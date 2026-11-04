Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo (Foto: REUTERS/Francesco Fotia /Archivo)

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Ante la llegada del papa León XIV a la Argentina y los actos previstos en distintos puntos del país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de vehículos de transporte de carga en rutas nacionales. La medida fue formalizada a través de la Disposición 370/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El organismo indicó que la restricción busca ordenar el tránsito y reducir riesgos en las rutas nacionales que conecten los distintos lugares donde se desarrollarán los actos previstos por la visita papal. La disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, mientras que las restricciones de circulación comenzarán a aplicarse el 6 de noviembre.

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La ANSV consideró que esos operativos podrían verse complicados por la circulación laboral, comercial y educativa propia de un día hábil. Por ese motivo, resolvió limitar de manera temporal el desplazamiento de vehículos de gran porte en determinados corredores nacionales, con el objetivo de facilitar la logística y prevenir incidentes viales.

La restricción alcanza a las categorías N2, N3, O3 y O4: camiones medianos y pesados, además de acoplados y semirremolques; la disposición no alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.

La restricción no alcanza a los vehículos que transporten productos esenciales como leche cruda y derivados lácteos, animales vivos, frutas y hortalizas, medicamentos y combustibles. También podrán circular los camiones cisterna de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, además de los vehículos que lleven gases a centros de salud o para asistencia sanitaria domiciliaria, siempre que acrediten ese destino.

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También estarán exceptuados los vehículos de emergencia y los servicios de auxilio para unidades averiadas o accidentadas, tanto durante la asistencia y el traslado como en su regreso sin carga. La medida tampoco alcanza a móviles de prensa, transportes de residuos sólidos urbanos, vehículos que deban cumplir una orden judicial inmediata ni camiones que trasladen sebo, huesos o cueros.

La visita del pontífice motivó restricciones temporales para camiones en rutas nacionales y un operativo especial de seguridad en distintos puntos del país (REUTERS/Yara Nardi)

Las restricciones se aplicarán del 6 al 13 de noviembre, entre las 6 y las 22, en ambos sentidos de circulación. El anexo de la disposición fija los corredores alcanzados, que conectan Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires con los lugares previstos para las actividades del pontífice:

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Córdoba: RN 19/V19, entre Arroyito y Córdoba capital; RN 9 Norte , entre San José de la Dormida y Córdoba capital; RN 60, entre Deán Funes y la intersección con la RN 9; RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital; RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital; y la Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital.

Provincia de Buenos Aires: RN 5, entre Chivilcoy y Luján; y RN 7, en los tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján.

Ciudad de Buenos Aires y accesos: RN 9, desde Campana hasta la avenida General Paz; RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte; Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y la avenida General Paz; y RN 1, entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

La ANSV difundirá la medida entre empresas y conductores del transporte de cargas y coordinará su fiscalización con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería Nacional Argentina. La disposición también habilita operativos conjuntos con fuerzas de seguridad e invita a provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a colaborar con su aplicación o adoptar restricciones similares.

En paralelo a las restricciones nacionales al transporte de cargas, el Gobierno porteño prevé un operativo especial en Palermo, alrededor de la avenida del Libertador y el Monumento de los Españoles. Allí, el papa León XIV celebrará una misa el lunes 9 de noviembre y encabezará una vigilia con jóvenes el martes 10.

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El esquema incluirá cortes progresivos de tránsito, perímetros vallados, controles de acceso y desvíos en líneas de colectivos. Los vecinos deberán acreditar su domicilio con DNI actualizado, mientras que trabajadores, comerciantes y huéspedes de hoteles deberán presentar la documentación o declaración jurada correspondiente para ingresar a las zonas restringidas.

También deberán retirarse los vehículos estacionados en los sectores alcanzados por las restricciones. Los autos que permanezcan en las áreas delimitadas podrán ser removidos por las grúas de tránsito y trasladados al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios.