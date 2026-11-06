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Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las miradas apuntan a Nico Paz, quien sería el elegido de Scaloni para lucir el emblemático dorsal a partir de ahora

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin
¿El heredero? Todo apunta a que Nico Paz usará la 10 que dejó Messi en la selección argentina (Luis ROBAYO / AFP)
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Se acercan los dos primeros partidos oficiales que la selección argentina afrontará después de la despedida de Lionel Andrés Messi y crece la incertidumbre respecto a quién heredará la camiseta número 10 albiceleste. Si bien Lionel Scaloni evitó dar precisiones en la pasada fecha FIFA, y probablemente esta doble fecha siga vacante, surgieron varias pistas que invitan a pensar que ya hay un elegido internamente.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10 así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”, había expresado Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro con Benín que significó el adiós definitivo del astro rosarino que dejó vacante el emblemático dorsal.

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En un encuentro en el que Messi estuvo ausente por las Eliminatorias camino al Mundial 2026, Franco Mastantuono portó la camiseta histórica y surgió como un firme candidato, aunque finalmente no fue convocado para la Copa del Mundo y perdió consideración. En tanto, otros candidatos lógicos serían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez (estos últimos dos la lucen en sus respectivos equipos, Liverpool e Inter de Milán). Sin embargo, todas las miradas apuntan a Nicolás Paz, que llevó la 18 en la última cita mundialista.

Nico Paz
El Dibu postuló a Nico Paz para que lleve la 10 en las redes sociales

El primero en instalarlo de forma directa fue Emiliano Dibu Martínez, flamante subcapitán designado por Scaloni (el principal es Cuti Romero), quien comentó “¿Nuevo número 10?” en una publicación de Paz en las redes sociales. Rodrigo De Paul también lo elogió en redes tras una de las últimas actuaciones del volante que también usa la 10 en el Como de Italia: “Pase maestro, lo estábamos esperando”. A esos mensajes se les sumó el de Valentín Barco, compañero de concentración y ya amigo de Nico, quien expresó su deseo de verlo con ese número: “Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría”.

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La señal que llegó desde la familia Messi también tuvo impacto. Lionel compartió una imagen junto a su hijo Ciro, quien llevaba una camiseta del Como, equipo en el que Paz se consolidó como una de las principales figuras. Consultado por la foto, el propio futbolista argentino la recibió como un reconocimiento para el club: “Es un honor que el mejor jugador de la historia tenga nuestra camiseta. Ver al hijo de Messi con nuestra camiseta es un placer y un honor”.

Ya desde 2024, cuando compartieron minutos en cancha por primera vez, el propio Messi había sido muy elogioso con Paz: “Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo (por Cesc Fàbregas en el Como). Es una locura, más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante. Por eso está donde está, ojalá siga creciendo y nosotros lo podamos ayudar. En este equipo lo va a sentir, tiene mucha calidad”.

Paz, de todos modos, evitó postularse de manera abierta y siempre trató de poner el foco en lo que aprendió al compartir plantel con Messi. “Cuando estás con un jugador como Messi intentás aprender de todo lo que ves. Trato de fijarme en cada detalle”, afirmó. Mientras la camiseta 10 permanezca sin un nuevo dueño, su rendimiento en Como y el respaldo de referentes de la Albiceleste lo mantendrán entre los principales candidatos a heredar un dorsal cargado de historia. En la siguiente fecha FIFA podría tener su estreno con la 10 con apenas 22 años y mucha carrera por delante.

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