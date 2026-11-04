Salud

Cómo detectar la deficiencia de hierro antes de que aparezca la anemia, según expertos

Una actualización sobre ferritina busca anticipar cuadros anémicos ante agotamiento persistente, problemas atencionales y pérdida capilar

Dibujo de un hombre con torso de frasco de vidrio semivacío con líquido rojo, sentado ante una mesa con una taza y una bombilla sobre la cabeza.
La ferritina permite estimar las reservas de hierro antes de que aparezcan alteraciones en la hemoglobina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La fatiga persistente, la dificultad para concentrarse y la caída del cabello pueden responder a causas diversas. Sin embargo, dentro de la evaluación de esos síntomas, una medición de ferritina puede aportar información sobre las reservas de hierro del organismo, aunque su resultado no funciona como diagnóstico aislado y debe interpretarse junto con otros análisis clínicos.

La ferritina es una proteína que almacena hierro. Su concentración en sangre permite estimar cuánto hierro se encuentra disponible en las reservas corporales y puede advertir una disminución antes de que aparezcan cambios en la hemoglobina o el hematocrito, proteínas y parámetros que los médicos usan para detectar anemia. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indica que este marcador forma parte de la evaluación del estado del hierro en el organismo.

PUBLICIDAD

La American Society of Hematology publicó en septiembre de 2026 sus primeras guías oficiales sobre umbrales de ferritina para el diagnóstico de deficiencia de hierro, la primera vez que la entidad establece criterios unificados sobre el tema, con recomendaciones diferenciadas para adultos, niños, personas que menstrúan, embarazadas y pacientes con inflamación. La entidad señaló que la falta de hierro puede vincularse con cansancio, debilidad, mareos y problemas de concentración, incluso sin anemia confirmada.

La interpretación de los valores de referencia depende del contexto clínico. Según la organización estadounidense, los cuadros inflamatorios pueden elevar la ferritina y ocultar una reserva insuficiente de hierro. Por eso, la evaluación requiere integrar el resultado con la historia clínica y otros estudios sanguíneos.

PUBLICIDAD

La ferritina puede mostrar una deficiencia antes de la anemia

Ilustración plana de una figura humana sentada, con expresión de desgano y una batería casi vacía en el centro del torso, rodeada de formas de energía difusa.
La inflamación puede elevar la ferritina y ocultar una deficiencia de hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hierro participa en la producción de hemoglobina, una molécula presente en los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Cuando las reservas empiezan a disminuir, la ferritina baja puede aparecer antes de que se alteren los indicadores que suelen utilizarse para detectar anemia, lo que explica por qué la evaluación no se limita a un hemograma cuando hay síntomas o factores de riesgo.

La Oficina de Suplementos Dietéticos indicó que la ferritina sérica es una medida de las reservas corporales de hierro y puede detectar un estado bajo antes de la anemia por deficiencia de hierro. El organismo también precisó que una concentración inferior a 30 microgramos por litro puede sugerir deficiencia de hierro, mientras que un valor menor de 10 microgramos por litro puede señalar anemia por esa causa. Ambas unidades equivalen a nanogramos por mililitro, que es como algunos laboratorios expresan el mismo resultado.

Esos puntos de corte no sustituyen la evaluación profesional. La misma institución advirtió que una infección o un proceso inflamatorio pueden elevar la ferritina de forma artificial. Por eso, los equipos médicos suelen combinar este dato con hemoglobina, hematocrito, hierro sérico y saturación de transferrina, un indicador de la proporción de hierro que circula unida a proteínas de transporte en la sangre.

La Cleveland Clinic explicó que los rangos de referencia varían entre laboratorios según la técnica de medición y la edad del paciente. También señaló que un resultado alto o bajo no siempre define una enfermedad por sí mismo y que, ante una alteración, pueden requerirse estudios complementarios para establecer la causa.

La American Society of Hematology propuso considerar una ferritina de 30 nanogramos por mililitro o menos como indicio de deficiencia de hierro en adultos, en personas que menstrúan y en embarazadas. Para grupos de mayor riesgo, entre ellos quienes tienen menstruaciones abundantes, estableció un umbral de 50 nanogramos por mililitro o menos.

