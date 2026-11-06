Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Rou Makaay mantiene una gran relación de amistad con Martín Demichelis: juntos conquistaron cuatro títulos con el Bayern Múnich (Grosby)

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Roy Makaay tejió una particular conexión con Argentina a lo largo de su carrera. Uno de los grandes goleadores del siglo compartió vestuario con varios jugadores albicelestes y formó una gran relación que trascendió de la cancha con Lionel Scaloni y Martín Demichelis. El neerlandés habló sobre su amistad con los entrenadores y contó una intimidad con una joven estrella del país que dirigió durante el proyecto FC Bayern World Squad, además de los entretelones de la captación de Marcos Senesi a la Selección.

Con un legado de 316 goles en 657 partidos profesionales —ganó la Bota de Oro en 2003—, Makaay y Scaloni fueron piezas fundamentales del histórico equipo de Deportivo La Coruña que ganó La Liga en la temporada 1999/2000. Compartieron 108 partidos (60 victorias, 19 empates y 29 derrotas) y el DT de la Selección lo asistió en dos oportunidades. El delantero remarcó su importancia en el equipo en reiteradas oportunidades y, en diálogo con Infobae en el Allianz Arena, recordó su frase de que “no lo imaginaba como entrenador”.

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“Probablemente él diría lo mismo de mí”, comentó entre risas en español. Inmediatamente, rememoró sus tiempos en España: “Jugamos juntos durante cuatro años. Hicimos historia juntos al ganar el título español con La Coruña. Yo jugué allí cuatro años. Creo que él estuvo seis u ocho años, creo. Porque creo que llegó allí con su hermano (Mauro José), aunque su hermano nunca jugó para el primer equipo. Era un jugador muy argentino, con una gran ética de trabajo. Podía jugar en varias posiciones, como mediocampista derecho o lateral derecho. Esas eran sus posiciones, y necesitas un poco de eso”.

Además de Scaloni y Demichelis, Makaay compartió equipo con otros argentinos como Aldo Duscher (Deportivo La Coruña), José Turu Flores (Deportivo La Coruña), Gabriel Schürrer (Deportivo La Coruña), Pablo Paz (Tenerife) y Federico Lussenhoff (Tenerife). “Lo que ha conseguido con la selección argentina es increíble. Quiero decir, ganar dos Copas América, dos finales de Mundial, una ganada y una perdida. Así que es realmente genial de ver, pero también lo tranquilo que es”, reconoció sobre el paso de su excompañero en la selección argentina.

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Roy, que antes de sumarse al staff del Bayern Múnich fue entrenador de las inferiores del Feyenoord, reveló el momento en el que Scaloni se acercó al club neerlandés para convencer a Marcos Senesi de representar a Argentina, ya que también tenía la posibilidad de jugar con Italia. “Hablé con él hace un par de años, cuando era entrenador asistente en Feyenoord, porque nosotros en Feyenoord teníamos a Marcos Senesi y querían convocarlo para la selección para los Juegos Olímpicos. Así que probablemente pensaron: ‘Oye, si Leo conoce a Roy, quizá eso ayude a convencerlo’. Fue bonito hablar con él, y creo que es realmente agradable ver a un excompañero con el que compartiste tantos buenos recuerdos hacerlo tan bien como entrenador”, confesó el atacante. El Gringo consumó el objetivo y el defensor integró el plantel subcampeón del mundo en 2026, además de conquistar la Finalíssima en 2022 contra Italia, el combinado que quería capturarlo.

Roy Makaay (arriba a la izquierda) y Lionel Scaloni (segundo en la fila de abajo) integraron el histórico plantel de Deportivo La Coruña que ganó La Liga de España (Grosby)

Makaay reflejó su gratitud con Demichelis, con quien coincidió en Bayern Múnich entre 2003 y 2007. Juntos conquistaron cuatro títulos con los Bávaros y jugaron a la par en 120 ocasiones: 73 victorias, 21 derrotas y 26 empates. “Llegamos al Bayern al mismo tiempo. Él vino de River Plate, yo de La Coruña. Sigo en contacto bastante con él porque también entreno al Bayern World Squad desde hace unos años. Y mi primer año fuimos a Buenos Aires cuando él todavía era entrenador de River Plate, y lo visitamos en el Monumental. Fue una gran experiencia”, detalló sobre su amistad con el exmarcador central.

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En esta misma línea, agregó: “Luego de su paso por México, ahora está en Leipzig. Por desgracia, no estuve allí hace dos semanas porque estaba en India por Bayern. Pero todavía tengo contacto con él de vez en cuando. Quiero decir, también estuvimos sentados durante cuatro años uno junto al otro en el vestuario de Säbener Straße. Así que es un buen amigo”.

Ambos se reencontraron en junio de 2023 —Demichelis era DT de River—, durante la gira del Bayern Múnich World Squad por Argentina. Makaay es el entrenador principal de la iniciativa internacional que busca captar, formar y exhibir ante observadores profesionales a talentos sub-19 de distintos países. El conjunto alemán organizó amistosos frente a River, Argentinos Juniors y Lanús como parte de la convocatoria que ya evaluó a más de 25.000 jóvenes de 100 países.

