgo de ictus

Cómo funcionan los guantes terapéuticos que alivian la rigidez y el dolor articular

Están destinados a las personas que sufren de artritis, enfermedad que va limitando la movilidad de las manos. El uso de este accesorio facilita la realización de las tareas del día a día

Cómo funcionan los guantes terapéuticos que alivian la rigidez y el dolor articular

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

El deporte es una de las disciplinas más efectivas para contrarrestar la pérdida de densidad ósea y el desgaste articular. En las postas de Rosario la clave del éxito no radica solo en los beneficios médicos sino en un modelo comunitario que combate el aislamiento y transforma el ejercicio en proyecto colectivo

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

DEPORTES

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

Dominio argentino en el AAT Challenger de Villa María: siete de los ocho clasificados a cuartos de final son locales

Bicicleta, gambeta y definición de zurda: el golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica en la Europa League

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

TELESHOW

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

Pampita acampará para ver al Papa León XIV en Buenos Aires: “Ya tengo la bolsa de dormir”

Araceli González reveló el motivo por el que rechazó la invitación a PH: Podemos Hablar: “No tengo energía”

Quiénes serán los invitados de Podemos Hablar, La noche de Mirtha y La Peña de Morfi este fin de semana

La llamativa reacción de Pampita, en medio de rumores de separación de Martín Pepa: “Esto ensucia todo”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian falta de pago a reclusos que trabajan en el Campamento 16 de La Habana

Denuncian falta de pago a reclusos que trabajan en el Campamento 16 de La Habana

Horst Overdick, “El Tigre”: el hombre que introdujo a Los Zetas en Guatemala vuelve a ser detenido, dos décadas después de su primer arresto

Estados Unidos sanciona a dos personas, ocho empresas y cinco buques vinculados con la dictadura de Cuba

Honduras: Medicina Forense alerta por estafadores que cobran a familias para agilizar la entrega de cadáveres

Crisis en Paraguay: el Banco Central comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno Bank tras su intervención por insolvencia