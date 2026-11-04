Salud

Qué hacer si una pestaña queda atrapada en el ojo, según un experto

Las lágrimas naturales suelen ayudar a desplazar el pelo suelto, pero la irritación persistente puede requerir una consulta profesional

Primer plano de un ojo sostenido por dos dedos, con una pestaña adherida sobre la esclerótica enrojecida y una lágrima en el párpado inferior.
La caída de una o dos pestañas al día constituye un proceso habitual en la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pestaña dentro del ojo puede causar ardor, picazón y la sensación de tener arena en el ojo, una molestia difícil de ignorar. La duda práctica no suele ser si existe incomodidad, sino cómo retirar la pestaña sin agravar el problema con intentos improvisados ni confundirlo con otra afección ocular.

La caída de una o dos pestañas forma parte de un proceso habitual y, según la publicación consultada, ocurre al menos una vez al día en la mayoría de las personas.

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Cuando una queda sobre la superficie del ojo o en la cara interna del párpado, la situación suele ser transitoria, aunque puede dejar una sensación persistente de cuerpo extraño.

Primer plano de dos ojos rojos e irritados de una persona, con esclerótica enrojecida, iris verde/marrón y piel pálida con signos de rascado.
La sequedad ocular y las infecciones generan molestias similares a la presencia de un cuerpo extraño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta central ante esa situación es concreta: el agua limpia o la solución salina pueden ayudar a desplazar una pestaña, mientras que frotar el ojo puede aumentar la irritación, según las indicaciones de Robert Engel, optometrista consultado por Cleveland Clinic.

El objetivo es facilitar la salida de la pestaña sin causar lesiones ni introducir bacterias en el ojo durante el intento.

La sensación de tener arena en el ojo no confirma que haya una pestaña

La incomodidad no permite identificar con certeza su causa. Engel explicó que una pestaña atrapada puede sentirse como ardor, picazón en la parte interna del párpado o la sensación de tener arena en el ojo.

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Esos síntomas pueden orientar, pero no permiten asegurar por sí mismos que la pestaña siga allí. El profesional indicó que observar el ojo abierto frente a un espejo y mover la mirada hacia distintos lados puede ayudar a localizarla.

El especialista también advirtió que no siempre es posible ver el elemento que provoca la molestia. Por lo tanto, no observar una pestaña no permite determinar por sí solo el origen de la irritación.

Persona frente a un espejo tirando suavemente de su párpado inferior para revisar el ojo.
Mover la mirada frente a un espejo ayuda a localizar el elemento pero no garantiza su detección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa precisión ayuda a ordenar el problema antes de intentar una solución. Engel señaló que la sequedad ocular o una infección también pueden generar síntomas parecidos.

La sequedad ocular implica una lubricación insuficiente del ojo, mientras que una infección puede causar irritación por un motivo distinto de la presencia de una pestaña.

Por eso, la sensación de cuerpo extraño no debe interpretarse automáticamente como una pestaña atrapada. El especialista presentó la observación frente al espejo como una ayuda posible, no como una garantía, y evitó tratar la incomodidad como un diagnóstico.

El enjuague permite intentar retirar la pestaña sin agravar la irritación

Si se sospecha que la molestia se debe a una pestaña, Engel mencionó el agua limpia o la solución salina como recursos para enjuagar el ojo.

También explicó que las lágrimas naturales pueden favorecer que la pestaña salga por sí sola. Ambas alternativas buscan que el elemento se desplace sin ejercer presión sobre la superficie del ojo.

Una mujer de mediana edad con cabello castaño corto aplica gotas oftálmicas en su ojo derecho, sosteniendo el párpado inferior con la otra mano.
El enjuague con agua limpia o solución salina desplaza la pestaña sin necesidad de frotar los párpados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal recomendación del especialista es evitar frotar el ojo. Engel advirtió que, al intentar quitar una pestaña, conviene prevenir lesiones y el ingreso de bacterias.

La advertencia no presenta la presencia ocasional de una pestaña como un problema grave, sino que se concentra en los riesgos de manipular el área de un modo que aumente la irritación.

Evitar tocar o frotar repetidamente el ojo forma parte del cuidado durante una situación puntual, según el especialista. Esta aclaración también permite evitar una reacción frecuente ante el ardor: insistir con los dedos o probar métodos que pueden irritar el ojo.

La anatomía del ojo permite aclarar otra preocupación frecuente. Engel afirmó que una pestaña no puede quedar detrás del ojo.

Primer plano extremo de un ojo humano con un iris de color ámbar claro, patrones detallados, una pupila negra central y finas venas rojas en la esclerótica blanca.
Las lágrimas naturales favorecen la salida espontánea de la pestaña sin aplicar presión sobre la superficie del ojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conjuntiva, una membrana transparente y delgada que protege el ojo y recubre la cara interna de los párpados, actúa como barrera ante partículas como polvo, arena y pestañas.

El profesional explicó que esa membrana impide que esos elementos avancen hacia zonas profundas. Por eso, la percepción de que una pestaña se desplazó detrás del ojo no significa que pueda alojarse allí. La explicación no elimina la molestia, pero aclara qué puede ocurrir durante esta situación.

Cortar las pestañas no es una medida preventiva para un episodio ocasional

Engel desaconsejó recortar las pestañas para impedir que alguna entre en el ojo. El especialista indicó que esa práctica puede aumentar el riesgo de inflamación del párpado e infección.

El recorte, por lo tanto, no figura como una respuesta adecuada frente a un episodio aislado. El especialista distinguió entre una pestaña que cae de manera ocasional y una pérdida frecuente de pestañas.

Una persona frente al espejo de un baño sostiene unas pequeñas tijeras metálicas junto a su párpado superior.
Cortar las pestañas aumenta el riesgo de desarrollar inflamación en los párpados e infecciones oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Engel señaló que la caída recurrente de pestañas merece una consulta profesional, mientras que una pestaña atrapada de forma aislada es habitual y, por lo general, temporal. Esa diferencia evita convertir una molestia puntual en una conclusión sobre un problema persistente.

El especialista recomienda consultar con un profesional de atención primaria o con un especialista en ojos cuando la molestia requiere una evaluación. También advirtió que una irritación atribuida a una pestaña puede responder a otra causa, como la sequedad ocular o una infección.

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