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Makaay y Demichelis representaron al Bayern del 2003 al 2007: jugaron a la par en 120 ocasiones y se sentaban juntos en el vestuario (Grosby)

“Es un proyecto que comenzó hace seis años y en el que Bayern les da a jugadores de la categoría sub-19 la oportunidad de formar parte de la familia Bayern Múnich durante cuatro semanas. Los seleccionamos a través de un video. Pero cada año mejoramos más y más. Mi primer año fuimos a Argentina durante dos semanas y luego las últimas dos semanas siempre estamos aquí, en Säbener Straße. Y el último día siempre jugamos contra el Bayern sub-19. En los últimos cuatro años ya les ganamos dos veces. Ahora tenemos entre veinte y veinticinco jugadores que se hicieron profesionales después de formar parte del World Squad”, explicó Makaay.

Durante su charla en la que se encontraba Infobae, el histórico atacante contó una intimidad sobre Ignacio Isla, un joven de 20 años que formó parte del programa del Bayern Múnich y que debutó de manera profesional el pasado 26 de octubre con Unión de Santa Fe (triunfo 3-1 contra Estudiantes).

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“Hace unos días recibí un mensaje de Nacho Isla, un defensa central argentino. Estaba en Unión Santa Fe y debutó como profesional esta semana. Así que podemos añadir otro a la lista de debutantes. Estuvo con nosotros dos años y, cuando vi el video de él llorando con sus padres por cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional en Argentina, le envié un mensaje de inmediato. Fue realmente bonito”, reconoció con orgullo Makaay.

El defensor de 20 años subió una publicación en su Instagram sobre “la noche soñada” de debutar en la primera del Tatengue y el propio entrenador del Bayern juvenil comentó el posteo para alabarlo: “Felicidades Nacho. Este es el primer paso y ahora a por más”.

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Mauricio Isla, el juvenil que integró el programa del Bayern y debutó en la primera de Unión de Santa Fe (@nacho.islaa)

Otro jugador argentino que participó del programa del Bayern es Ricardo Villalba, defensor de 17 años que pertenece a Argentinos Juniors. “Este año tuvimos también a un jugador de Argentina. Está en Argentinos Juniors, Ricky Villalba. No los llamamos. Ellos mismos se postulan. Y de casi todas las regiones, por supuesto, tenemos bastantes jugadores de Estados Unidos. Se postulan bastante, pero también de Corea, China. Pero miramos la calidad. No miramos de qué país son. Elegimos dos jugadores para cada posición. Si tengo que elegir entre uno de 2008 y uno de 2009, siempre elegiré al más joven. Porque entonces quizá podamos invitarlo otro año. Porque del equipo de este año tenemos seis jugadores a los que nos encantaría que formaran parte del World Squad otra vez el próximo año, si es posible. Nunca se sabe por la escuela, los clubes, pero siempre es bonito si puedes invitarlos dos años seguidos, como hicimos con Nacho Isla”, argumentó el neerlandés.

La conversación de Makaay con Infobae se llevó a cabo antes del Der Klassiker que terminó 2-2 en el Allianz Arena. El delantero que convirtió 78 goles en 129 partidos oficiales con el Bayern Múnich recordó sus enfrentamientos contra el Borussia Dortmund, aunque aseguró que existe una diferencia con rivalidades como el Superclásico en Argentina. “El Klassiker para mí es como Boca-River, Madrid contra Barcelona. Pero contra el Dortmund siempre es un gran partido y muy importante. Siempre lo ha sido durante los últimos años. Y, especialmente hoy, se trata de estar empatados en el primer puesto. Eso lo hace más especial”, aseveró.

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Respecto a la actualidad del campeonato alemán, Makaay destacó el presente del Borussia para competir contra los Bávaros: “Siempre tuvieron un gran equipo, pero en mis cuatro años teníamos otros competidores. Durante más de la última década lo han estado haciendo muy bien. Por supuesto, también ganaron el título con Jürgen Klopp. Todo el mundo conoce la final de Wembley. En general, es bueno que clubes como Dortmund estén de vuelta en la parte alta de la tabla, porque, como exjugador del Bayern, esperas que Bayern gane la liga cada año. Pero podría ser un poco más emocionante algunos años. Quiero decir, Leverkusen lo hizo hace dos años. Dortmund debería haberlo hecho el año anterior. Pero creo que es bueno para toda la Bundesliga cuando tienes tres, cuatro, cinco equipos desafiando al Bayern hasta el final de la temporada”.

El fuerte nexo entre Makaay y Argentina se completa con dos enfrentamientos con Países Bajos. El atacante disputó 45 minutos en el triunfo por 1-0 de los neerlandeses en un amistoso de 2003. La segunda ocasión en la que cruzó caminos con la albiceleste fue durante los Juegos Olímpicos de 2008, cuando el combinado liderado por Lionel Messi y Juan Román Riquelme se impuso 2-1 sobre la Naranja en los cuartos de final. El histórico atacante estaba en el ocaso de su carrera y se quedó en el banco de suplentes.

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Ricardo Villalba, el otro juvenil argentino que participó del programa del Bayern Múnich (@rikivillalba__)