Los síntomas orientan la consulta, pero no alcanzan para explicar la causa

Ilustración: persona joven o adulta de pie, con ojeras y postura encorvada. Sostiene una gran gota de sangre con pocos glóbulos rojos visibles.
La fatiga y la dificultad para concentrarse requieren una evaluación clínica más amplia que un análisis aislado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga, la debilidad y la dificultad para concentrarse aparecen entre las manifestaciones posibles de una deficiencia de hierro. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos detallaron que la anemia por esa causa puede incluir cansancio, problemas de concentración y menor rendimiento físico o laboral. Estos signos, sin embargo, no son exclusivos de ese cuadro y pueden estar presentes en otras condiciones.

La caída del cabello puede presentarse en algunas personas con deficiencia de hierro, aunque tampoco confirma por sí sola una reserva baja de ferritina. La Cleveland Clinic incluyó la debilidad, los mareos, la falta de aire y la aceleración del ritmo cardíaco entre los síntomas que pueden acompañar niveles bajos de hierro. El análisis clínico permite diferenciar estas manifestaciones de otros problemas que requieren tratamientos distintos.

La American Society of Hematology indicó que una persona puede tener síntomas compatibles con falta de hierro sin alcanzar los criterios de anemia. La organización advirtió que los valores diagnósticos utilizados por algunos laboratorios pueden dejar sin identificar a pacientes con reservas bajas, en especial cuando los resultados se ubican cerca de los límites establecidos.

En personas con inflamación, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones, la guía propuso un criterio diferente. Para esos casos, consideró una ferritina menor de 100 nanogramos por mililitro o una saturación de transferrina inferior al 20 por ciento, ya que la inflamación puede distorsionar la lectura del marcador.

Un estudio publicado en American Journal of Hematology evaluó estrategias de detección de deficiencia de hierro en mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos. El trabajo, elaborado por investigadores con afiliación a la Escuela de Medicina de Yale, concluyó que elevar el criterio diagnóstico a 25 microgramos por litro resulta más costo-efectivo y mejora la expectativa de vida ajustada por calidad en comparación con el estándar previo de la Organización Mundial de la Salud, que establecía ese límite en 15 microgramos por litro.

La indicación de suplementos de hierro requiere una evaluación médica y no debería partir de síntomas aislados o de un único valor. La Cleveland Clinic señaló que una ferritina elevada también puede relacionarse con inflamación, enfermedades crónicas o daño hepático, entre otras causas. La combinación de antecedentes, síntomas y estudios sanguíneos es la que permite definir si existe deficiencia y cuál es el paso clínico adecuado.

Temas Relacionados

anemiaAnálisis de sangreSalud capilarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre la vigilia y el sueño: por qué el cerebro puede alterar la percepción de la realidad

La profesora Michelle Spear, de la Universidad de Bristol, analiza los episodios nocturnos que pueden alterar el descanso y provocar temor o desconcierto en quienes los atraviesan

Entre la vigilia y el sueño: por qué el cerebro puede alterar la percepción de la realidad

Cuál es la fruta recomendada por una oncóloga que podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar tumores

La especialista Tingting Tan destacó los beneficios de este alimento, cuyos compuestos bioactivos demostraron en revisiones científicas la capacidad de silenciar procesos inflamatorios severos y reforzar los mecanismos defensivos en tejidos digestivos vulnerables

Cuál es la fruta recomendada por una oncóloga que podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar tumores

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

Un ensayo clínico con adultos que presentaban síndrome metabólico comparó esta colación frente a galletas de igual valor calórico. Por qué los especialistas advierten que este hallazgo solo aplica a un grupo puntual de personas

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

7 recursos para encontrar bienestar durante una crisis, según una experta de Stanford

En una conversación con Mel Robbins, la investigadora Kelly McGonigal sostuvo que el cuerpo, la memoria y los vínculos permiten recuperar sentido incluso ante pérdidas, guerra o situaciones límite

7 recursos para encontrar bienestar durante una crisis, según una experta de Stanford

Qué nutrientes aportan las castañas de cajú, según especialistas

El grano concentra minerales, grasas saludables y fibra, aunque su valor energético vuelve clave la cantidad que se consume

Qué nutrientes aportan las castañas de cajú, según especialistas

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal