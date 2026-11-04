Salud

Cuál es la fruta recomendada por una oncóloga que podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar tumores

La especialista Tingting Tan destacó los beneficios de este alimento, cuyos compuestos bioactivos demostraron en revisiones científicas la capacidad de silenciar procesos inflamatorios severos y reforzar los mecanismos defensivos en tejidos digestivos vulnerables

Un frutero de mimbre con plátanos, manzanas rojas, naranjas y ciruelas en una encimera blanca, con uvas verdes y una naranja cortada al lado.
Está en todos los fruteros y la ciencia la asocia con la prevención de tres tipos de tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una fruta que suele pasar inadvertida en la góndola del supermercado podría ser una de las aliadas más accesibles en la prevención del cáncer de mama, colon y esófago, según especialistas en oncología citados por la revista Parade. No se trata de los frutos rojos ni de ningún superalimento exótico, sino de un clásico presente en casi todos los hogares, con propiedades que la ciencia respalda cada vez con mayor contundencia: la manzana.

“¿Conocen el viejo dicho de que una manzana al día mantiene al médico alejado? Hay verdad en ello”, afirmó la doctora Tingting Tan, oncóloga médica y hematóloga del centro oncológico City of Hope en Newport Beach, California. La especialista explicó que esta fruta reúne dos componentes fundamentales para la defensa celular: antioxidantes junto con fibra dietaria, lo que contribuye a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el de mama, el de colon y el de esófago.

PUBLICIDAD

Los antioxidantes presentes en la manzana actúan contra los radicales libres, moléculas inestables capaces de provocar daño en las células si se acumulan sin control. La fibra, por su parte, favorece el tránsito intestinal, ayuda a moderar procesos inflamatorios en el organismo y alimenta las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal, un factor que la investigación médica vincula cada vez más con la salud general.

Ese doble mecanismo cuenta con respaldo científico. Una revisión publicada en Molecules por investigadores de la Universidad Estatal de Milán (Italia) analizó cómo los fitoquímicos de la manzana —en especial la quercetina, las procianidinas y el ácido clorogénico— activan la vía Nrf2, el principal sistema de defensa antioxidante de las células, y al mismo tiempo inhiben la vía NF-κB, asociada a la inflamación crónica que favorece el desarrollo tumoral.

PUBLICIDAD

En cuanto al papel de la fibra, un estudio experimental publicado en Food & Function por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España demostró, en un modelo animal de colitis, que una dieta enriquecida con orujo de manzana —rico en pectina, la fibra soluble predominante en esa fruta— redujo el marcador inflamatorio TNFα, atenuó el daño histológico intestinal y estimuló el crecimiento de bacterias beneficiosas productoras de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que constituyen la principal fuente de energía de las células del colon y fortalecen la barrera intestinal.

Una manzana roja entera con gotas de agua y la mitad de una manzana cortada con semillas sobre una superficie de madera
Los antioxidantes neutralizan los radicales libres celulares y la fibra dietaria favorece el microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para una alimentación saludable

Más allá de las propiedades específicas de la manzana, la Dra. Tan subrayó que la verdadera protección proviene de hábitos sostenidos en el tiempo y no de soluciones puntuales. “Comer sano no se trata de privarse. Se trata de encontrar un enfoque equilibrado que puedas disfrutar y mantener a largo plazo”, señaló la oncóloga.

La especialista de City of Hope reconoció que incorporar opciones saludables a la rutina diaria requiere cierta planificación, algo que ella misma practica a pesar de las exigencias de su agenda médica. “Me mantengo alejada de los alimentos procesados en la medida de lo posible y, en su lugar, preparo comidas con verduras frescas, legumbres, granos integrales, frutas y fuentes magras de proteína”, compartió.

Cómo incorporar manzana a la dieta diaria

Convertir esta fruta en un hábito cotidiano no demanda grandes esfuerzos. Una opción sencilla consiste en cortarla en rodajas y acompañarla con un puñado de frutos secos o con una porción de yogur griego sin azúcar añadida. La combinación de la fruta con grasas o proteínas saludables ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y prolonga la sensación de saciedad hasta la siguiente comida.

“Pruébenlo y verán que comer para prevenir el cáncer puede ser fácil y delicioso”, enfatizó la Dra. Tan, para quien elegir una manzana fresca cada día representa un gesto simple pero con potencial de impacto real en la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

ManzanaCáncerAntioxidantesFibraNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre la vigilia y el sueño: por qué el cerebro puede alterar la percepción de la realidad

La profesora Michelle Spear, de la Universidad de Bristol, analiza los episodios nocturnos que pueden alterar el descanso y provocar temor o desconcierto en quienes los atraviesan

Entre la vigilia y el sueño: por qué el cerebro puede alterar la percepción de la realidad

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

Un ensayo clínico con adultos que presentaban síndrome metabólico comparó esta colación frente a galletas de igual valor calórico. Por qué los especialistas advierten que este hallazgo solo aplica a un grupo puntual de personas

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

7 recursos para encontrar bienestar durante una crisis, según una experta de Stanford

En una conversación con Mel Robbins, la investigadora Kelly McGonigal sostuvo que el cuerpo, la memoria y los vínculos permiten recuperar sentido incluso ante pérdidas, guerra o situaciones límite

7 recursos para encontrar bienestar durante una crisis, según una experta de Stanford

Cómo detectar la deficiencia de hierro antes de que aparezca la anemia, según expertos

Una actualización sobre ferritina busca anticipar cuadros anémicos ante agotamiento persistente, problemas atencionales y pérdida capilar

Cómo detectar la deficiencia de hierro antes de que aparezca la anemia, según expertos

Qué nutrientes aportan las castañas de cajú, según especialistas

El grano concentra minerales, grasas saludables y fibra, aunque su valor energético vuelve clave la cantidad que se consume

Qué nutrientes aportan las castañas de cajú, según especialistas

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal