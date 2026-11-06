La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

La candidata a la secretaría general de la ONU, Rebeca Grynspan (EFE/ Cyril Zingaro)

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La costarricense Rebeca Grynspan amplió su ventaja en la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras obtener 12 votos a favor y tres en contra en el octavo sondeo no vinculante del Consejo de Seguridad, mientras que el argentino Rafael Grossi volvió a ocupar el segundo lugar, con nueve apoyos. El resultado dejó en una posición rezagada al turco Feridun Sinirlioğlu, quien recibió apenas tres votos favorables en su primera participación en el proceso.

El Consejo de Seguridad celebró este viernes una nueva ronda de consultas para evaluar a los aspirantes a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente del organismo internacional concluirá a finales de este año. El procedimiento, conocido como straw poll, consiste en una votación informal y no vinculante que permite medir el respaldo de los integrantes del órgano a cada candidatura antes de avanzar hacia una decisión.

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En esta oportunidad, el Consejo volvió a utilizar el sistema de papeletas del mismo color para todos sus miembros. Esta modalidad impide distinguir si alguno de los cinco países con derecho a veto —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— manifestó su rechazo a un aspirante, un dato relevante para determinar las posibilidades de cada candidato de avanzar en el proceso.

El cambio respondió a la incorporación de Feridun Sinirlioğlu a la competencia. La candidatura del actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), presentada la semana pasada, llevó al Consejo de Seguridad a reiniciar el procedimiento y modificar nuevamente el sistema de votación.

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Sinirlioğlu obtuvo tres votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, además de dos papeletas sin opinión, según los resultados difundidos por el portal PassBlue. Su ingreso a la contienda no modificó el liderazgo de Grynspan, que consiguió el mayor respaldo entre los aspirantes evaluados.

El Consejo de Seguridad celebró este viernes una nueva ronda de consultas para evaluar a los aspirantes a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente del organismo internacional concluirá a finales de este año (EFE)

La representante de Costa Rica recibió 12 votos favorables y tres desfavorables, una cifra que le permitió ampliar su ventaja respecto de sus competidores. Su desempeño la mantiene al frente de las preferencias del Consejo de Seguridad, aunque el mecanismo todavía no determina quién será finalmente propuesto para ocupar el máximo cargo de la organización.

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Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), volvió a quedar en segundo lugar, con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión. El resultado fue idéntico al que había obtenido en el sondeo anterior, por lo que mantuvo el respaldo registrado en la ronda previa sin sumar nuevos apoyos.

En tercer lugar quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, embajadora de su país ante Naciones Unidas, con ocho votos favorables, cinco negativos y dos sin opinión. Su candidatura había compartido los primeros puestos con Grynspan durante las rondas iniciales, pero perdió terreno en las consultas posteriores.

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La emiratí Lana Nusseibeh volvió a ocupar el cuarto puesto en su segundo sondeo. La representante de Emiratos Árabes Unidos consiguió siete votos a favor, seis en contra y dos sin opinión, cifras que la mantuvieron por detrás de Grynspan, Grossi y Rodrigues Birkett.

Más abajo quedaron el ugandés Olara Otonnu, con cuatro votos favorables, nueve negativos y dos sin opinión, y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que obtuvo tres apoyos, diez rechazos y dos papeletas sin opinión.

La otra candidata ecuatoriana, Ivonne Baki, cerró la clasificación con un solo voto a favor y 14 en contra. Su resultado la dejó como la aspirante con menor respaldo en esta octava consulta.

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Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), volvió a quedar en segundo lugar, con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión (REUTERS)

Los resultados reflejan las posiciones de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, pero no constituyen una elección ni determinan automáticamente quién ocupará el cargo. El procedimiento busca identificar a los aspirantes con mayores posibilidades de conseguir el respaldo necesario para avanzar hacia una propuesta formal.

La elección del próximo secretario general requiere un proceso de consultas entre los Estados miembros y una recomendación del Consejo de Seguridad. Posteriormente, la Asamblea General debe nombrar al candidato propuesto por el órgano, en una decisión que definirá quién sucederá a Guterres al frente de Naciones Unidas.

La carrera se desarrolla con un calendario limitado por la finalización del actual mandato, prevista para el cierre de 2026. En ese contexto, la embajadora de Letonia ante la ONU y presidenta del Consejo de Seguridad, Sanita Pavļuta-Deslandes, reconoció el pasado lunes que “el tiempo se está agotando” para alcanzar un acuerdo sobre un candidato.

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(Con información de EFE)