Más allá del cuerpo: qué evidencia existe sobre el impacto de la nutrición en la salud mental juvenil

Un estudio publicado en la revista Child and Adolescent Mental Health analizó las conductas de 6.537 alumnos de secundaria en Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La relación entre las pautas de alimentación y el equilibrio psicológico en la juventud concentra un interés creciente dentro de la comunidad médica, que evalúa cómo el consumo de fruta se asocia con menor depresión y ansiedad. Durante la etapa escolar secundaria, cuando los estudiantes empiezan a decidir por su cuenta qué consumir fuera de casa, coinciden transformaciones neurológicas decisivas con los primeros indicios de malestar emocional.

Una indagación de largo alcance dirigida por Lily Davidson, experta de la Universidad de Sídney, examinó este fenómeno en Australia sobre la base de una iniciativa escolar de bienestar. Las conclusiones, difundidas por la revista especializada Child and Adolescent Mental Health, evaluaron a 6.537 estudiantes pertenecientes a 71 colegios de Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental, cuya edad media al inicio era de 12 años y medio.

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El monitoreo acompañó a los jóvenes a lo largo de cuatro cursos lectivos, desde séptimo hasta décimo grado, mediante encuestas anuales. Con el propósito de no alterar la lectura de los datos, el grupo de especialistas apartó a quienes ya mostraban signos marcados de angustia al comenzar el proyecto, además de considerar variables como la edad, el sexo, la condición socioeconómica y la actividad física. Gracias a ese esquema riguroso, observaron que cada porción adicional al día redujo 13 % la depresión y un 7 % la ansiedad.

Un seguimiento a más de 6.500 alumnos identificó variaciones en depresión y ansiedad

La investigación asoció cada porción diaria adicional de fruta con un 13% menos de síntomas de depresión y un 7% menos de ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mediciones reflejaron que la ingesta habitual entre los participantes rondaba entre dos y dos raciones y media diarias. Según detalló la investigadora, estos registros describen comportamientos generales y de ningún modo sugieren que comer una manzana baste para solucionar un problema médico de fondo, ya que el ánimo depende de factores genéticos, sociales y afectivos. Sin embargo, remarcó que la nutrición cotidiana constituye un hábito modificable de prevención que familias y escuelas pueden promover para cuidar a los adolescentes.

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De manera paralela, el relevamiento advirtió una tendencia opuesta ante el consumo de bebidas azucaradas, como gaseosas, jugos envasados y preparados energéticos o deportivos. Tomar este tipo de productos con frecuencia se asoció con una mayor probabilidad de padecer desánimo persistente y estados de inquietud, con registros que aumentaron el desánimo de forma todavía más marcada entre los varones.

El contraste con los refrescos azucarados y los datos observados en Canadá

Esta misma inclinación apareció reflejada en Canadá, donde un trabajo divulgado por la revista Preventing Chronic Disease, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), analizó a 13.887 adolescentes. En ese grupo escolar, la comparación de hábitos confirmó el mismo impacto: los refrescos endulzados coincidieron con cuadros más agudos de malestar, mientras que la presencia habitual de vegetales y frutas frescas se vinculó con una mejor sensación de bienestar.

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El seguimiento escolar se extendió durante cuatro años con ajustes por edad, sexo, nivel socioeconómico y actividad física de los alumnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estas cifras, la medicina nutricional busca comprender los motivos biológicos de dicha relación. Los alimentos con exceso de azúcares refinados provocan subidas bruscas de glucosa en la sangre que desatan procesos inflamatorios y entorpecen la química cerebral. Por el contrario, los productos frescos aportan vitaminas, agua y fibra vegetal que nutren la microbiota intestinal, favoreciendo el diálogo constante con el sistema nervioso central a través de la conexión directa entre el aparato digestivo y el cerebro.

Las pautas nutricionales recomiendan fruta entera y atención clínica profesional

En relación con las cantidades recomendadas para esta etapa de crecimiento, las guías oficiales de MyPlate, elaboradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), señalan que las chicas de 14 a 18 años necesitan entre una taza y media y dos tazas al día, mientras que en los varones la sugerencia alcanza hasta dos tazas y media diarias. La pauta médica destaca la conveniencia de priorizar la fruta entera antes que los zumos comerciales, ya que la pulpa conserva la fibra intacta y ayuda a que el cuerpo absorba el azúcar natural con lentitud.

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A pesar de la utilidad que encierra una alimentación sana, los profesionales recalcan que las encuestas en las escuelas detectan tendencias generales y jamás reemplazan la consulta con un médico. Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) recuerdan que la tristeza profunda prolongada, la falta de ganas para encarar las actividades habituales o los problemas graves para dormir exigen una atención médica especializada con psicólogos o psiquiatras calificados. Ante situaciones de sufrimiento agudo, el acompañamiento familiar y la intervención clínica representan caminos esenciales e insustituibles.