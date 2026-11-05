Salud

Cómo saber si la conjuntivitis puede ser contagiosa y qué señales de alarma indican una consulta de urgencia

Especialistas de Mayo Clinic y Cleveland Clinic explican las diferencias entre las formas virales y bacterianas, al tiempo que advierten las manifestaciones que podrían anticipar un problema más grave

Ilustración en acuarela del rostro de una persona con un ojo enrojecido que lagrimea y una mano sobre el otro ojo cerrado.
La conjuntivitis aparece ante la inflamación de la membrana que cubre la parte blanca del ojo y reviste los párpados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El enrojecimiento de uno o ambos ojos, la sensación de arenilla, el lagrimeo y la secreción que puede adherir los párpados al despertar son señales frecuentes de conjuntivitis. La afección aparece cuando se inflama la conjuntiva, la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo y reviste el interior de los párpados.

La causa puede ser viral, bacteriana, alérgica o irritativa, por ejemplo ante el contacto con una sustancia química o un cuerpo extraño. El cuadro suele ser una afección leve, pero ciertos síntomas requieren una evaluación médica rápida para descartar problemas de salud ocular de mayor gravedad.

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De acuerdo con Mayo Clinic, las infecciones virales son una causa habitual, aunque también pueden intervenir bacterias, alergias y, en los recién nacidos, la obstrucción de un conducto lagrimal. La inflamación hace más visibles los pequeños vasos sanguíneos de la conjuntiva, lo que explica el aspecto rosado o rojizo del ojo.

Primer plano del rostro de un hombre con el ojo derecho enrojecido, que se rasca con la mano izquierda, mostrando una expresión de incomodidad.
Las variantes viral y bacteriana de la conjuntivitis se propagan por el contacto con las secreciones oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas no siempre permiten identificar la causa con certeza. La entidad sanitaria indicó que la variante viral o bacteriana puede comenzar en un ojo y alcanzar el otro, mientras que la alérgica suele comprometer ambos ojos a la vez y puede acompañarse de estornudos o congestión nasal. La picazón intensa, el lagrimeo y la inflamación se asocian con mayor frecuencia a un origen alérgico.

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La American Academy of Ophthalmology señaló que la conjuntivitis viral suele provocar ardor, ojos rojos y secreción acuosa. La bacteriana puede presentar secreción más espesa y pegajosa, mientras que la alérgica se vincula con irritantes o alérgenos ambientales y no se transmite entre personas. Esta distinción es relevante porque el abordaje depende del origen del cuadro.

La higiene y la consulta oportuna ayudan a contener la conjuntivitis

La conjuntivitis viral y bacteriana se propaga por contacto directo o indirecto con la secreción ocular. Por ese motivo, Mayo Clinic recomienda evitar tocarse o frotarse los ojos, lavarse las manos con frecuencia, usar toallas y paños limpios, y no compartir objetos personales como maquillaje, toallas, paños o productos para el cuidado de los ojos.

También es aconsejable cambiar con regularidad las fundas de almohada y descartar los cosméticos oculares antiguos. Estas medidas tienen especial importancia en hogares, escuelas, guarderías y espacios de trabajo donde existe contacto cercano, ya que pueden limitar la transmisión de las formas infecciosas.

La conjuntivitis alérgica no es contagiosa, informó la American Academy of Ophthalmology. En estos casos, el cuadro puede estar vinculado con polen, moho, humo, cloro de piscinas u otros irritantes. Mayo Clinic explicó que la exposición a alérgenos activa una respuesta inmunitaria que libera histaminas, sustancias relacionadas con síntomas como enrojecimiento, lagrimeo y picazón.

Primer plano de un ojo humano marrón con enrojecimiento y vasos sanguíneos visibles en la esclerótica
La conjuntivitis alérgica no se transmite entre personas y suele presentarse con picazón simultánea en ambos ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento no es idéntico para todos los casos. La entidad sanitaria indicó que la atención suele enfocarse en aliviar los síntomas y que los antibióticos no resultan útiles cuando la causa es viral. En cambio, la American Academy of Ophthalmology señaló que las gotas antibióticas pueden ser consideradas por un médico u oftalmólogo en algunos cuadros bacterianos, de acuerdo con la gravedad de los síntomas.

Las personas que usan lentes de contacto deben suspenderlos al aparecer signos de conjuntivitis. La clínica estadounidense advierte que, si los síntomas no mejoran entre 12 y 24 horas, conviene solicitar una evaluación oftalmológica para descartar una infección más seria vinculada con su uso.

El dolor ocular, la sensación persistente de tener un objeto en el ojo, la visión borrosa o reducida, la sensibilidad marcada a la luz y el empeoramiento de los síntomas son signos que justifican atención de urgencia. Cleveland Clinic indicó que otras afecciones oculares pueden parecer conjuntivitis, por lo que los cambios visuales o el dolor intenso no deben atribuirse de forma automática a un cuadro leve.

En niños, la secreción y los síntomas asociados orientan la evaluación

La conjuntivitis en niños es frecuente y puede producirse en brotes dentro de escuelas o guarderías. Stanford Children’s Health indicó que, en la infancia, las causas más comunes son las bacterias, los virus y las alergias. Las infecciones pueden pasar de un ojo al otro cuando se toca el ojo afectado o su secreción, y también pueden transmitirse a otras personas.

Una doctora examina con un oftalmoscopio a un niño sentado frente a una mesa con gafas infantiles y una tarjeta con un dibujo en un consultorio.
El lavado frecuente de manos y el cambio regular de toallas ayudan a contener la transmisión de la infección ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En población pediátrica, la secreción ofrece algunas pistas clínicas, aunque no confirma por sí sola el diagnóstico. Una revisión publicada en Children describió que la secreción espesa, amarilla o verdosa se observa con mayor frecuencia en cuadros bacterianos. La variante viral suele producir ardor, sensación de arenilla y secreción acuosa, y puede presentarse junto con fiebre, tos, dolor de garganta o síntomas respiratorios.

La conjuntivitis alérgica suele ser bilateral y estacional, de acuerdo con el estudio de Children. El síntoma que más la distingue es la picazón, que puede sumarse a congestión nasal, tos o estornudos. La fotofobia, el dolor ocular y la visión borrosa no son habituales en este tipo de reacción y requieren una consulta con un especialista, según ese trabajo.

Los recién nacidos constituyen un grupo que necesita una valoración particular. Stanford Children’s Health explicó que existen formas químicas, bacterianas y virales, con distintas causas y tratamientos. La conjuntivitis gonocócica, por ejemplo, puede producir enrojecimiento intenso, hinchazón y secreción espesa pocos días después del nacimiento, mientras que la asociada con Chlamydia trachomatis suele comenzar más tarde.

La prevención en el hogar incluye el lavado de manos antes y después de cuidar a un niño con síntomas, el cambio diario de toallas y paños, y la limpieza de objetos que se tocan con frecuencia, como juguetes, teléfonos, mesas y picaportes. Stanford Children’s Health recomienda que cualquier alteración de la visión en un niño sea evaluada por un profesional de la salud.

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