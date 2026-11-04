7 claves para cuidar los ojos al usar maquillaje, según especialistas

Las partículas de purpurina y los pigmentos metálicos pueden desprenderse hacia la película lagrimal y rayar la córnea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los productos para el contorno de ojos conviven con una zona que requiere cuidados específicos. Máscara de pestañas, sombras, delineadores, adhesivos y sérums se aplican cerca de los párpados, la película lagrimal y la córnea, una superficie transparente que protege la parte frontal del ojo. El uso inadecuado de cosméticos oculares puede favorecer irritaciones, alergias, infecciones y lesiones.

La seguridad depende tanto de la calidad y el destino del producto como de la higiene, la forma de aplicarlo y el recambio. Los cosméticos formulados para el área ocular pueden ser compatibles con una rutina habitual si se utilizan de acuerdo con sus indicaciones, pero los residuos, la contaminación de los envases y las partículas que migran hacia el ojo introducen riesgos evitables.

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De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology, los productos con purpurina, pigmentos metálicos o partículas brillantes pueden desprenderse, llegar a la película lagrimal e irritar el ojo. La entidad señaló que los fragmentos de mayor tamaño pueden arañar la córnea, un riesgo que cobra relevancia entre quienes usan lentes de contacto.

Qué recaudos tomar con el maquillaje para ojos

La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda 7 claves para cuidar los ojos al usar maquillaje.

Limpiar rostro y párpados antes de maquillarse Aplicar el maquillaje por fuera de la línea de pestañas No compartir el maquillaje ni los aplicadores Descartar los productos si hay una infección ocular Desmaquillarse completamente antes de dormir Incorporar un producto nuevo a la vez Consultar a un profesional ante síntomas (enrojecimiento, dolor, cambios en la visión)

Los especialistas sugieren descartar el maquillaje de ojos ante cuadros de conjuntivitis y desaconsejan compartir los aplicadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la entidad destacó la importancia de comenzar la rutina con el rostro y los párpados limpios. También aconseja colocar el maquillaje por fuera de la línea de las pestañas, sin acercarlo al borde interno del párpado. En esa área están las glándulas que segregan aceites necesarios para proteger la superficie ocular. Cuando los restos cosméticos se acumulan, pueden obstruirlas y favorecer molestias.

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La doctora Olivia Ricci, optometrista y profesora clínica adjunta de la Universidad de Waterloo, indicó que la acumulación de maquillaje alrededor de los ojos puede dañar las glándulas de Meibomio. Estas estructuras producen secreciones que forman parte de las lágrimas. La especialista recomendó la limpieza diaria del rostro y de los párpados, con especial atención después de utilizar maquillaje.

El recambio de los productos también forma parte de ese cuidado. La Academia Estadounidense de Oftalmología aconseja desechar el maquillaje ocular luego de tres meses, sobre todo las fórmulas líquidas o cremosas, porque pueden facilitar la proliferación de bacterias. La Universidad de Waterloo precisó que la máscara de pestañas suele reemplazarse cada tres o cuatro meses, mientras que las sombras pueden tener una duración de 6 a 12 meses y el delineador, de seis meses.

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No compartir el maquillaje de ojos es otra medida que señalan ambas instituciones. Los aplicadores y envases pueden transportar microorganismos entre personas. La institución también aconseja descartar todos los cosméticos para ojos si aparece una infección, como conjuntivitis, y evitar volver a usarlos hasta que el cuadro haya desaparecido.

Purpurina, residuos acumulados y productos vencidos figuran entre los factores que pueden afectar la película lagrimal y las glándulas de Meibomio, de acuerdo con especialistas consultados sobre el cuidado del contorno ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desmaquillado completo antes de dormir es igualmente relevante. Ricci desaconsejó dormir con maquillaje porque los restos pueden acumular suciedad y bacterias, entrar en contacto con el ojo durante la noche y asociarse con irritación, sequedad e inflamación. La Academia Estadounidense de Oftalmología indicó que, tras usar un desmaquillante, conviene evitar su ingreso al ojo y enjuagar bien los párpados para quitar los residuos.

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La entidad estadounidense recomienda incorporar un producto nuevo por vez para facilitar la identificación de un posible desencadenante. Si aparece sensibilidad, el organismo aconseja revisar los ingredientes e informar la reacción a un profesional de la salud. La recomendación adquiere importancia con adhesivos, sérums o cremas que se aplican cerca del párpado, cuya piel es particularmente fina.

Pestañas postizas y fórmulas caseras requieren controles que no siempre están disponibles

Las pestañas postizas y las extensiones pueden causar irritación en la piel del contorno ocular o arañazos en la córnea si se aplican de forma incorrecta.

La Academia Estadounidense de Oftalmología indica que las extensiones pueden colocarse de manera segura con un profesional y con adhesivos formulados para ese fin. La Universidad de Waterloo agrega que resulta relevante conocer los ingredientes empleados y mantener una higiene adecuada de los párpados.

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La colocación inadecuada de extensiones y pestañas postizas puede provocar lesiones en la córnea e irritación en los párpados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rizadores térmicos demandan cautela adicional. La doctora Natasha Herz, portavoz clínica de la Academia Estadounidense de Oftalmología, advirtió que los aparatos pueden alcanzar temperaturas de 38 °C a más de 93 °C. La especialista señaló que el contacto accidental con la conjuntiva o la córnea puede ocasionar una lesión térmica y que una quemadura central de la córnea puede dejar una cicatriz capaz de afectar la visión de manera permanente.

Los productos caseros para maquillar, desmaquillar o cuidar las pestañas plantean una dificultad distinta. Un estudio publicado en International Journal of Cosmetic Science analizó 275 recetas de cosméticos para usar en el ojo o en el área periocular difundidas en blogs y redes sociales en francés e inglés. Los autores hallaron cantidades imprecisas de ingredientes, sustancias inadecuadas para el uso previsto y problemas de conservación.

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La investigación señaló que muchas fórmulas no incorporaban conservantes antimicrobianos suficientes, aun cuando contenían agua, aceites o geles propensos a la contaminación o al deterioro. También advirtió que una elaboración doméstica no permite controlar aspectos como el pH, la esterilidad o el tamaño de las partículas. Por ese motivo, los resultados sugirieron que estas recetas no son seguras para aplicar en el ojo o su contorno.

Ante enrojecimiento, dolor, hinchazón, irritación persistente o cambios en la visión, la Academia Estadounidense de Oftalmología y la Universidad de Waterloo recomiendan suspender el producto y consultar a un oftalmólogo u otro profesional de la salud visual.

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