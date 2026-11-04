Salud

Qué nutrientes aportan las castañas de cajú, según especialistas

El grano concentra minerales, grasas saludables y fibra, aunque su valor energético vuelve clave la cantidad que se consume

Un cuenco con castañas de cajú sobre una mesa de madera, junto a una servilleta y una pared de azulejos blancos con estantes y frascos.
La nutricionista Olga Castañeda señala que las castañas de cajú aportan fibra, proteínas y grasas saludables a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las castañas de cajú reúnen proteínas, fibra, grasas y minerales en poco volumen. Por eso suelen sumarse a comidas y colaciones, aunque también conviene tener en cuenta la energía que aportan.

Las cifras nutricionales describen la composición de un producto, pero no permiten prometer cambios automáticos sobre el peso, el colesterol u otros indicadores de salud. Para interpretar sus aportes, importa tanto qué contiene como el lugar que ocupa dentro de una alimentación variada.

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La diplomada en Nutrición y Dietética Olga Castañeda indicó en Sport Life que las castañas de cajú aportan fibra, proteínas y grasas saludables. La especialista describió esta semilla como un alimento con varios nutrientes.

Una mujer de cabello rizado con suéter amarillo sostiene un tazón con castañas de cajú sobre una mesa de madera al aire libre.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos registra 533 kilocalorías y 17,4 gramos de proteínas por cada 100 gramos del grano crudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las castañas de cajú reúnen proteínas, fibra y grasas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos registra estos valores en su ficha FDC 2515374, correspondiente a castañas de cajú crudas. Según esa ficha, 100 gramos de castañas de cajú crudas contienen 533 kilocalorías, 17,4 gramos de proteínas, 38,9 gramos de grasas y 4,1 gramos de fibra dietética.

Los valores corresponden al grano sin cáscara y permiten conocer su composición. Las proteínas son uno de los componentes que figuran en el registro.

La ficha clasifica a las castañas de cajú dentro de productos de frutos secos y semillas, y consigna también grasas y carbohidratos. Castañeda menciona las proteínas entre las características de la semilla.

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Un cuenco de cerámica lleno de castañas de cajú tostadas sobre una mesa de madera con una cuchara de madera al fondo.
La ficha técnica del USDA establece 38,9 gramos de grasas y 4,1 gramos de fibra dietética en la porción de referencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra forma parte del mismo perfil. Castañeda la destaca junto con las grasas saludables, mientras que el USDA establece su cantidad por cada 100 gramos.

Esa información permite comparar el producto con otros alimentos, pero no prueba por sí sola resultados idénticos en personas con hábitos alimentarios diferentes.

El dato se expresa sobre 100 gramos para facilitar la comparación entre alimentos. Esa medida no equivale necesariamente a lo que se consume en una ocasión, pero permite observar que las castañas de cajú reúnen varios componentes en una misma referencia.

La lista de nutrientes sirve para describir el alimento con precisión. Sin embargo, la presencia de proteínas, fibra o grasas no define por sí misma el efecto de una comida completa. La cantidad consumida y el resto de la dieta también ayudan a interpretar esos datos.

Primer plano de un montón de castañas de cajú de color crema claro sobre una mesa de madera oscura y texturizada, con una nuez partida en el frente.
El perfil mineral de las castañas de cajú incluye aportes de magnesio, hierro, zinc, fósforo, potasio y cobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro del USDA también incluye minerales

Además de proteínas, grasas y carbohidratos, el USDA informa presencia de magnesio, hierro, zinc, fósforo, potasio y cobre. Por cada 100 gramos, la base de datos consigna 251 miligramos de magnesio, 5,99 miligramos de hierro y 5,07 miligramos de zinc.

El perfil de las castañas de cajú, por lo tanto, no se limita a las grasas y las proteínas. Los minerales completan la descripción nutricional del grano.

El mismo registro Foundation Foods consigna 532 miligramos de fósforo, 638 miligramos de potasio y 2,22 miligramos de cobre por cada 100 gramos. Esa variedad permite describir un perfil más amplio que el de un producto compuesto únicamente por grasas.

Las cifras del USDA funcionan como una referencia para un alimento específico y no reemplazan la información de cada envase, que puede variar de acuerdo con la presentación comercial y la elaboración.

Castañas de cajú
Las castañas de cajú llegan a los comercios en presentaciones crudas, tostadas o fritas (Ajay Suresh / Flickr)

Castañeda señala que las castañas de cajú que se venden en comercios pueden presentarse tostadas, fritas o identificadas como crudas.

Esa clasificación diferencia productos elaborados de distintas maneras y ayuda a contextualizar los datos de composición que se informan sobre la parte comestible.

Las calorías también forman parte del perfil del alimento

Las 533 kilocalorías por cada 100 gramos son un dato relevante para leer el conjunto. La energía procede de las grasas, los carbohidratos y las proteínas que registra el USDA.

Por eso, una descripción centrada solo en los aspectos positivos de la alimentación dejaría afuera una parte importante de la información.

El aporte energético no elimina la presencia de fibra, proteínas o minerales. Expone que el alimento reúne componentes diversos y que sus datos deben leerse en conjunto.

Castañas de cajú
La información nutricional describe los componentes del alimento, pero no garantiza efectos directos sobre el peso ni sobre el colesterol (pickpik)

El USDA brinda los valores que permiten realizar esa comparación, mientras que la nota de Castañeda aporta el contexto divulgativo sobre sus principales características.

También es necesario diferenciar el grano comestible de la cáscara. Castañeda explica que esta cubierta contiene urushiol, una resina que puede afectar la piel y que requiere un procesamiento previo antes de que la semilla llegue a los comercios.

Los datos del USDA permiten describir a las castañas de cajú como una fuente de nutrientes y energía. La referencia de 100 gramos facilita compararlas con otros alimentos, pero no indica cuánto debe consumirse ni reemplaza la información del envase.

Por eso, la tabla nutricional sirve para conocer la composición del producto, no para asegurar que las castañas de cajú controlen el peso, modifiquen el colesterol o sustituyan una alimentación variada.

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