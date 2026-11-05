Qué hábito practica desde niña la mujer británica que llegó a los 105 años

La británica atribuye parte de su longevidad a la siesta diaria, una costumbre que mantiene desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dora Horsfall, una británica que cumplió 105 años el 2 de noviembre, atribuye parte de su longevidad a una siesta diaria. Nacida en Londres en 1921, la mujer conserva ese descanso desde la infancia y celebró su cumpleaños junto a familiares en la residencia Flowers Manor Care Home, en Chippenham, condado de Wiltshire.

Según publicó The Independent, la rutina de Horsfall incluye una siesta todos los días. Mandy Cheeseman, una de sus nietas, afirmó al diario británico que ese hábito ha acompañado a su abuela desde que era niña y consideró que puede estar relacionado con su bienestar.

PUBLICIDAD

El caso reúne dos elementos que suelen despertar interés en las historias sobre longevidad: la continuidad de una práctica cotidiana y una vida que supera el siglo. Sin embargo, la experiencia individual no permite establecer que una siesta sea la causa de alcanzar una edad determinada ni definir una fórmula aplicable a otras personas.

La investigación y las recomendaciones sanitarias sobre envejecimiento saludable sitúan el descanso dentro de un conjunto más amplio de factores. La actividad física, la alimentación, el sueño nocturno, los vínculos sociales, el control del estrés y el seguimiento de la salud aparecen de forma recurrente en las guías elaboradas por instituciones de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La siesta forma parte de una rutina, pero no explica por sí sola la longevidad

Dora Horsfall celebró sus 105 años junto a familiares y amigos en Flowers Manor Care Home, en Chippenha (Composición fotográfica)

El National Institute on Aging de Estados Unidos señala que la genética influye en el envejecimiento, aunque también identifica factores sobre los que es posible actuar. La institución menciona el ejercicio, las elecciones alimentarias, la atención médica periódica y el cuidado de la salud mental como aspectos que contribuyen a conservar la autonomía y la calidad de vida con el paso de los años.

De acuerdo con National Institute on Aging, la actividad física regular se asocia con una vida más prolongada y con más años libres de dolor o discapacidad. La institución recoge un estudio en personas de 40 años o más que vinculó alcanzar al menos 8.000 pasos diarios con un riesgo de muerte por todas las causas 51% menor que el observado entre quienes caminaban 4.000 pasos.

PUBLICIDAD

El descanso regular también integra esa mirada amplia. Harvard Health Publishing explica que el sueño interviene en procesos como la consolidación de la memoria y la regulación de hormonas relacionadas con el apetito y el estrés. La publicación indica que la duración no es el único aspecto relevante, ya que la regularidad de los horarios también forma parte de una rutina de descanso adecuada.

La información disponible sobre Horsfall describe una siesta habitual, pero no detalla la duración, el horario ni el resto de sus condiciones de salud. Por ese motivo, atribuir el cumplimiento de 105 años a un único hábito excede lo que puede demostrar su historia personal. La asociación que establece su familia expresa una valoración cercana, no una conclusión médica.

PUBLICIDAD

Las instituciones de Estados Unidos recomiendan combinar hábitos y controles de salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, definen el envejecimiento saludable como el mantenimiento del bienestar físico, mental y social a medida que transcurren los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, definen el envejecimiento saludable como el mantenimiento del bienestar físico, mental y social a medida que transcurren los años. En sus recomendaciones incluyen una alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso suficiente, estimulación mental, vínculos sociales, manejo del estrés, prevención de lesiones y controles de salud.

Según los CDC, la actividad física puede ayudar a prevenir o retrasar problemas asociados con la edad y favorecer una vida independiente durante más tiempo. Para las personas de 65 años o más, la institución propone combinar ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento muscular y de equilibrio, con adaptación a la condición de cada persona y orientación profesional cuando existan enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

La American Heart Association, Asociación Estadounidense del Corazón, incorpora el sueño saludable entre los indicadores que utiliza para evaluar la salud cardiovascular. Su lista Life’s Essential 8 también contempla no fumar, mantener actividad física, seguir una alimentación saludable, controlar el peso y vigilar la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre.

En una investigación difundida por American Heart Association, un análisis de más de 6.500 adultos relacionó una salud cardiovascular alta con una edad biológica promedio seis años menor que la edad cronológica. El resultado fue presentado como una asociación y no como una garantía individual de mayor duración de vida.

PUBLICIDAD